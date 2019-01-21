2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

İşte havası en temiz şehirlerin listesi...
İşte 2019'un havası en temiz şehirleri
1- Helsinki
Ülke: Finlandiya
Puanı: 13.01
2- Canberra
Ülke: Avustralya
Puanı: 13.95
3- Reykjavik
Ülke: İzlanda
Puanı: 14.73
4- Wellington
Ülke: Yeni Zelanda
Puanı: 15.21
5- Zürih
Ülke: İsviçre
Puanı:15.94
6- Victoria
Ülke: Kanada
Puanı:16.28
7- Stockholm
Ülke: İsveç
Puanı:16.73
8- Viyana
Ülke: Avusturya
Puanı:16.99
9- Lüksemburg
Ülke: Lüksemburg
Puanı: 17.15
10- Ottawa
Ülke: Kanada
Puanı: 17.93
11- Cork
Ülke: İrlanda
Puanı:18.41
12- Eindhoven
Ülke: Hollanda
Puanı:18.52
13- Spokane
Ülke: ABD
Puanı:18.67
14- Göteborg
Ülke: İsveç
Puanı:18.99
15- Adelaide
Ülke: Avustralya
Puanı:19.67
16- Madison
Ülke: ABD
Puanı:20.78
17- Brisbane
Ülke: Avustralya
Puanı:20.80
18- Kopenhag
Ülke: Danimarka
Puanı:21.47
19- Raleigh
Ülke: ABD
Puanı:21.59
20- Münih
Ülke: Almanya
Puanı:22.08
88- Bursa
Ülke: Türkiye
Puanı:40.65
158- İzmir
Ülke: Türkiye
Puanı:62.65
177- İstanbul
Ülke: Türkiye
Puanı:69.73
185- Ankara
Ülke: Türkiye
Puanı:71.58
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