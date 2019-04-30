2019'un kaçırılmaması gereken festivalleri

Oasis Festival |13- 15 Eylül Fas’ın kızıl kenti Marakeş’te house ve tekno müzik eşliğinde dans dolu iki günün unutulmaz bir deneyim olacağı kesin. Vizesiz seyahat edebileceğiniz bu şehrin eşsiz, bir o kadar mistik atmosferinde kaybolup üstüne bir de elektronik müziğin yıldız isimlerini dinlemek isterseniz Oasis Festival’i kaçırmasanız iyi edersiniz. Henüz yalnızca Ame b2b Dixon, Amelie Lens, Four Tet, Carista, Loco Dice, Mind Against, Acid Arab, Kosh, Seth Troxler, Sonja Moonear gibi isimlerin açıklandığı, finalize olmayan programıyla bile adrenalini yükseltmeyi başaran festival 13 – 15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Sonar Barselona | 18- 19- 20 Temmuz En saygın elektronik müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sonar, bu sene evinde, Barselona’da 26.kez düzenleniyor. 3 senedir İstanbul ayağıyla Türk katılımcılarını iki gün boyunca tekno ve house müziğe doyuran Sonar, bu sene Reykjavik, Buenos Aires, Bogota, Hong Kong’a ek olarak ilk kez Atina ve detayları henüz netleşmeyen Meksika’da müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Katılımcılara müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde unutulmaz bir üç gün vadeden Sonar Barselona bu sene Floating Points’in heyecanla beklenen 6 saatlik performansının yanı sıra Four Tet, DJ Koze, Honey, Amelie Lens, DJ Tennis, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou, Palm Trax, Disclosure (dj set), Louie Vega & Bal Dijon, Erol Alkan, Maya Jane Coles, MaxCooper gibi öne çıkan DJ’lere ek olarak Asap Rocky, Skepta, Sevdaliza ve Vince Staples gibi isimlerle dolu karma sayılabilecek programıyla 9 sahnede 140’tan fazla gösteri ve performansa ev sahipliği yapacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar Turizmde yıldızı parlayan Sinop'ta konaklama sıkıntısı

Dekmantel Festival | 31 Temmuz- 4 Ağustos Amsterdam’ın en sevilen festivallerinden Dekmantel bu yıl 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Şehrin önemli yapılarından Eye Filmmuseum ve son yılların dikkat çeken kulüplerinden Shelter gibi özenle seçilmiş 6 farklı lokasyonda düzenlenen, farklı müzik tarzlarının da öne çıktığı festival her yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl 100’den fazla sanatçının yer aldığı programıyla yedinci yaşını kutlayacak Dekmantel; Motor City Drum Ensemble, Jeff Mills, Shinichi Atobe, Roisin Murphy, Yves Tumor, DJ Storm, RAMZi, Palms Trax ve Carista gibi isimlerin yanı sıra canlı konserler ve keşfedilmeyi bekleyen yeni yeteneklerin performanslarına da ev sahipliği yapacak. Kappa FuturFestival | 6 – 7 Temmuz İtalya’nın en iddialı elektronik müzik festivali Kappa FuturFestival bu yıl 50 binden fazla müzik severin katılımıyla, sekizinci kez Torino’nun en büyük endüstriyel arazisini dans pistine dönüştürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 75 bin metrekare büyüklüğündeki dördüncü sahnesiyle iyice büyüyen Kappa Futur; 87 farklı ülkeden gelen 50 binden fazla katılımcı sayısıyla Avrupa’nın öne çıkan yaz festivalleri arasına yer alıyor.

Dimensions Festival | 28 Ağustos – 1 Eylül Hırvatistan da tıpkı Amsterdam gibi çok fazla festivale ev sahipliği yapıyor. Fakat lokasyon, içerik, tarihçe ve line up olarak en özgünlerinden Dimensions, bu yıl katılımcılarını son kez Pulo’da karşılamaya hazırlanıyor. Son kez 2000 yaşındaki amfi tiyatronun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek açılış konserinin ardından house, tekno, caz, funk, soul ve drum & bass dolu 4 gün vadediyor. Her biri farklı konsept ve müzik tarzına göre ayrılmış 9 sahnenin yanı sıra sürpriz isimlerin çaldığı bot partileriyle de bilinen Dimensions yaz tatili ve büyük çaplı açık hava festival deneyimini bir araya getiriyor. Yaza güzel bir veda olarak da değerlendirilebilecek festivalde bu sene Nina Kraviz, Omar S, Helena Hauff, Hunee, DVS1, Jane Fitz, Shanti Celeste, Craig Richards ve Ben UFO gibi isimleri ağırlıyor. Wacken Open Air | 1-3 Ağustos Wacken Open Air bu yıl 29. kez her zaman olduğu gibi Hamburg’un Wacken kasabasında gerçekleşiyor. Bir Metalcinin Yolculuğu belgeselinin ardından her yıl sold out olan festival bu sene de metal müzik severlerin mabedi ve tapınağı olacak. Oraya gidenlere ''metal hacısı'' dendiğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl organizatörlerin hamlesiyle festivalde tüketilen bira miktarının fazlalığı doğrultusunda artık biralar yer altından bir boru hattı ile alandaki noktalara dağıtılıyor.