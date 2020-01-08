2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış programında yaptığı konuşmada, “2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyonla kırılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle ise ülkemizi ziyaret eden Rus misafirlerimizin sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz” dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Büyük Tiyatro’daki, ‘Truva’ operasıyla açılışı gerçekleştirilen 2019 Türkiye-Rus Karşılıklı Kültür ve Turizm yılı, Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Rus Mozaiği’ adlı gösteriyle sona erdi. Kapanış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky’inin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Gecede geleneksel ve kültürel oyunlar sergilenerek türküler seslendirildi.

“2019 yılı sonu itibariyle ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz”

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür gibi turizmde toplumlar arası iletişimde çok önemli bir araçtır. Turist olarak gittiğimiz ülkelerde kültürü yerinde deneyimlemek gibi muazzam bir faydanın yanında o ülkenin insanlarıyla aracısız iletişim kurmak gibi benzersiz bir imkana da kavuşuyoruz. Bir takım çevrelerin sosyal, görsel veya yazılı basın aracıyla özellikle empoze etmeye çalıştığı taraflı, kasıtlı, tüm yanıltıcı algı çalışmalarını ve ötekileştirmeleri bertaraf edebiliyoruz. Bugün ülkemiz arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam ilerleyiş göstermesinde turizmin çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. 2017’de ülkemize gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyonla kırılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle ise ülkemizi ziyaret eden Rus misafirlerimizin sayısının 7 milyon seviyesine geldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki muazzam turizm potansiyeliyle Rusya’da karşılıklı işbirliği içerisinde turistler için en popüler destinasyonlardan birine dönüşecektir” dedi.