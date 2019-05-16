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2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

BAKAN, İYİ ÇAY DEMLEMENİN SIRRINI ANLATTI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıklamasının ardından ÇAYKUR'un Gündoğdu fabrikasında incelemelerde bulundu.

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)

BAKAN, İYİ ÇAY DEMLEMENİN SIRRINI ANLATTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay taban fiyatını açıklamasının ardından ÇAYKUR'un Gündoğdu fabrikasında incelemelerde bulundu. İyi bir çay tiryakisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, iyi çay demlemek için yapılması gerekenleri de anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yaş çay alım fiyatını duyurduğu ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ndeki toplantının ardından, Gündoğdu mevkiinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasını ziyaret etti, çalışmalar ve üretim hakkında bilgi aldı. Ziyarette iyi bir çay tiryakisi olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, iyi çay demlemenin püf noktalarını da anlattı. Bakan Pakdemirli "İyi çay demlerim. Sırrı şu; çaydanlığın üstüne çayı koyacaksın. Soğuk suyu ekleyeceksin. Bir daha da hiç sıcak su koymayacaksın. Altındaki çaydanlığı kaynatmaya başlayacaksın. Onun buharı ile 1-1,5 saatte oluyor. Ama sonrasında da birkaç saat acımayan çok lezzetli bir çay elde edersiniz. Çay keyfini yaşamak istiyorsanız, ben özellikle eve misafir geldiği zaman çayı bu şekilde demliyorum. Çayı böyle demlerseniz gerçekten tadına varıyorsunuz. Ziyaretçimiz çok olduğu için günde 25 ile 30 bardak arasında çay içerim. Türkiye ortalamasının üstüne çıktım diyebilirim. Çaykur çaylarını tercih ediyorum" dedi.

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)

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2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)

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