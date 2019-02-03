‘2019 Turizmde Rekor Yılı Olacak’

Bu yıl 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 23. kez gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), sektör profesyonelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturdu. Tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller, havayolu şirketleri ve ulaşım firmalarının da katıldığı dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT, yapılan tanıtımlar ve iş birlikleri ile turizm sektörüne katkı sağlıyor.

Yerli ve yabancı Avrasya coğrafyasındaki birçok turizm paydaşının bu fuarda buluştuğunu söyleyen uluslararası fuarcılık şirketi ITE Genel Müdürü Kemal Ülgen, fuara yurtdışından 750 satın alma heyetinin getirildiğini belirtti. Birçok ülkeden turizm anlamında Türkiye gelmek isteyen ve Türk acentalarla iş yapmak isteyen ülkeler ve acentaların olduğunu söyleyen Ülgen, bunların burada buluşturulması, Türk turizminin desteklenmesi ve Avrasya coğrafi bölgesindeki turizmin desteklemesi adına EMITT’in çok önemli bir platform olduğunu kaydetti.