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'2019 UEFA Süper Kupa Finali' nedeniyle bazı yollar 15 saat boyunca trafiğe kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak.

İSTANBUL,(DHA)- UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak. Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle bazı yollar 15 saat boyunca trafiğe kapatılacak. 14 Ağustos günü saat 13.00'dan 15 Ağustos günü saat 04.00'a kadar trafiğe kapalı olacak bazı yollar şöyle: Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan stadyuma kadar çift taraflı olarak, Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş-gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yerden (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak, Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit,Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol.

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