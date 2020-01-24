2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Çiftlerin Tercihi Amsterdam, Öğrencilerin Tercihi Paris Türkiye’nin online uçak bileti satın alma platformu Turna.com tarafından yayınlanan 2019 seyahat raporunda, uçak bileti alışkanlıkları hakkında dikkat çekici bilgiler bulunuyor. İstatistiklere göre 2019 yılında çiftlerin en çok seyahat ettiği şehir Amsterdam olurken öğrencilerin tercihi, adı romantizm ile özdeşleşen şehir Paris oldu. Çiftler Amsterdam’ı Çok Sevdi 2017 yılından bu yana çiftlerin yurt dışındaki favorisi Amsterdam’ı, bu sene de liste başından hiçbir şehir düşüremedi. Listeyi Paris, Belgrad, Bangkok ve Phuket şehirleri takip etti. Çiftlerin 2019’da yurt içinde en çok uçtuğu 3 destinasyon ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Öğrencilerin Favori Şehri Paris Seyahat raporunun en değişken verilerine sahip öğrenci kategorisi, bu sene de farklı bir favori şehirle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda vizesiz Belgrad’a sıklıkla seyahat eden öğrenciler, seyahatlerinde 2018 yılında Londra’yı, 2019 yılında ise Paris’i tercih etti. Öğrencilerin Paris’ten sonra en çok uçtuğu başlıca destinasyonlar, Amsterdam, Londra, Frankfurt ve Roma oldu.

2019’un Yurt İçinde En Popüler Destinasyonu İzmir-İstanbul Yurt içinde en çok seyahat edilen İzmir-İstanbul destinasyonunu sırasıyla İstanbul-Antalya, İstanbul-Adana destinasyonları takip etti. Çocuklu ve bebekli ailelerin yurt içinde en çok uçtuğu destinasyonlar İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Yurt Dışında İstanbul-Bakü Destinasyonu Liderliğini Korudu Son 3 senedir birinciliği kaptırmayan Bakü’yü, 2019’da Amsterdam, Lyiv ve Londra takip etti. Her sene olduğu gibi Almanya şehirlerinin yoğunlukta olduğu listede, Cidde, Beyrut ve Tunus’a seyahat edenlerin oranında da önceki senelere göre artış görüldü.



Yurt İçi Uçuşlarında Pegasus Hava Yolları, Yurt Dışı Uçuşlarında Türk Hava Yolları Tercih Edildi Yurt içi destinasyonlarda %30’luk bir oranla Pegasus Hava Yolları tercih edilirken sıralamayı %26 ile Anadolu Jet, %25 ile Türk Hava Yolları takip etti. Yurt dışı destinasyonlarında ise Türk Hava Yolları %32 ile en çok tercih edilen hava yolu firması oldu. Listeyi Pegasus Hava Yolları, Sun Express ve Atlas Global Hava Yolları takip etti. https://www.turna.com/yurtdisi-ucak-bileti sayfası üzerinden en uygun fiyatlı yurtdışı biletleri inceleyebilirsiniz.