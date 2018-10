2019 Yeni Ay ve Güneş Tutulmaları

6 OCAK SAAT 04:41 OĞLAK BURCUNDA KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI KOÇ Sevgili Koçlar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, kariyer hayatı ve sorumlulukla ilgili alanda doğuyor. Önümüzdeki 1 yıllık süreç çok önemli. Daha fazla çalışmak, önünüze çıkan engellerin sizi yıldırmasına izin vermeden hedefe yönelik ilerlemek gerekiyor. Amacınızı belirlediğinizde kim tutabilir sizi. Planlı çalışmanız, zorlukları zirveye giden yolun basamak taşı gibi görmek size başarı kazandırır. Bunun farkında olanlar ve doğum haritasında bu tutulmayı destekleyen görünümler olması halinde yaratıcı güç size destek verecektir. Bu Tutulmanın görünümlerini çok faydalı buluyorum. İnsanın hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayıcı ve dönüşüm gücünü arttırıcıdır. İş sahibi kişiyseniz tabii ki piyasanın durumu sizi zorlayabilir. şartlar mücadele etmenizi gerektirir. Fakat bunlar altından kalkılmayacak şeyler değil. Sanatla uğraşanlar için ilham kaynağı ve tasarlama gücü veren bu Tutulma, kendinizi ispatlamanızı sağlıyor. Çalışan kişiler bu Tutulma ile yeni bir pozisyona getirilirler. İşsiz olanlar bu Tutulmanın desteğiyle işe girebilirler. Yeniden tüm gücümle mücadeleye hazırım diyenler için bu Tutulma gayet yararlı gelişmelere işaret diyebiliriz.

BOĞA Sevgili Boğalar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması gayet faydalı ve güçlendiricidir. Önümüzdeki 1 yıllık süreç, hedefine kilitlenmiş, azimli ve kararlı kişiler için, tüm zorlukları kolaylaştırıcı niteliktedir. Sizi profesyonel anlamda tanıtıcı ve başkalarının dikkatini çekmenizi sağlayıcıdır. Bir grup içinde yer alabilirsiniz. İnsanlara örnek olacak çalışmalar yapabilirsiniz. Basın, medya, akademik alanda başarılı olabilirsiniz. Yönetici kadrosunda yer alabilirsiniz. Yeni bir çevre edinebilirsiniz. Hedef olarak kendinize ne belirlerseniz, ona sıkı sıkıya sarılabilirsiniz. Güven duygunuz yüksek olur. insanlar sizi saygı ve takdirle anarlar. Ödül alabilirsiniz. Size tek tavsiyem geçmiş hataları veya yanlışları kafanıza takıp, kendi kendinize duvar örmemenizdir. Bakın gayet güçlü bir Tutulma ve tüm görünümleriyle size ışık oluyor. Kendi şirketinizi kurmanız veya işinizde üst basamaklara çıkmanız için destekliyor. İnsanların size destek olmasını ve sırtınızı sıvazlamalarını sağlıyor. Siz de başkalarına önderlik ediyorsunuz. Bu söylediklerim hayal değil. İsteyin, çalışın, kararlı olun ve ödülünüzü alın.

İKİZLER Sevgili İkizler 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, eş-iş ortağı veya farklı kaynaklardan elinize ulaşan kazançları verimli, sorumlu, dikkatli şekilde düzenlemeyi sağlayıcıdır. Hiçbir şeyi hafife almazsınız, şansa bırakmazsınız, yaşanılan acı tecrübeleri unutmazsınız. Daha önce zorlu süreçlerden geçmişseniz, bu Tutulmada ayağınızı yorganınıza göre uzatırsınız. Zaten yapılması gereken de budur. Eskiler ekmek aslanın midesinde derlerdi. Günümüz dünyasında çok daha zor koşullar altında yaşanıyor. O nedenle ince hesaplar yapmak, borç alıp verirken çok dikkatli olmak lazım. Önümüzdeki 7 aylık süreçte miras-kredi-hukukla ilgili konular, parasal ortaklık, eş veya diğerleriyle olan her türlü bağlantınızda muhasebenizi iyi yapınız. Bu Tutulma olumlu görünümlere sahip. Tabii ki siz yukarıdaki bu küçük uyarılarımı dikkate alırsanız. Hesabınızı bilmiyorsanız, öğrenmenizi sağlayan derslerle karşılaşırsınız. Vergiler zamanında ödenmelidir. Size bir yerlerden rahatlamanızı sağlayacak para veya destek gelebilir. Bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Uzun zamandır ödediğiniz bir borç bitebilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi garantiye alacak bir yatırım yapabilirsiniz. Devletten bir ödenek alabilirsiniz. Elinize geçen para artabilir.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, ilişkileri geliştirme, sağlam bir temele oturtma, uzun vadeli bir karar alma yönünde önem taşıyor. İlişkide dayanışma güçlü ise, birlikte hayatı geçirmeye kararlıysanız, zorlukta ve kolaylıkta yanyana yürümeyi istiyorsanız bu Tutulma bekar Yengeçler için evlilik anlamı taşıyor. Sorunları olan, bunu birlikte çözemeyen, bir türlü anlaşamayan çiftler için önümüzdeki 1 yıllık süreç zor geçebilir. Bu Tutulma gelişimi vaat ediyor. El ele sevgiyi büyütmek, iyi niyetli hareket etmek, birbirinizi dinlemek, empati kurmak için bu Tutulma destek veriyor. Birbirinizin fikirlerine saygı duymalı, tutarlı, dürüst ve istekli olmalısınız. Zorluklar tabii ki olabilir. Karşınıza engeller çıkabilir. Kimi zaman bunlarla baş etmek kolay olmaz. Fakat şunu bilin ki, bu Tutulma birbiriniz üzerinde baskı kurmak için değil, hayatı birlikte kotarmak için vesiledir. Ben demek yerine biz demeye hazırsanız, önünüzdeki süreç bir test anlamı taşısa da, olumlu sonuçlanacaktır. Bekar Yengeçlerin karşısına romantik ancak bir o kadar gerçekçi biri girebilir. Evli Yengeçler eşlerinden büyük bir kuvvet ve destek görürler. Bu dönemde Yengeçler başka bir şehir veya ülke bağlantılı bir kişiyle evlenebilir. Bu Tutulma önemli bir sanat projesi için kurulacak bir iş ortaklığının göstergesidir. Ayrıca önümüzdeki birkaç aylık süreç, bir şeyi ne kadar çok istediğinizi ve ne kadar çok mücadele edebileceğinizi gösteren bir sınavdır. Niyetin kısmetle buluştuğu bir Tutulmadır. Ben derim ki, güzellikler dileyin ve çok çalışın. Karşılığını alırsınız.

ASLAN Sevgili Aslanlar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, kişinin kendine koyduğu hedef ve onu başarma azmidir. Hedefsiz, amaçsız olan kişiler için tabii ki başarılı bir sonuç mümkün olmaz. Bu Tutulma günlük hayatın içinde yaşanan değişim ve zorlukları aşabilmek, başkalarıyla olan ilişkilerimizi ciddiyetle ele almak, sorumluluktan kaçmamaktır. Yeri gelir birilerine yardımcı olmamız ve zaman vermemiz gerekir. Yeri gelir birileri bize destek olur. Hatta dar günümüzde birileri yanımızda belirir. Burada önemli olan niyettir. Önemli projeler için sıkı çalışmak gerekebilir. Bazen her şey ters gidecekmiş gibi gelse de, bu Tutulma hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını söylüyor. Sizler kral ve kraliçe ruhuna sahipsiniz. Öyle kimseye eğilmezsiniz. Ancak şunu biliniz ki, eğer yaptığınız işten, hedefinizden, kendinizden eminseniz, fazla gururlu olmayın. Nazik yaklaşımlar, birlik ve bütünlük niyeti size yeni kapılar açar, önünüzdeki engelleri yıkar. Ufak adımlarla başlanan işler zamanla büyür, gelişir. Sabırlı olmak gerekir. Beklentide olmak tabii ki hakkınız. Ancak gerçekçi olmak da önemlidir. Yeri gelir ufak bir iş önerirler, sonra bir bakmışsınız daha büyük bir görev üstlenmişsiniz. Bu bakış açısı ve yaklaşım biçimi size kazandıracaktır. Karşınıza fırsatlar çıkartacak ve sizi ödüllendirecektir.

