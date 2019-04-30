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2019'un kaçırılmaması gereken festivalleri

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SEYAHAT  | 30.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

Her ülkenin kendine has gelenekselleşen bir müzik festivali bulunuyor. Eğlence dolu kesitler yaşatan festivaller, müzik tutkunlarını sınırsız müzik şöleniyle buluşturmaya geliyor. Yaz planlarınızı yaparken yaza denk gelen festivalleri de göz önünde bulundurabilirsiniz!

2019'un kaçırılmaması gereken festivalleri
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-07 17:45:00
Zagreb
2019-05-07 23:10:00
DÖNÜŞ
Zagreb
2019-05-14 09:05:00
İstanbul
2019-05-14 16:50:00
2079.9 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-07 19:35:00
Hamburg International
2019-05-08 18:15:00
DÖNÜŞ
Hamburg International
2019-05-14 15:00:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-15 06:25:00
14676.11 TL
SATIN AL

Oasis Festival |13- 15 Eylül

Fas’ın kızıl kenti Marakeş’te house ve tekno müzik eşliğinde dans dolu iki günün unutulmaz bir deneyim olacağı kesin. Vizesiz seyahat edebileceğiniz bu şehrin eşsiz, bir o kadar mistik atmosferinde kaybolup üstüne bir de elektronik müziğin yıldız isimlerini dinlemek isterseniz Oasis Festival’i kaçırmasanız iyi edersiniz.

Henüz yalnızca Ame b2b Dixon, Amelie Lens, Four Tet, Carista, Loco Dice, Mind Against, Acid Arab, Kosh, Seth Troxler, Sonja Moonear gibi isimlerin açıklandığı, finalize olmayan programıyla bile adrenalini yükseltmeyi başaran festival 13 – 15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Sonar Barselona | 18- 19- 20 Temmuz

En saygın elektronik müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sonar, bu sene evinde, Barselona’da 26.kez düzenleniyor. 3 senedir İstanbul ayağıyla Türk katılımcılarını iki gün boyunca tekno ve house müziğe doyuran Sonar, bu sene Reykjavik, Buenos Aires, Bogota, Hong Kong’a ek olarak ilk kez Atina ve detayları henüz netleşmeyen Meksika’da müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Katılımcılara müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde unutulmaz bir üç gün vadeden Sonar Barselona bu sene Floating Points’in heyecanla beklenen 6 saatlik performansının yanı sıra Four Tet, DJ Koze, Honey, Amelie Lens, DJ Tennis, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou, Palm Trax, Disclosure (dj set), Louie Vega & Bal Dijon, Erol Alkan, Maya Jane Coles, MaxCooper gibi öne çıkan DJ’lere ek olarak Asap Rocky, Skepta, Sevdaliza ve Vince Staples gibi isimlerle dolu karma sayılabilecek programıyla 9 sahnede 140’tan fazla gösteri ve performansa ev sahipliği yapacak.

Dekmantel Festival | 31 Temmuz- 4 Ağustos

Amsterdam’ın en sevilen festivallerinden Dekmantel bu yıl 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Şehrin önemli yapılarından Eye Filmmuseum ve son yılların dikkat çeken kulüplerinden Shelter gibi özenle seçilmiş 6 farklı lokasyonda düzenlenen, farklı müzik tarzlarının da öne çıktığı festival her yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl 100’den fazla sanatçının yer aldığı programıyla yedinci yaşını kutlayacak Dekmantel; Motor City Drum Ensemble, Jeff Mills, Shinichi Atobe, Roisin Murphy, Yves Tumor, DJ Storm, RAMZi, Palms Trax ve Carista gibi isimlerin yanı sıra canlı konserler ve keşfedilmeyi bekleyen yeni yeteneklerin performanslarına da ev sahipliği yapacak.

Kappa FuturFestival | 6 – 7 Temmuz

İtalya’nın en iddialı elektronik müzik festivali Kappa FuturFestival bu yıl 50 binden fazla müzik severin katılımıyla, sekizinci kez Torino’nun en büyük endüstriyel arazisini dans pistine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 75 bin metrekare büyüklüğündeki dördüncü sahnesiyle iyice büyüyen Kappa Futur; 87 farklı ülkeden gelen 50 binden fazla katılımcı sayısıyla Avrupa’nın öne çıkan yaz festivalleri arasına yer alıyor.

