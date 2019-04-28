İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında "2019 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde gerçekleştirilen fuarın ödül töreni, Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda yapıldı.

Ödül töreninde konuşan TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, fuarın Türkiye'de düzenlenen alanında ilk ve tek etkinlik olduğunu söyledi.

Gültekin, fuarın 10 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Çok güzel bir fuar geçirdik. Dergiciler için fuarın son günü biraz hüzünlü geçiyor. Çünkü her taraftan yüzlerce dergici, dergiciliğe yeni adım atan ortaokul çağındaki arkadaşlarımızla, otuz, kırk yılını dergiciliğe vermiş büyüklerimizle burada buluşmuş oldular." dedi.

Eyüp Belediyesi Kültür Müdürü Davut Akgül de "Eyüpsultan, Eyüpsultan olalı herhalde bu cami önünde, böyle bir mekanda böyle bir etkinlik görmedi. Bütün hikaye çok ani gelişti. Bu vesileyle demek ki böyle hayırlı işler de aniden oluyormuş diye düşündüm ben de." diye konuştu.