BAŞAK Sevgili Başaklar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, flört ilişkilerini evliliğe dönüştürücü, çocuk sahibi olmanızı sağlayıcı, güçlü iş ortaklıklarını destekleyicidir. Hayatın genelinde uyum, paylaşım, istikrar ve denge olguları bu Tutulmayla önem kazanır. Kişi kendine güvenir, inancı tamdır, hayallerini gerçeğe dönüştüreceğini hisseder. Tutulmanın görünümlerini son derece faydalı buluyorum. İnsanın hedefini belirlemesini veya belirlenen hedefe odaklı şekilde ilerlemesini sağlıyor. Önümüzdeki 1 yıllık süreç bu anlamda gelişimleri işaret ediyor. Kararlı olmak, sabırlı, azimli ve çalışkan olmak hayatın her alanında önem taşıyor. Aşk, gelir geçer olmaktan ziyade, ilerisi adına düşünülecek bir olgu haline geliyor. Karşınıza çıkan kişi veya mevcut ilişkinizde ciddiyet, dürüstlük ve karşılıklı uyum yükselir. Bu Tutulma sanatsal çalışmalara ilham kaynağıdır. Tasarlanan kıyafetler, sergilenen ürünler v.b başkaları tarafından takdir ve beğeniyle karşılanır. Hobi olarak yaptığınız çalışmaları bir ortak veya birisinin desteğiyle işe dönüştürebilir, para kazanabilirsiniz.

TERAZİ Sevgili Teraziler 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, aile hayatınızla ilgili konularda önümüzdeki 1 yıllık süreçte yaşanacak önemli gelişmeleri işaret ediyor. Evet bazı zorluklar, baskı veya artan sorumluluklar sizi düşündürecek, bir şeyler yapmalıyım ve geleceğimi garanti altına almalıyım diyeceksiniz. Bu Tutulma geçmişte yaşanan ve bir daha yaşamak istemediğiniz zorlu tecrübeleri geride bırakmanızı sağlıyor. Bu bir dönüşüm, yenilenme ve kendinizi tekrar yaratma sürecidir. Aileden ayrılmak, farklı bir dünya kurmak, sağlam ve garantili olan bir yaşama adım atmak mümkündür. Yaratıcı düşüneceksiniz. Belki eşiniz, aile büyükleriniz veya bazı gelişmeler buna neden olabilir. Gitmiyor, yürümüyor dediğiniz yaşam biçimi bu Tutulmayla yavaş yavaş değişecek ve asıl olması gerekene dönüşecektir. Hayallerinizi gerçek kılmak için yaratıcı düşüneceksiniz. Sorunların üstünü örtmeyecek, soruna neden olanlardan kurtulmayı tercih edeceksiniz. İş hayatı-ev yaşamı arasında etkili Yengeç-Oğlak tutulmaları Teraziler için mücadeleyi işaret ediyor. Amaca ulaşmak için artık ciddi düşünmeli, hayata karşı olumlu niyetler besleyerek sizin için hayırlı olanı istemelisiniz.

AKREP Sevgili Akrepler 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması olumlu görünümleriyle birlikte sizleri kendinizi ispat edeceğiniz, sorumluluk alarak büyüyeceğiniz bir yola yöneltiyor. Çevrenizle olan her türlü ilişkiniz güçleniyor. Kendinizi, yaptığınız işi, yeteneğinizi, bilgi ve tecrübenizi göstereceğiniz alanda söz sahibi olacaksınız. Önümüzdeki bir yıllık süreç sıkı çalışma, sorumluluk, ciddiyet içeriyor. Ancak bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü siz gayet kolaylıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. Önünüzdeki taşları tek tek atlayarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Yol yolcusunu bekliyor ve siz bu yolun yolcusu olarak kendinize güvenli ilerleyeceksiniz. Bu Tutulmanın görünümleri size önemli ve güçlü insanlardan gelecek desteği işaret ediyor. Eğer işiniz sanatla ilgiliyse veya fiziksel ve ruhsal eğitmenlikle alakalıysa bu Tutulma yeni bir proje ve çalışmaların göstergesidir. Bu alanda kendinizi gösterirsiniz. Bu konulara ilgi duyarsınız. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda da etkili olan bu Tutulma, hayallerinizdeki kişiye rastlamanızı müjdeliyor. Devam eden ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşanacak. Başkalarına destek olacak, aynı desteği siz de ilahi bir ikram olarak göreceksiniz.

YAY Sevgili Yaylar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, maddi güvence başta olmak üzere ailevi konularda yapılacak değerlendirme ve yapılandırmanın göstergesidir. Üretkenlik bir hayli önem taşıyor. Garantili bir yaşam istiyorsanız daha fazla çalışacaksınız. İstikrarlı ilerlemeyi, elinize geçeni har vurup harman savurmamayı bileceksiniz. Bir de önemlisi, kendiniz için neyin gerekli olduğunu tespit etmenizdir. Siz nasıl bir şey olursa kendinizi güvende hissedersiniz. Bunu anladığınızda yolunuz açık demektir. Tabii ki zorluklar olabilir. Ancak bu zorlukları, azimli insanlar için kolaylıkla aşılacak engellerdir. Ailenizin ve kişisel ihtiyaçlarınızın temini için çaba sarfedeceksiniz. Daha fazla çalışacaksınız. Yatırıma yöneleceksiniz. Gerçekçi bir şekilde duruma bakacak, değerlendirecek ve kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bu Tutulma olumsuz durumdan olumluya geçiş sürecidir. Sizi güçlendiricidir ve kazanç elde etmek amaçlı girişimlerin göstergesidir. Finansal anlamda sizi tatmin etmeyen bir işte çalışmayacak veya hakkınız olanı isteyeceksiniz. Bu tutulmanın görünümleri, karşınıza çıkacak yeni olanakları, fırsatları işaret ediyor. Ek kazanç yolları sunuyor. Kira öder gibi bir ev alabilirsiniz. Bir ofis açabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 6 Ocak saat 04:41 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması sizler açısından önemli bir gelişim işaretçisidir. Son derece faydalıdır. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte başarıya doğru adım adım ilerlersiniz. İnsanlar sizi takdir edeceklerdir. Tutulmanın tüm görünümleri büyümek adına verimlidir. Çevrenizin size desteği yüksek olur. Attığınız adımlar bunca yıl çektiğiniz sıkıntıların karşılığı olarak doğru ve yerindedir. Hedefe varmak kolay olur. Kendinizi geliştirdiğiniz, yetenekli olduğunuz, tecrübe edindiğiniz ne varsa şimdi meyvesini alırsınız. Tutulmalar Yengeç-Oğlak aksında oluştuğu için, tabii ki ilişki mevzularında test ediliyoruz. Ancak burcunuzda oluşan bu Güneş Tutulması, size doğru yönü gösteren bir ışıktır. Sanatsal konularda, insanlara hizmet edilen mesleklerde, kardeşlerinizle ilişkinizde, iş ve özel hayatınızda sizi memnun edecek gelişmeler var. Güzel niyetleriniz belki bugüne dek karşılık bulmamıştı. Çabaladınız, emek sarf ettiniz ama istediğiniz gibi geri dönüşler yaşamadınız. İşte bu Tutulma bundan sonra yolun aydınlıktır diyor. Hadi şimdi şöyle arkanıza yaslanın ve rahatlayın olur mu?