Dimensions Festival | 28 Ağustos – 1 Eylül

Hırvatistan da tıpkı Amsterdam gibi çok fazla festivale ev sahipliği yapıyor. Fakat lokasyon, içerik, tarihçe ve line up olarak en özgünlerinden Dimensions, bu yıl katılımcılarını son kez Pulo’da karşılamaya hazırlanıyor. Son kez 2000 yaşındaki amfi tiyatronun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek açılış konserinin ardından house, tekno, caz, funk, soul ve drum & bass dolu 4 gün vadediyor.

Her biri farklı konsept ve müzik tarzına göre ayrılmış 9 sahnenin yanı sıra sürpriz isimlerin çaldığı bot partileriyle de bilinen Dimensions yaz tatili ve büyük çaplı açık hava festival deneyimini bir araya getiriyor. Yaza güzel bir veda olarak da değerlendirilebilecek festivalde bu sene Nina Kraviz, Omar S, Helena Hauff, Hunee, DVS1, Jane Fitz, Shanti Celeste, Craig Richards ve Ben UFO gibi isimleri ağırlıyor.

Wacken Open Air | 1-3 Ağustos

Wacken Open Air bu yıl 29. kez her zaman olduğu gibi Hamburg’un Wacken kasabasında gerçekleşiyor. Bir Metalcinin Yolculuğu belgeselinin ardından her yıl sold out olan festival bu sene de metal müzik severlerin mabedi ve tapınağı olacak. Oraya gidenlere ''metal hacısı'' dendiğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl organizatörlerin hamlesiyle festivalde tüketilen bira miktarının fazlalığı doğrultusunda artık biralar yer altından bir boru hattı ile alandaki noktalara dağıtılıyor.

Sabaton (20th Anniversary Show), Parkway Drive, Wizards & Demons, Powerwolf, Airbourne, Rose Tattoo, Within Temptation, Meshuggah, Krokus, Dark Funeral, Avatar gibi gruplar sahne alacak.

Rock am Ring / Rock im Park | 7-9 Haziran

1985’ten beri düzenlenen Rock am Ring ve Rock im Park bu yılda efsane bir festival kadrosuna konukluk edecek. Toplamda 160.000 kişinin katıldığı festivallerden Rock am Ring Almanya’nın Nürburgring, Rock im Park ise Almanya’nın Nuremberg şehirlerinde Bavaria bölgesinde gerçekleşiyor.

Alternatif rock, heavy metal, punk rock ve elektronik türlerinden yüzlerce grubu izleme şansınızın bulunacağı festivaldeki sahne alacak isimler yakında açıklanacak.

Inmusic Festival | 21-28 Haziran

2006’da Zagreb şehrinde başlayan festival Hırvatistan’ın en büyük uluslararası açık hava festivali olarak geçiyor. Her yıl haziran aylarının sonlarına doğru düzenlenen 3 günlük festivalde çeşitli türlerden müzik grupları sahne alıyor.

Sziget Festivali | 7-13 Ağustos

Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden olan Sziget her sene 400.000’den fazla insanı ağırlıyor. Macaristan’ın Tuna Nehri üzerinde düzenlenen festival her sene binden fazla performansa sahne oluyor. The Independent tarafından 2011 ve 2014 yıllarında Avrupa’nın en iyi festivallerinden biri olarak seçildiğini hatırlatalım. 1993’ten beri devam festivalde rock, pop, reggae, hiphop, indie, world, electronic türlerinde birçok grubu izleyebilirsiniz.

Iceland Airwaves Music Festival | Kasım

İzlanda’yı sevenler ve oraya gitmek isteyenler için en güzel zaman dilimlerinden biri bu festivalin bulunduğu tarihtir diyoruz. 1999 yılından beri düzenlenen festival Reykjavík’te düzenleniyor. Indie, rock, electronic ve daha birçok türde müzik dinleyip kuzey ışıklarına da göz atmak istiyorsanız bu festival önerimizdir. Festivalde 100'den fazla müzik grubu sahne alıyor.

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