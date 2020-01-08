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  4. 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış programında yaptığı konuşmada, “2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyonla kırılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış programında yaptığı konuşmada, “2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyonla kırılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle ise ülkemizi ziyaret eden Rus misafirlerimizin sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz” dedi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Büyük Tiyatro’daki, ‘Truva’ operasıyla açılışı gerçekleştirilen 2019 Türkiye-Rus Karşılıklı Kültür ve Turizm yılı, Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Rus Mozaiği’ adlı gösteriyle sona erdi. Kapanış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky’inin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Gecede geleneksel ve kültürel oyunlar sergilenerek türküler seslendirildi.

“2019 yılı sonu itibariyle ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz”
2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür gibi turizmde toplumlar arası iletişimde çok önemli bir araçtır. Turist olarak gittiğimiz ülkelerde kültürü yerinde deneyimlemek gibi muazzam bir faydanın yanında o ülkenin insanlarıyla aracısız iletişim kurmak gibi benzersiz bir imkana da kavuşuyoruz. Bir takım çevrelerin sosyal, görsel veya yazılı basın aracıyla özellikle empoze etmeye çalıştığı taraflı, kasıtlı, tüm yanıltıcı algı çalışmalarını ve ötekileştirmeleri bertaraf edebiliyoruz. Bugün ülkemiz arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam ilerleyiş göstermesinde turizmin çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. 2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyonla kırılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle ise ülkemizi ziyaret eden Rus misafirlerimizin sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki muazzam turizm potansiyeliyle Rusya’da karşılıklı işbirliği içerisinde turistler için en popüler destinasyonlardan birine dönüşecektir” dedi.

“İki ülke arasında çok ciddi etkileşim olmasaydı, bu proje gerçekleşmeyecekti”
Kapanış töreninde konuşan Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky, “O zamandan beri hem Rusya’da hem Türkiye’de onlarca etkinlik düzenlendi. Tiyatro, müzeler arası projeler, konserler, film gösterimleri, yeni televizyon dizilerinin çekimlerine başlandı. Türkiye onur konuğu statüsünde Moskova uluslararası Film Festivaline katıldı. Ülkelerimizin bu yıl diplomatik ilişkilerinin kurulmalarının 100. Yılını kutladıklarını hatırlatayım. Rusya Federasyonu ilk olarak Türkiye ile diplomatik ilişkileri kurdu. Bilindiği gibi herhangi bir diplomasi iletişim kurma yeteneği, karşılıklı güven, birbirimizi daha iyi tanımak üzerine inşa edilir. Bugün bizim Cumhurbaşkanlarımız büyük bir açılış töreni yaptılar. 15 ayda yapılan büyük bir projeyi bitirdiler. Bu çok büyük proje çok kısa süre içerisinde gerçekleşti. İki ülke arasında çok ciddi etkileşim olmasaydı, bu proje gerçekleşmeyecekti. Ülkelerimizin arasında kültürel, turizm sektöründe ilişkiler, ilerdeki dönemlere iyi bir temel atacaklar. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir atasözü söylemişti, ‘Eğer yola zeki bir arkadaşla çıkmışsan, demek ki yolun yarısını aşmışsın’ demektir. Bu atasözü kesinlikle bizim iki ülke arasındaki ilişkileri gayet iyi niteliyor. Bende verimli işbirliği için yüksek düzeyde etkinlik hazırladıkları için etkili bir iletişim için Türk tarafına teşekkür etmek istiyorum. Bugün Rusya’yı göreceksin, çok içerikli programlarımız var. Değişik kültürleri tanıma fırsatımız olacak. Hem Rus kültürü, hem Sibirya kültürü, Kafkas kültürünü görmüş olacaksınız” dedi.

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