KOVA Sevgili Kovalar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, maddi güvence ihtiyacını belirleyicidir. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte psikolojik ve bedensel anlamda düşüncemiz, isteklerimiz, arzularımız yönünde kendimizi gözden geçireceğiz. Bir çok meseleyi gerçekçi şekilde ele alarak yüzleşeceğiz. Bunu yaparsak maddi-manevi anlamda başarıya ulaşırız. Kim olduğumuzu, yolumuzu, hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Yeni hedef ve idealler belirleme zamanıdır. Tutulmanın görünümleri de bize bunu söylüyor. Korku ve kaygılarından arınmadan ilerleyemezsin diyor. Kafanızı değiştirmedikçe bu mümkün olmaz. Bu olumlu bir Tutulmadır. Sizin geçmişle-gelecek arasındaki köprüden geçmenizi sağlayacak. Manevi güç vererek, yeniden hayatınızı yapılandırmanız, düzene sokmanız için yardımcı olacak. Karmik bir temizlik süreci diyebiliriz. Direnmek yerine tevazu içinde, yanlışları savunmak yerine kabul ederek, kurbanmış gibi düşünmeden kendinize ve geleceğinize sahip çıkarak ilerlemelisiniz. İşe yaramayan, gereksiz, boş meselelerle zaman kaybetmeyin. Onun yerine hedef belirleyin, çalışın, ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Meditasyon yapın, sanatla uğraşın, müsait olduğunuzda kısa bile olsa tatile çıkın, kitap okuyon, hobilerinize zaman ayırın.

BALIK Sevgili Balıklar, 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması tüm görünümleriyle olumludur. Hedef belirleme, amacınıza ulaşma, toplumsal ilişkilerde güçlenme, projelerde yer alma, dostlarınızdan destek görme gibi olanaklar kazandırıcıdır. Bütün bunlar maddi açıdan da sizi mutlu edicidir. Yeni bir işe adım atmanız ve bu işi başarıyla bitirmeniz mümkündür. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte göreceksiniz ki, sanatsal konulardan önemli projelere kadar sizi ön planda görebileceğiz. Güvence elde edebilecek olanaklar, fırsatlar, teklifler karşınıza çıkabilecek. Bunlar gayet olumlu gelişmelerdir. Özellikle sanatla alakalı meslek sahipleri veya sanatla ilgilenen kişiler bu Tutulmadan fayda göreceklerdir. Sergi, organizasyon, teşvik edici gelişmeler, ayrıca insanlara manevi yönde destek olan çalışmalar etkili olacak. Sözgelimi bir teklifle karşılaşabilir, bir grubun içinde yer alabiliriz. Diyeceğim o ki, balıklar için bu Tutulma hakikaten önemli başarıların göstergesidir. İşler kolaylaşır, emrinize amade olur hayat.

5 ŞUBAT SAAT 00:03 KOVA BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay ve tüm görünümleri sizi enerjik, özgür ve tuttuğunu kopartan, hedefe yönelik aktif kişi haline getiriyor. Yenilikçiyiz ve durmak niyetimiz yok. Eğitimde akademik çalışmalar, iş hayatında yeni projeler, yurtdışıyla alakalı konularda girişim ve keşfetme olguları öne çıkıyor. Amacımız, kişisel isteklerimiz, yaşantımız kişiden kişiye değişse de, bir hareketlilik, yenilik her alanda göze çarpıyor. Grup faaliyetleri, organize işleri de bu gelişmeler arasında sayabilirim. İletişim bu dönemde oldukça yoğun. Hangi alanda söz sahibi olmak istiyorsak, o alandaki etkili kişilerle bir araya gelebiliriz, konuşabiliriz ve ona göre karar verebiliriz. Dostlarımızdan destek görürüz. Birlikte bir şeyler yapılır. Özellikle yurtdışı şansımız oldukça yüksek. Spor, teknoloji, hukuk, siyaset, seyahat, medya-yayıncılık, yazarlık, eğitmenlik gibi alanlarda şansımız yüksek. Kendimizden eminiz. Girişimde bulunabiliriz. Bir umut, bir aksiyon, bir değişim rüzgarı olarak bu Yeniayı gayet olumlu buluyorum. Eylemlerimiz direkt olur. lafı dolandırmadan, etrafında dolaşmadan hedefe kilitli ve akıllı şekilde ilerleriz.

BOĞA Sevgili Boğalar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, değişen koşullara adapte olarak, kendini yenileyen kişilerin başarılı olacağını işaret ediyor. Siz bir grup içinde çalışıyor veya bir proje içinde yer alıyorsanız, ona göre kendinizi geliştirmeli, ortama göre çıkarlarınızı düşünerek hareket etmelisiniz. Bu sizi geliştirecekse, yararlı olacaksa neden buna karşı çıkalım. Yeniayın görünümleri, becerikli olmanın, insanlarla kurulan olumlu diyalogların göstergesidir. Bunlar maddi-manevi anlamda kazandırıcı olacak. Tabii ki, yarar-zarar hesabı yapacağız, güven olgusunu önemseyeceğiz. Ancak yeri geldiğinde de girişimci olacağız. İşini bilmek lazım. ben kiminle ilişki kurarsam, bağlantıya geçersem bu bana kazandırır diye düşünüp araştırmak gerekiyor. Jüpiterin size bir desteği olduğunu söyleyeyim. Bu destek bir ortaktan, miras, hukuk veya yatırım yoluyla gelebilecek kaynakları işaret ediyor. Bu sizi toparlar, güçlendirir. Sözgelimi bekar Boğaların karşısına çıkacak bir insan, özel ilişkide sizi maddi anlamda rahatlatabilir. Hayat şartları zor ve siz bu şartların farkında olarak aynı yerde, aynı çizgide, aynı düşünce kalıplarıyla ne kadar ilerleriz ki? Önümüzdeki bir aylık süreç parasal çıkarlarımızın farkında olmayı, buna göre bir plan yapmayı, girişimci olmayı sağlıyor. Rahat imkanları olan bir işe girebiliriz. Bir proje karşımıza çıkabilir, görüşmeler yapabiliriz. Cesaret ve rekabetin yüksek olduğu bir Yeniay dönemi bizi bekliyor.

