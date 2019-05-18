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2019'un en yakışıklı isimleri! Türkiye'den de 3 isim var

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Yakışıklı isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi.

Listede Türkiye'de 3 isim kendine yer bulurken, dünyaca ünlü bir futbolcu da listeye girdi.

İşte o liste...

2019'un en yakışıklı isimleri

ENRIQUE IGLESIAS
CHARLIE PUTH
AARON TAYLOR
ANTOINE GRIEZMANN
MALUMA
SHAWN MENDES
ZHANG YIXING
BARIŞ ARDUÇ
SIDHARTH MALHOTRA
DANIEL MATSUNAGA
IMRAN ABBAS
HARRY STYLES
KIVANC TATLITUĞ
OMARI HARDWICK
RURIK GISLASON
PIETRO BOSELLI
DANILA KOZLOVSKY
NICK BATEMAN
CHRIS PINE
RICHARD MADDEN
YANG YANG
MICHIEL HUISMAN
JENSEN ACKLES
JORGE BLANCO
TONI MAHFUD
MARIO MAURER
KIM SEOKJIN
STANLEY WEBER
OH SEHUN
ARMIE HAMMER
DAVID BECKHAM
WILLIAM LEVY
MICHAEL B JORDAN
JEON JUNGKOOK
MICHAEL FASSBENDER
MAXI IGLESIAS
ALEX SPARROW
SONG WEI LONG
HENRY CAVILL
CHA EUNWOO
MARLON TEIXEIRA
MARIANO DI VAIO
IDRIS ELBA
JAMES REID
ÇAGATAY ULUSOY
JAMIE DORNAN
CHRIS EVANS
KIM TAEHYUNG
CHRIS HEMSWORTH
ZAYN MALIK
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