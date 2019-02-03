‘2019 Turizmde Rekor Yılı Olacak’

Bu yıl 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 23. kez gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), sektör profesyonelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturdu. Tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller, havayolu şirketleri ve ulaşım firmalarının da katıldığı dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT, yapılan tanıtımlar ve iş birlikleri ile turizm sektörüne katkı sağlıyor.
Yerli ve yabancı Avrasya coğrafyasındaki birçok turizm paydaşının bu fuarda buluştuğunu söyleyen uluslararası fuarcılık şirketi ITE Genel Müdürü Kemal Ülgen, fuara yurtdışından 750 satın alma heyetinin getirildiğini belirtti. Birçok ülkeden turizm anlamında Türkiye gelmek isteyen ve Türk acentalarla iş yapmak isteyen ülkeler ve acentaların olduğunu söyleyen Ülgen, bunların burada buluşturulması, Türk turizminin desteklenmesi ve Avrasya coğrafi bölgesindeki turizmin desteklemesi adına EMITT’in çok önemli bir platform olduğunu kaydetti.
Ülgen, “Türkiye turizmi son yıllarda özellikle 2018’de çok ciddi bir ilerleme kaydetti. 2017’de 39 milyon civarı turist ağırlamışken 2018’de yeni açıklanan rakamlara göre 46 milyon turisti ağırlama şansına sahip olduk. Açılışta bakanımızın yaptığı konuşmada belirttiği gibi 2019 yılı, yapılan yeni projelerle beraber turizimde bir rekor yılı olacak. 2019 yılı gerek gelen turist sayısı gerek nitelik anlamında gerekse harcayacakları para anlamında çok daha yukarı çekeceğimiz çok önemli bir yıl olacak” dedi.
“Türkiye’de fiyatlar arttığı için yerli turist yurt dışı seyahati tercih ediyor”
Fuara katılan turizm yöneticisi Yücel Çakır, bu sene yerli turistin daha çok yurt dışını özellikle vizesiz ülkeleri tercih edeceğeni söyledi. Yurt içi tatil fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 50 arttığını söyleyen Çakır, bu sene Almanya, Rusya, İngiltere, Amerika ve Hollanda’dan Türkiye’ye çok fazla talebin olduğunu söyledi. Akdeniz ve Ege otellerinin neredeyse dolduğunu söyleyen Yücel Çakır, bu otellerin Türk pazarına verecekleri oda sayısının çok kısıtlı olduğunu söyledi. Normalde yüzde 30-40 oranında yerli turiste ayrılan kontenjanın bu sene yüzde10 oranına kadar düştüğünü ifade eden Çakır, otellerin odalarının yüzde 90’ını yabancı turistlere sattığını kaydetti.
“Vize konusundaki aksaklıklar giderilirse turizmde 2 kat büyüme sağlanabilir”
Turizmci Özcan Aytaç, 2018 yılının turizm açısından çok güzel geçtiğini bu sene daha da iyi geçeceğini söyledi. Gemi firmalarının programlarına yavaş yavaş Türkiye’yi dahil etmelerinin turizmi olumlu yönde etkilediğini ifade eden Aytaç, istikrarın ve turizme yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başlandığını kaydetti. Aytaç, Türkiye’ye vize alma konusundaki bazı aksaklıkların da giderilmesi durumunda turizmde geçen yıla oranla 1,5-2 kat daha büyüme potansiyeli olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
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