İKİZLER Sevgili ikizler, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki 1 aylık süreçte bilgi ve tecrübenizi dış dünyada gösterme ve bundan yarar görme anlamında şanslısınız. Sosyal yönünüz, insanlarla kurduğunuz güçlü diyalog size yeni kapılar açacaktır. Yurtdışı, seyahat, teknoloji, iletişim, yenilikler açısından bir hareketlilik göze çarpıyor. Bu özel hayatınıza da yansıyacaktır. Devam eden ilişkilerde partnerden büyük bir destek görürsünüz. Bekar İkizlerin hayatına eğlenceli, cömert, yaşamayı seven, hayatı kucaklayan pozitif düşünen bir kişi girebilir. Evlilikte sorunlar varsa, bunların kafaya takılmadığı bir dönemdeyiz. Tamam problemimiz var ama birlikte olmak bizi mutlu ediyor diye düşünülür. Hiç kimsenin baskısına gelmeyiz. Bildiğimizi söyleriz, istediğimizi yaparız. seyahatler bu dönemde yoğun olacak. Girişimcilik bir hayli etkili. Bir ürünün tanıtımını yapmak, yerinde görme satın almak, teknolojiyi takip etmek, aktivitelerde bulunmak, gezmek, görmek anlamında enerjiniz bir hayli yükseliyor. Kültürel faaliyetler, dostluklar, özel yakınlaşmalar, daha önce görmediğiniz yerlere gitmek Yeniayın güçlü enerjisiyle mümkündür. Maceracı olacağız. Kalıplaşmış, standart, sürekli aynı şeylerin yaşandığı bir dünya bizi sıkacak. Görmeliyim, denemeliyim, araştırmalıyım, öğrenmeliyim diyeceğiz. Tabii ki benim tavsiyem böyle yüksek bir enerjiyi uzun vadeli planlar yaparak gelişim yolunda kullanmanızdır. Görünen o ki, bu Yeniay geniş bir alanda joker kartınız olacak.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki 1 aylık sürecin arzu ve isteklerimizi elde etmede aktif olmamızı sağlıyor. Kaynak bulmak, kazanmak, başkalarını etkilemek ve ilerlemek isteyeceğiz. Tek başımıza zor oluyorsa, kolaylaştıran kişilerle bağlantı kuracağız. Bu Yeniayda önemli olan, kazançlı çıkmak arzumuzdur. Maddi anlamda bir sıkışıklık varsa bunu aşabilmek için çaba sarfederiz. Kontrolü elde tutmak isteğimiz yüksek olur. Menfaatlerimizi gözetiriz. Ancak dikkat edelim, başkaları da sizden yararlanmak isteyebilir. Al gülüm ver gülüm halini bilirsiniz. Aynen öyle. Bir ortakla iş yapacaksanız, bu kişiyle en başından her şeyi görüşün. Hangi konularda zorlanılır, hangi mevzularda birlikte hareket etmek yararlıdır, bunların tespiti şarttır. Ben bu yeniayın iyimser, girişimci, cesur yanlarını beğensem de, yine de hesabı bilmek gerektiğini söylemeliyim. Hırslı olacağız. Kazanmayı isteyeceğiz. Fakat aklımızı da kullanacağız. Dostlukta, özel hayatta, başkalarıyla olan her türlü parasal ilişkide gizli hareket eden, menfaatini öne alan, abartan kişilere dikkat edin. Borsa gibi spekülasyona açık işlerde piyasayı iyi takip edin. Birileri bulunmaz fırsat diyerek teklifle gelirse, araştırın, soruşturun. Aceleci ve plansız ilerlemeyin. Gerektiğinde uzman kişilerden destek alın. Bunlara dikkat etmeniz halinde bu Yeniaydan faydalar görürsünüz. İş hayatında başarılı girişimde bulunursunuz. Mali yönden desteklenirsiniz. Borçlarınızı ödersiniz. Önemli olan yüksek enerjinizi, akıllı şekilde yönlendirmektir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, tüm görünümleriyle sizi cesaretlendiren, hayatın eğlenceli yüzüyle sizi tanıştıran, moral ve motivasyon gücü veren bir ışığa sahiptir. Aslanlar için önümüzdeki 1 aylık süreç oldukça aktif gelişmelerin işaretçisi. Bunu ister özel ilişki ister iş ve girişimler yönünde düşünelim hiç fark etmez, sizi mutlu edeceği gayet net görünüyor. Bekar Aslanlar, karşınıza çıkacak kişinin bugüne dek rastlamadığınız kimlikte olduğunu söylemeliyim. Gayet eğlenceli, canlı, cesur, genç ruhlu ve hayatı seven bu insan bir anda sizi nikah masasına oturtabilir. İletişim sizi birbirinize bağlayan bir araç. Fikirlerinizi öyle güzel ve ballandırarak ifade edersiniz ki, sizden etkilenmeyecek kişi yoktur. Bir aktivitede, bir yolculukta, bir şekilde karşınıza çıkacak bu kişi size yaşamın ne kadar güzel olduğunu hissettirir. Evli Aslanlar için durum, partnerinizle yeniden aşkı keşfetme halidir. Sorunlarınız varsa, kolayca çözülür. Ancak birbirinize sevginiz bitmişse ve ayrılmaya karar vermişseniz, durum başka. O zaman bir macera sizi bekliyor diyebilirim. Yabancı uyruklu veya başka bir şehirde yaşayan bu kişiden etkilenirsiniz. Bu Yeniay, bir çocuk sahibi olmayı işaret ediyor. Beklenmeyen veya plansız olduğunu düşünenleriniz olabilir. Ancak yaşamınıza heyecan ve sevinç katacağını söylemeliyim. Yüksek eğitim, siyaset, spor ve aktivite içeren tüm alanlarda teşvik edici olan bu Yeniay, özellikle enerjinizin bir hayli yükselmesiyle size yepyeni fırsatlar getirebilir.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, iş sorunlarını çözmek isteyenler bir fırsattır. Özgeçmişinizi ilgili yerlere göndermenizi tavsiye ederim. Maaş artış talebinde bulunacaklar sizler de Yeniaydan yararlanabilirsiniz. İş değiştirmeyi düşünenler, farklı bir iş kolu düşünenler, günlük rutinden, alışagelmiş hayattan sıkılanlar için bu Yeniay, değişiklik için bizleri heveslendiriyor. Diyet düşünenler, sağlıklı yaşam için fiziksel ve ruhsal anlamda tazelenmeyi düşünenler sizler de bu Yeniaydan istifade edebilirsiniz. Çalışma ortamının dekorasyonu, teknolojik ürünlerin alınması, internet hızınızın yükseltilmesi gibi değişimler de bu Yeniayda uygun gözüküyor.

Yeniayın görünümleri, aile yaşamınız, yerleşim yerinizle ilgili konularda verilecek kararların işaretçisidir. Sözgelimi iş-sağlık veya farklı bir nedenle yeni bir yere taşınabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular, tayin, terfi gibi durumlar yabancı bir ülkeyi tercih etmeniz anlamına gelir ki, son derece etkili bir karardır. Eğer yurtdışında doğmuş, başka bir şehirde yaşamış olanlar tekrar doğdukları yere gidebilirler. Bu bazen çalışmak içindir, kimi zaman sağlığımız için gereklidir veya biz özgür olmak istiyoruzdur. Bu Yeniayda bir başka önemli nokta, daha iyi şartlarda yaşamak arzumuzdur. Maddi sıkıntımız nedeniyle karşımıza çıkan bir teklifi kabul edebiliriz. Şartlar uygunsa, aklınıza yatıyorsa bunu yapmakta fayda var.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, sıra dışı bir aşkın işaretçisi olduğu gibi keyiflenmenin, özgürlüğün göstergesidir. Önümüzdeki bir aylık süreçte, baskı, sorgulama, şunu şöyle yap denilmesi işimize gelmez. Kendimizi özgü fikirlerimizi her alanda ifade ederiz. Bizimle olan kişinin bize farklı bir şeyler sunması gerekiyor. Hayatı keşfetmek istiyoruz. Konuşmak, paylaşmak, birlikte eğlenmek, kimin ne dediğini umursamadan yaşamaktan yanayız. Bekar Teraziler için ben bu Yeniayı heyecan verici bir aşk olarak yorumluyorum. Evet içinde macera hevesi bir hayli yoğun. Ancak aklımıza yatarsa, gönlümüze uygunsa uzun süre devam edebilir. Tutulmanın görünümleri, eğitim ve iş girişimleri yönünden olumludur. Ancak daldan dala atlamamak, çalışmak, sebat etmek gerekiyor. Bir yanda uyanan bir fikir, anında verilen karar kalıcı olmayabilir. Meraklıyız, öğrenmek istiyoruz, insanlarla tanışıyoruz ve bilgi paylaşımda bulunuyoruz. Fakat başka bir şey dikkatimizi çektiğinde, oraya yöneliyoruz. Ne istediğimizi tam olarak bilirsek, bu Yeniay bize olumlu fırsatlar getirir ve hayatımızdaki değişimler kalıcı olur. Bir de önemli nokta, ilişkilerin ciddiyete dönüşmesi, ani evlilik kararı veya tam tersine boşanmak, özgür olmak ihtiyacı. Bu biraz da aradaki sevginin büyüklüğüne bağlı gelişecektir. Baskı kuran bir partnere sabır göstermeyiz. Bilakis özgürce kendimizi ifade etmemize izin veren ve yanında mutlu olduğumuz kişiden kopmayız.

AKREP Sevgili Akrepler, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte farklı bir yaşam sürmek arzusunu vurguluyor. Bir şeyler yapmak, değişmek, canlanmak niyetindeyiz. Baskı, kısıtlanma, rahatsızlık hissettiğimizde sabır göstermeyeceğiz. Ev içinde değişim yaşanabilir. Sözgelimi bir arkadaşımızla ev tutabiliriz. Evden ayrılmasak bile bazı ufak tefek değişiklik yaparak mutlu olmaya çalışırız. Ailemizle yaşıyorsak, bize karışmalarından hoşlanmayız. Anne ve baba Akrepler bu dönemde çocuklarının bireysel hareket ettiklerine şahit olurlar. Arkadaşlarını eve çağırırlar ve size sormazlar bile. Tabii ki bütün bu yenilik ve özgürlük hareketlerinin etkili olması için para şarttır. Tutulmanın görünümleri aceleci kararların işaretçisidir. İstediğimiz değişimi gerçekleştirmek için epeyce para harcarız. Bunun ayarını bilmeyiz. Akrepler bu Yeniayda, sıradan bir hayat yaşamak istemeyecekler. Ne olursa olsun bir değişiklik olmalı veya istedikleri gibi yaşam sürmemeliler. Evli Akrepler de eşlerinin kendilerine ayak uydurmasını isteyecekler. Belki yeni bir eve taşınmak, ev içinde bir değişiklik yapmak isteyecekler. Bu Yeniay bir tayin, terfi veya iş değiştirme yoluyla yaşanacak değişimin göstergesidir. Parasal şartlar uygunsa bunu yapmakta tereddüt etmezsiniz.

