2019'un kaçırılmaması gereken festivalleri

Katılımcılara müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde unutulmaz bir üç gün vadeden Sonar Barselona bu sene Floating Points’in heyecanla beklenen 6 saatlik performansının yanı sıra Four Tet, DJ Koze, Honey, Amelie Lens, DJ Tennis, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou, Palm Trax, Disclosure (dj set), Louie Vega & Bal Dijon, Erol Alkan, Maya Jane Coles, MaxCooper gibi öne çıkan DJ’lere ek olarak Asap Rocky, Skepta, Sevdaliza ve Vince Staples gibi isimlerle dolu karma sayılabilecek programıyla 9 sahnede 140’tan fazla gösteri ve performansa ev sahipliği yapacak.

Henüz yalnızca Ame b2b Dixon, Amelie Lens, Four Tet, Carista, Loco Dice, Mind Against, Acid Arab, Kosh, Seth Troxler, Sonja Moonear gibi isimlerin açıklandığı, finalize olmayan programıyla bile adrenalini yükseltmeyi başaran festival 13 – 15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Amsterdam’ın en sevilen festivallerinden Dekmantel bu yıl 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Şehrin önemli yapılarından Eye Filmmuseum ve son yılların dikkat çeken kulüplerinden Shelter gibi özenle seçilmiş 6 farklı lokasyonda düzenlenen, farklı müzik tarzlarının da öne çıktığı festival her yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Dimensions Festival | 28 Ağustos – 1 Eylül

Hırvatistan da tıpkı Amsterdam gibi çok fazla festivale ev sahipliği yapıyor. Fakat lokasyon, içerik, tarihçe ve line up olarak en özgünlerinden Dimensions, bu yıl katılımcılarını son kez Pulo’da karşılamaya hazırlanıyor. Son kez 2000 yaşındaki amfi tiyatronun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek açılış konserinin ardından house, tekno, caz, funk, soul ve drum & bass dolu 4 gün vadediyor.

Her biri farklı konsept ve müzik tarzına göre ayrılmış 9 sahnenin yanı sıra sürpriz isimlerin çaldığı bot partileriyle de bilinen Dimensions yaz tatili ve büyük çaplı açık hava festival deneyimini bir araya getiriyor. Yaza güzel bir veda olarak da değerlendirilebilecek festivalde bu sene Nina Kraviz, Omar S, Helena Hauff, Hunee, DVS1, Jane Fitz, Shanti Celeste, Craig Richards ve Ben UFO gibi isimleri ağırlıyor.

Wacken Open Air | 1-3 Ağustos

Wacken Open Air bu yıl 29. kez her zaman olduğu gibi Hamburg’un Wacken kasabasında gerçekleşiyor. Bir Metalcinin Yolculuğu belgeselinin ardından her yıl sold out olan festival bu sene de metal müzik severlerin mabedi ve tapınağı olacak. Oraya gidenlere ''metal hacısı'' dendiğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl organizatörlerin hamlesiyle festivalde tüketilen bira miktarının fazlalığı doğrultusunda artık biralar yer altından bir boru hattı ile alandaki noktalara dağıtılıyor.