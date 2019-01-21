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2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Numbeo 2019'un havası en temiz şehirlerini açıkladı. Türkiye'den 4 il listeye girdi.

İşte havası en temiz şehirlerin listesi...

İşte 2019'un havası en temiz şehirleri

1- Helsinki Ülke: Finlandiya Puanı: 13.01
2- Canberra Ülke: Avustralya Puanı: 13.95
3- Reykjavik Ülke: İzlanda Puanı: 14.73
4- Wellington Ülke: Yeni Zelanda Puanı: 15.21
5- Zürih Ülke: İsviçre Puanı:15.94
6- Victoria Ülke: Kanada Puanı:16.28
7- Stockholm Ülke: İsveç Puanı:16.73
8- Viyana Ülke: Avusturya Puanı:16.99
9- Lüksemburg Ülke: Lüksemburg Puanı: 17.15
10- Ottawa Ülke: Kanada Puanı: 17.93
11- Cork Ülke: İrlanda Puanı:18.41
12- Eindhoven Ülke: Hollanda Puanı:18.52
13- Spokane Ülke: ABD Puanı:18.67
14- Göteborg Ülke: İsveç Puanı:18.99
15- Adelaide Ülke: Avustralya Puanı:19.67
16- Madison Ülke: ABD Puanı:20.78
17- Brisbane Ülke: Avustralya Puanı:20.80
18- Kopenhag Ülke: Danimarka Puanı:21.47
19- Raleigh Ülke: ABD Puanı:21.59
20- Münih Ülke: Almanya Puanı:22.08
88- Bursa Ülke: Türkiye Puanı:40.65
158- İzmir Ülke: Türkiye Puanı:62.65
177- İstanbul Ülke: Türkiye Puanı:69.73
185- Ankara Ülke: Türkiye Puanı:71.58
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