YAY Sevgili Yaylar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay sizler için her alanda olumlu gelişmeleri, değişimleri müjdeliyor. Görünümleriyle birlikte ele aldığımızda Yayların yepyeni bir çevrede yaşamaları, bilgi ve deneyim sahibi olmaları, aradıkları mutluluğu bulmaları mümkündür. Bu Yeniay, adı üstünde bir yeniliktir, çıtayı yükseltmek, kendinizi keşfetmektir. İsteklerinizi elde etmek, özgürce hareket etmek, değişim rüzgarına kapılmak an meselesidir. Eğitim, iş veya özel anlamda karşınıza çıkan fırsatlar başınızı döndürür. Seyahate çıkılır, yabancı dil öğrenilir, bir çok insanla tanışılır, farklı ve sıra dışı güzellikler yaşanır. Hareketlilik bir hayli göze çarpar. Sizi tanıylanlar leyleği havada gördü derler. Bir yere bağlı kalmak yerine, keşfetmeyi seversiniz. Ruh yollarda gibidir. Bu Yeniayda aşık olabilirsiniz. Hayatınıza kısa süreli girecek bu kişi, eşleşim haritanız kaderi bir durumu gösteriyorsa hayat arkadaşınız bile olabilir. Farklı olan, ilginizi çeken bu insan sayesinde kendinizi yeniden keşfetmeniz mümkündür. Arkadaşlıklar, yakınlarınızla olan bağınız bu Yeniayla birlikte güçlenir. Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanabilirsiniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, parasal açıdan özgür hareket etmek, rahat yaşamak, değişimde bulunmak isteğimizi körüklüyor. Sıra dışı bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Para durumumuz iyiyse, hoşumuza gideni alacağız, düşünmeden harcayacağız. Bu doğru mu? Değil belki ama buna epeyce istekliyiz. Değilse, nereden büyük bir para kazanabilirim, istediğim gibi nasıl yaşarım, nasıl özgür olabilirim soruları kafamızın içinde dolaşacak. Çıkış yolları arayacağız. Çünkü paranın özgür olmakla birebir ilgisi olduğunu düşüneceğiz. Dışarıdan ne kadar rahat ve pozitif gibi görünsek de, aslında istediğimiz gibi yaşamadığımız için sıkıntılıyız. Fakat şunu söyleyeyim. Bu Yeniay size olağanüstü bir içsel güç sağlıyor. Bu sayede direnciniz yükselecek. Bunu psikolojik ve bedensel anlamda kuvvetlendirici bir aşı gibi görün. Sorunları pesimist değil, daha iyimser bir açıdan ele alacak, bütün sıkıntıları aşacağınıza dair hissiyatınız yükselecek. Bunlar hafife alınacak şeyler değil. Hayat bazen üstümüze gelir. Ama inançlı, şükür duygusu yüksek olan kişiler her türlü engelle baş etmesini bilir. Ailevi konular, eviniz, parasal durumlar sizi düşündürse de sahip olduklarınızın tadını çıkarmayı bileceksiniz.

KOVA Sevgili Kovalar, 5 Şubat saat 00:03 burcunuzda doğacak Yeniay sizler için bonus değerindedir. Sizi her yönüyle destekler, özgürleştirir, umut ve güzellik sunar. Attığınız her adım, girişimde bulunduğunuz her iş başarılı sonuçlanır. Yabancı ülke bağlantılı kişilerle kurulan iletişim hangi amaçla olursa olsun sizin isteğiniz doğrultusunda gelişir. Grup liderliğinden, toplumsal ilişkilere kadar kendinizi nerede görmek istiyorsanız, bir adım atın ve sonucunu bekleyin. Bu Yeniay, sizi farklı ve oldukça sıra dışı bir ortama sokabilir. Bir misyon yüklenirsiniz. Hukuk, araştırma, ulaşım, turizm, yabancı dil, eğitim, akademik gelişim alanlarında söz sahibi olursunuz. Bu alanda uzmanlaşırsınız. Mevcut zorlu şartlar yerini kolaylıklara bırakır. Kurulan bağlantılar sayesinde çevreniz değişir. Yakınlarınız başarınızla gurur duyar. Sıkıntılar çözüme kavuşur. Dostlarınızla ilişkiniz daha da büyür, güzelleşir. Kendinize özgü bilgi, tecrübe ve deneyiminizle bir projenin başına getirilirsiniz. İnsanları ikna gücünüz, aktifliğinizle rakiplerinizi geride bırakırsınız. Demem o ki bu Yeniay önümüzdeki bir aylık sürecin olumlu bir başlangıç olacağını işaret ediyor.

BALIK Sevgili Balıklar, 5 Şubat saat 00:03 Kova burcunda doğacak Yeniay, değişim ihtiyacının yükselişidir. Bu farklı bir iş denemek, ek bir kazanç elde etmek, bir projede yer almak şeklinde gelişebilir. Daha önce adım atmışsanız, şimdi eksiklerinizi tamamlarsınız, son rötuşlarını yaparsınız. Bu Yeniay, parasal açıdan güçlenmek, özgür hareket edebilmek, hayatınızı yenilemek anlamında bir istek doğuruyor. Kişi, bir şeyler yapmadığı takdirde yerinde sayacağını, sıradan bir yaşam süreceğini düşündüğü için harekete geçmek istiyor. Bir kabuk değiştirme arzusu bu. Yeniayın görünümleri de bu arzuyu destekliyor. Cesaret veriyor. İçinizde bir şeyler uyanıyor. Ancak şunu da belirteyim, öyle düşünmeden, hesap etmeden aceleyle verilen kararlar olmamalı. Evet yeni bir adım atmak, yenilik isteniyor da, bunun kısa vadeli, oldu bittiye getirilmemesi gerekir. Bu Yeniay, kısa süreli bir projede yer almak, iyi bir para kazanmak anlamına da gelir. Bir işiniz vardır, fakat bir teklif gelir, bunun için kolları sıvarsınız. Her Balık aynı şeyleri yaşamaz tabii ki. Ancak şu bir gerçek ki, bu Yeniay bir canlılık, parasal bir fırsat ve cesaret anlamı taşımaktadır.

6 MART SAAT 19:04 BALIK BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, boşa zaman harcamak yerine amacınız için mücadele etmek gerektiğini vurguluyor. Mevcut işiniz veya hayatınız sizi tatmin etmiyorsa, bir şeyler yapmak, kendinize yeni bir yol belirlemek lazım. Bu Yeniay, tam da bu işe yarıyor. Bir şeyler size meydan okuyor ve test ediyorsa, şikayetçi olmayıp çözüm bulacaksınız. Evet duygular ön planda. Geçmiş sıkıntılar kendini hatırlatıyor. Ancak gerçekler de ortada. Sizler de, mali konular ve iş hayatınızla ilgili meseleleri ciddi şekilde ele almalısınız. Zorluklar size yeni çözüm yolları bulmanızda rehberlik edecek. Geleceğinizi hayal edeceksiniz. Düşünecek, tasarlayacak ve benim bir hedefim var, bu hedefi gerçekleştirmeliyim diyeceksiniz. Bu kişiden kişiye değişebilir tabii ki. Kimi Koçlar sadece hayal ederek, bir şeylerin olacağını zannedebilir. Hayır, böyle değil. Bilakis işe yaramayan, zaman kaybettiren ne varsa ondan uzaklaşıp, işe yarar ve kazandırıcı olana yöneleceksiniz. Bunu yapmalısınız. Sorumluluk alarak, çabalayarak başarıya ulaşabilirsiniz. Merkür-Balık burcunda 28 Mart tarihine kadar gerileyecek. Kafamız karışabilir. Tembelleşebiliriz. Mücadele etmek yerine her durumu kabullenebiliriz. Oysaki geri hareket dönemi, duruma bir daha bakmak, gerçekçi olmak zamanıdır. Yorumunuzda sözünü ettiğim noktalar dikkate alınırsa bu Yeniay bir hazırlık sürecidir.

BOĞA Sevgili Boğalar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, hedefine varmak isteyen bireyin kararlı duruşunu işaret ediyor. Merkür gerilediği için, geçmiş tecrübeler göz önüne alınacaktır. Son haftalarda adım atılmış henüz bitmemiş işlere ağırlık verilmesi yerinde olur. Bir yavaşlama olur, fakat bu şanssızlık olarak ele alınmamalıdır. Daha sonra çıkabilecek sorunların önüne geçilmiş olur. Projeler daha dikkatli şekilde ele alınır. Hayalci değil, gerçekçi şekilde duruma bakılır. Kaldı ki, bu Yeniayın görünümleri gayet olumludur. Sizi yanlışlıklardan koruyucudur. Kimlerle bağlantıya geçilecekse, bu kişilerle birkaç kez görüşme yapılır. Balık burcundaki Yeniaylar yaratıcı düşünmeyi sağlar. Mars iyi bir destekle yanınızda yer alacak. Maddi-manevi değerler gözetilir. Bir karar verilmiş olabilir, şimdi bu karar tekrar gözden geçirilir. Her şey kontrol edilir. Gereksizler ayıklanır. Kimseyle inatlaşılmaz, zaman ve şartlara göre hareket edilir, bilinçli olunursa başarılı olunur. Yeniayın görünümleri sizinle aynı amacı taşıyan kişilerle bir araya gelmenizi sağlar. Hazırlık aşamasıdır. Belgeler düzenlenir, ancak hemen imzalanmaz. Hazırlanmış evraklar gözden geçirilir. Yurtdışı bağlantılı işler çok iyi takip edilir. Gelen haberlerin doğruluğu araştırılır. Belgesiz, garantisiz işlerden uzak durulur. Ben bu Yeniayın sağlam ve uzun vadeli işlere yönelmede, gruplarla temas etmede, istikrarlı ilerlemede, yavaş olsa da, güvenilirlik ilkesinin gözetilmesinde faydalı olacağını söylemek isterim. Hani bir söz vardır. Geç olsun, güç olmasın diye. Aynen öyle.

İKİZLER Sevgili İkizler, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşüyor. İş hayatında olanlar üstleriyle veya iş arkadaşlarıyla iletişimde zorlanabilir. Aslında iyi niyetin sınırlarını bilmek gerekiyor. Birileri bundan yararlanabilir. Merhamet, yardımcı olmak tamam da, herkesin kendine göre sıkıntıları var. Önümüzdeki bir aylık süreçte iş başvuru ve görüşme sonuçları yavaş gelişebilir. Beklememiz söylenebilir. Beklenen ve arzu edilen gelişmeler için sabırlı olmak gerekiyor. Aslında bu Yeniayı olumlu yönde değerlendirmek istiyorsak, iş girişimlerinde akıllıca, gerçekçi olmalıyız. Şartlara bakmalıyız. Yeniay, yeni bir enerjinin doğuşudur. Geri hareket dönemine gelmesi, bu enerjinin içe yönelik çalışmasıdır. Düşünürüz, hesap ederiz, inceleriz, aslını astarını araştırırız. Bu gayet iyidir. Böylece ileride çıkabilecek sorunları önleriz. Kendimizi geliştiririz. Hazırlanırız. Sözgelimi bir proje sunacaksak, bunun üzerinde çalışırız. Bir iki hafta önce karar verdiğimiz konularda tekrar bir gözlemde bulunuruz. Olumsuz düşünmek yerine, zaman kazandığımızı, yanlış yapmak yerine, hatadan döndüğümüzü bilelim. Çalıştığımız kişilerle ilişkimizde her şeyi kafaya takmamak gerekiyor. Tabii ki bizi üzen durumlar olduğunda bunu içimize atmayalım. Sıkıntılarımızı dile getirelim. Biraz bekleyeceğiz. Bize söylenenlere, yaparız ederiz diyenlere dikkat edeceğiz. Hemen kanmayacağız.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, ruh dünyamızın kapılarını ardına kadar açıyor. Zihin geçmişe dönük düşünüyor ve oldukça hassas. Huzur arayışı ve güven olgusu ön planda. Merkür geri hareketini göz önüne alırsak bu Yeniay, maneviyatın yükselmesi ve kişinin kendini iyi hissetmek isteğini daha fazla yükseltiyor. Maddi açıdan rahatlık ve konfor istiyoruz. Hayal gücümüz ve sezgilerimiz bize rehberlik ediyor. Birkaç hafta önce yaşananlar gündeme geliyor. Bir arayış içinde olduğumuz kesin. Sanatçılar için bu Yeniay, tasarlama gücü ve yaratma kabiliyetinin simgesi. Bir oyunu sahneye koymak, danışmanlık vermek, insanları anlamak, psikolojik destek vermek, soyut çalışmalarda bulunmak yönünden etkileyici bir Yeniay bu. Bir ürünün ortaya çıkışı, yurtdışıyla ilgili konular, inanç ibadet ve kişisel ilişkiler gündem maddemizde yer alıyor. Yeni bir adım atmak, yenilikte bulunmak istiyoruz. Ancak koşulların farkında olmamız lazım. Karşımıza bir fırsat çıktığında hızlı karar vermemeliyiz. Bu Yeniay, problemli bir ilişkide tarafların iyi niyetli çabasını işaret ediyor. Bekar Yengeçler için yeni bir ilişki anlamına gelebilir. Daha önce tanışmışsanız, geri hareketi göz önüne alalım. Kafamızda soru işaretleri uyanabilir. Bu kişi nerede yaşıyor, hayata bakış açısı, yaşam stili, manevi görüşleri, dini durumu bir sorun teşkil ediyor mu? Bunlara gerçekçi bakmak lazım. Görünen o ki bu Yeniay, henüz bir şeylerin olgunlaşmadığının işaretçisi. Hedefimizi, isteklerimizi, maddi-manevi kriterlerimizi çok iyi belirlemek, hayalci düşünmemek gerekiyor.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, hayallerini gerçekçi bir şekilde ele alan kişiler için gayet olumludur. Hayale kapılmaktan söz etmiyorum. Siz anladınız. Merkür gerilediği bir dönemde bu Yeniay oluşuyor. Doğal olarak hem geçmiş hem gelecek arasında bir köprüdeyiz. Meseleleri zihnimizde hayalci ve fazla iyi niyetli tarzda ele alırız. Birilerine destek olacağım derken, kendimizi hiç düşünmeyiz. İnsanlar çıkarlarını düşünür, biz cömert yüreğimizle verici davranıp anlamayız. Bunlar dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Kendi sınırlarınızın farkına varacağınız bir Yeniay bu. Ben bu kadarını yapabilirim, bu kadarına gücüm yetmez demenizi sağlayacak. İş hayatının günlük temposunda, özel yaşantınızda ve maddi konularda gözümüz açık olmalı. Kredi çekmek, birilerine kefil olmak, eş dost hatırı derken kendimizi zor duruma düşürmemek lazım. Başkalarıyla olan her türlü alışveriş titizlikle ele alınmalıdır. Ben her şeyi didikleyin demiyorum ama ipin ucunu da bırakmayın. Ödemelerinizi geciktirmeyin. Bir iki hafta önce başvurduğunuz kredi v.b işleriniz çözümlenir. Bugünlerde maaş artışıyla ilgili bir girişimde bulunursanız, bir müddet beklemek gerekecek. Ekonomik davranmalıyız. Gördüğünüz gibi bu Yeniayda, eskiye ait sorunlara çözüm bulabileceğiz. Yeni olan her şeyi mercek altına alıp inceleyeceğiz. Beklemeli işler için sakin olacağız.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkür geri hareketiyle aynı döneme denk geliyor. Böylece ilişkide geçmişe ait problemler veya meseleler kendini tekrar hatırlatıyor. Bunlar konuşulacak çözülebilecek şeylerdir. Ancak her iki tarafın da bunu istemesi şarttır. Bu Yeniayda ne fazla hayalci olalım ne de durumu abartalım. Geçmişten gelen ve hala gündemde olan ne varsa bunları tekrar gözden geçirelim. Sözgelimi evlilik teklifi aldınız. Uzun zamandır birliktesiniz ve her şey yolunda gidiyor. O zaman bu Yeniay sizler için hazırlık dönemidir. Nerede oturulacak, neler gerekiyor, eksikler var mı? Bunlara bakmalısınız. Diyelim ki bekarsınız ve karşınıza biri çıktı. Sizinle evlenmek istediğini söyledi. Hemen karar vermeyin. hayatınızın merkezine koymayın. Birbirinizi çok iyi tanımaya çalışın. Ben geri hareketle örtüşen Yeniayları, ileride atılacak adımlar olarak görüyorum. Şimdi değil, biraz beklemek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz değil, bilakis, pişmesi olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğunu düşünün. Yeniayın görünümleri gayet olumlu. Ancak geri hareketle örtüştüğü için, iş hayatınız, ortaklığınız veya başkalarıyla yapılacak görüşmelerde gerçekçi olmayan beklentilerden uzak durmak gerektiğini işaret ediyor. Bunlar yoluna girecek fakat sabırlı olmakta yarar var. Bu istikrarlı bir ilerleme, başarılı kararlar için şart gözüküyor.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşeceği için, bizim günlük hayatla baş etme gücümüzde bir miktar zayıflık olur. Kafamız bir şeylere takılabilir, hassas davranabiliriz. İş yoğunluğu bedenimizi ve ruhumuzu yorabileceğinden kendimize zaman ayırmamız gerekir. Hesabı iyi yapmak, enine boyuna düşünmek vaktidir. Bir mola süreci veya düşünme zamanı olarak görelim. Bu durum bilakis doğru kararlar vermemizi sağlayabilir. Eğer hedefimiz belli, uzun zamandır bir iş üzerinde hazırlanıyorsak, şimdi yürürlüğe koyarız. Son birkaç hafta önce girişimde bulunulmuş, haber olumlu gelmişse adım atmakta sakınca yoktur. Ancak henüz bitmemiş, yarım kalan işlerimize eğilmek gerekir. Çözümcül düşünmek, büyük resme bakmak gerekir. Bizden yaşça büyük kişilerle ilgilenmemiz gerekebilir. Maddi konularda birilerine veya bir desteğe ihtiyaç duyulabilir. Hakkımız olduğu halde uzun zamandır paramızı vermiyorlarsa oturup konuşmakta yarar var. Karşımıza yeni bir teklif gelirse şartlara bakalım. Özellikle sağlıklı, verimli koşullarda yaşamaya özen gösterelim. Bu Yeniayın görünümleri olumludur. Sadece zamanla iyileşecek durumları işaret ediyor. Bu yorucu geliyor. Bir şeyler sizi yoruyor, üzüyorsa, bu Yeniayda bu yüklerden kurtulmak lazım. Özveride bulunup kendimizden taviz vermeyelim. Belli ki böyle giderse sıkıntı artacak. O zaman gerçekçi olalım. Diyetimize dikkat edelim. Şikayetlerimiz varsa mutlaka doktora gösterelim. Ayak sağlığımızı önemseyelim. Nasır, tırnak iltihaplarına dikkat edelim. Ortopedik ürünler kullanalım.

AKREP Sevgili Akrepler, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle aynı zamana denk geliyor. Görünümleri olumlu ancak zaman faktörünü göz önüne alarak sabırlı olmak gerekiyor. Aşk hayatımız özellikle gündem maddemizde baş sırayı alacak. Maddi-manevi anlamda güçlü bir partnerin varlığına ihtiyaç duyuyoruz. İlişkimiz bu konuda bizi mutlu ediyorsa sorun yok. Ancak şartlar zorluyorsa, duygu ve düşüncelerimizi açıklamak isteyeceğiz. İsteyeceğiz de, köprüleri atmak şeklinde olmamalı. Görünümler olumlu demiştim. İstenirse her sorunun üstesinden gelinir. Karşımıza bu Yeniayda birisi çıkabilir. Uzun zamandır ilişkimiz yoksa, bu kişinin duruşu ve gücü bizi etkileyebilir. Ancak geri hareket döneminde dikkatli olmak, resmin bütününe bakmak yararlıdır. Bir iki hafta önce ayrılmış çiftler bu Yeniayda tekrar bir araya gelebilirler. Konuşup anlaşırlar ve devam ederler. Ancak unutmayalım. Problemler kendini hatırlatabilir. Gerçekçi olalım. Daha önce alınmış evlilik kararı tekrar gözden geçirilir. Hazırlıklar için etkili bir süreçtir. Bir iki hafta önce başvuruda bulunduğunuz işten cevap gelebilir. Sizi ikinci bir görüşmeye çağırırlar. Bugünlerde randevular ertelenirse üzülmeyin. Merak etmeyin çağırırlar. Hazırlıkları bitmiş projeler yürürlüğe konabilir. Yaşça büyük kişiler veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz.

YAY Sevgili Yaylar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüştüğü için, ailede sağlıklı bir iletişime önem verilmeli. Sıkıntılar varsa konuşarak çözüme kavuşturulur. Aileyi ilgilendiren önemli bir karar tekrar gözden geçirilmelidir. Maddi konularda güven olgusu bir hayli kıymetlidir. Gerçekte ne istediğimizi, bizi neyin mutlu ettiğini sorgularız. Aile nedir, nasıl olmalıdır diye düşüneceğiz. Birkaç hafta veya daha eskiye ait problemleri şimdi yeni bir bakış açısıyla ele alacağız. Güvenmek, inanmak, özveri, şefkat, aile kavramı, maddi-manevi değerler önemsenecek. Bu olgular çerçevesinde duruma bakılacak. Ev satın almak, kiralamak, ofis açmak, bir başka şehre yerleşmek, yuva kurmak gibi konular ele alınacak. Yüzeyde iyi gibi duran her şeyin altına bakılacak. İçimize dönüp, nasıl bir dünyada yaşıyoruz, nelere ihtiyacımız var, neler bizde doyumsuzluk yaratıyor, bunları gerçekçi bir şekilde gözden geçireceğiz. Yanlışları, hataları, kararlarımızı yeniden sorgulayacağız. Aldanmışsak, birileri bizi hayal kırıklığına uğratmışsa, aile dirlik ve düzeni bozulmuşsa eskisi gibi tolerans göstermeyeceğiz. Geleceğimizi sağlam bir temel üzerine inşa etmek isteyeceğiz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşünce, çevremizdeki gelişmelere, insanlara daha hassas yaklaşırız. Bir şeyler bizi doyurmuyor, tam olarak rahat ettirmiyor gibi gelebilir. İçe yönelerek muhasebede bulunuruz. Ben bu yaşadığım yerde rahat mıyım, hedeflerime uygun mu diye düşünürüz. Bunları olumsuz görmeyin. Sadece kendiniz ve yakınlarınızla alakalı bir tespitte bulunma halidir. Birilerine yardımcı olmak, empatide bulunmak, maddi-manevi değerlerinizi önemsemek, güvende olmak isteği yükselir. Fakat bu herkese karşı aynı düzeyde olmaz. Bir iki hafta önce yaşanan veya üzerinde durduğunuz konular tekrar gündeme gelir. Seyahat, girişim, eğitim, aşk hayatı, çocuklar, kişisel anlamda dikkatlice ele alınır. Sanatsal ve mistik konular üzerinde çalışılır. Bir yerlere gitmek ihtiyacı duyulur. Kafamızı boşaltmak rahatlamak isteriz. Geçmişi hatırlarız. Anılarımızı tazeleriz. Aşkta güvenilirlik kadar duyguların tatmini de önemlidir. Yaptığımız iyiliklerin kıymeti bilinsin isteriz. Bir proje üzerinde çalışabilir, daha önce başlanan bir işi bitirebiliriz. Kardeşlerimize destek veririz. Tasarlama, hayal etme ve gerçeğe dönüştürme becerimiz yükselir. Tabii ki Merkür gerilediği için, yeni olan her şey mercek altına alınmalı, dikkatle gözden geçirilmelidir. Söylenen sözlerin gerçekliği araştırılmalıdır. Ani kararlar vermeyin.

KOVA Sevgili Kovalar, 6 Mart saat 19:04 Balık burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle aynı zamana rastlıyor. Finansal konularda tabii ki hesabımızı bilmemiz gerekiyor. Sözgelimi evinizi satmayı veya ev almayı düşünüyorsanız, fiyat karşılaştırması yapmalısınız. Evinizde bir değişim, onarım, bakım yapmak istiyorsanız, ekonomik şekilde halletmeye çalışınız. Bu Yeniay olumlu görünümlere sahip. Ancak geri hareket gözlem zamanıdır. Doğru bir karar için her meselenin tekrar ele alındığı, tespitlerde bulunduğu vakittir. Parasal konularda dikkatimiz dağılmasın. Hesabımızı bilelim. Gerçekçi bir yaklaşımla hareket etmek, zarar ve ziyandan bizi korur. Kazanç evinde oluşan Yeniay, değerlerimize sahip çıkmamızı, kötümser değil bilakis akılcı düşünmemizi vurguluyor. Hesap dışı harcamalardan uzak durmak gerekir. Ailemizi ilgilendiren her konuya güvenilirlik ilkesini gözeterek eğilmeliyiz. Bunu yaparsam bir zararı olur mu, şöyle bir karar verirsem pişmanlık duyar mıyım demeliyiz. Manevi açıdan birbirini destekleyen aileler hem içerde hem dışarıda birlik ve beraberliğini korur. Bu Yeniayda daha fazla birbirinize yaklaşırsınız. Birbirinizi anlarsınız. İletişim son derece önemli. Bunu her anlamda güçlü tutmalısınız. Değerlerinizi korumalı ve kollamalısınız. Bir iş girişimi veya kişisel bir konuyu oldu bittiye getirmeyiniz. Aceleye gerek yok. Zaten bir bekleme sürecindeyiz.

BALIK Sevgili Balıklar, 6 Mart saat 19:04 burcunuzda doğacak Yeniay, burcunuzda gerileyen Merkür etkisiyle kişisel kararların tekrar gözden geçirilmesi anlamı taşıyor. Bu bir önlem, dikkat, tedbir gibi düşünün. Olumsuz değil. Sadece zamanı en verimli şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Sözgelimi yakınlarınızla ilişkinizi, iş veya eğitimle ilgili konuları, yazarlık, danışmanlık, mistik veya edebiyatla ilgili konulara daha fazla merak duyarak kendinizi geliştireceksiniz. Ben Yeniayı sizler açısından gayet olumlu buluyorum. Bir hazırlık dönemi olarak görüyorum. Geçtiğimiz birkaç hafta önceki konuların tekrar gündeme gelmesi ve bunların şimdi gerçekçi şekilde gözden geçirilmesi vaktidir. Bu iyiye işarettir. Yarım kalan işler bitirilir. Yeni işler ise, mercek altına alınır, incelenir. Zamanla bunlar yerine oturacaktır. Tabii ki duygu ve düşüncelerinizde hassasiyet görülebilir. Şefkat, empati, yardımlaşma, farkındalık olguları yükselir, değerlenir. Daha önce sorun oluşturmuş, bir türlü yerli yerine oturmamış meselelere yeni bir bakış açısıyla yaklaşılır. Dikkat edeceğiniz nokta, aniden hayatınızda beliren, sanki bir fırsatmış gibi görünen teklif, olanak veya haberlere hemen kanmamak, araştırmak, sorgulamak olmalıdır. Aceleye getirmeyiniz. Duygularınız, mantığınızın sesini kapatmasın.

5 NİSAN SAAT 11:50 KOÇ BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, kişisel istekler ile sorumluluklarımız arasındaki stresi belirleyici olsa da, ben bunun gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü sizler girişimci ve cesur insanlarsınız. Eğer bir hedefe kilitlenmiş ve bunu mutlaka elde edeceğim demişseniz, elinizden bir şey kurtulmaz. Yeter ki isteyin. Zorluklar ne olabilir. Zihin hassas düşünmeye, zorluklar karşısında pes etmeye dönük çalışabilir. Karar verirsiniz, tamam dersiniz sonra vazgeçersiniz. Bunu yapmayın derim. Hedefinize varmak için çaba sarfedin. Sorumluluk almaktan çekinmeyin. Zaten bu sorumluluklar sizi başarıya ulaştırır. Önünüzdeki bir aylık süreçte, işlerinizi iyi takip edin. Bugünün işini yarına bırakmayın. Hayat direncinizi ölçebilir. Senin isteklerin, senin duyguların önemli ama yapman gerekenler var diyerek hatırlatmada bulunabilir. Çalışıp çabalamanız gerekebilir. Aynı anda birden fazla işe kalkışabilir, sonra da yarım bırakabilirsiniz. Ben derim ki, birini tercih edin, onun üzerine eğilin. Merkür hala Balık burcunda, hassasiyet ön planda. Mars İkizlerde ilerliyor. Yolculuklar, görüşmeler, hızlılık, meraklılık, öğrenme arzusu bir hayli etkili. Cesaretle ilerleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi, zihin dağılmamalı, söylenenlere, söylediklerimize özen göstermeliyiz. Hani şöyle ki, ben hallederim, yaparım deriz, sonra bir bakmış kendimizle çelişmişiz. Bunlardan uzak durmak lazım. Enerjinizi amaca dönük şekilde kullanmalısınız. Projelere, yeniliklere açık olun. Kendinize güvenin ve ilerleyin.

BOĞA Sevgili Boğalar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, bitirilmesi gereken işlere öncelik tanımanızı sağlayacak. Değişim arzusu bir hayli yoğun. Para kazanmak isteği güçleniyor. Olmazsa olmazınız haline geliyor. İsteklilik öylesine fazla ki, sizi kalıpların, alışılagelmiş her şeyin dışına çıkartacak hızı ve aktiviteyi sağlıyor. bazen kendinizde garip anlaşılmaz hisler duyabilirsiniz. Ne zaman böyle bir şey hissetteniz durun ve bekleyin. Bu hisler sizi yolunuzdan mı çeviriyor yoksa gerçekten akıllıca bir şey mi söylüyor? bu çok önemli. Amaca dönük planlanmış yararlı bir şeyse neden yapmayasınız ki. Ama tam tersi bir durumsa yanlış bir karar verdirebilir. Merkür şu aralar Balık burcunda ilerlediği için geçmişte sorun çıkarmış meseleleri şimdi çözümleriz. Zihnimiz yaratıcı tarzda düşünüyor. Edebiyat, mistizm, gruplarla dayanışma, şefkat, empati duyguları insanlarla aranızda güçlü bir köprü oluşturuyor. Parasal kazanç için birkaç iş ve girişim düşünmenizi sağlayan Mars-İkizler etkisi önemli. Fakat aynı zamanda birilerine yardım edeyim derken kendinizden ödün vermeyin. Paranıza sahip çıkın. Beklenmedik masraflar çıkabilir. Siz de bunları halletmek için para harcayabilirsiniz. Gelir-gider dengemizi gözetelim. Bilgi ve tecrübelerimize uygun işlere girebiliriz. Fakat gizli saklı, güven uyandırmayan kişi ve durumlardan kaçalım. Bir taşla beş kuş tutmak kulağa hoş gelebilir. Ancak ne kadar doğrudur, faydalıdır diye bir bakalım.

İKİZLER Sevgili İkizler, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, adı üstünde yeni bir döngünün işaretçisi ve dikkatinizi tümüyle geleceğinizi düşünmeye yönelticidir. Hiçbir şey hafife alınmaz, alınmamalıdır. Yeniay, finansal konularda ekonomik düşünmek zorunda bırakıyor. Başkaları üstümüzde hala etkili. Bu eş, iş ortağı veya borçlarınız nedeniyle olabilir. Zaten bu Yeniayda girişimde bulunma iştahımızı açan da, bu baskıdan kurtulmak isteğimizdir. Şu borçlar bitsin, üzerimdeki şu yüklerden kurtulayım diyoruz. Yeniayın yönetici gücü Mars bize cesaret sunuyor ve aktif olmamız için yüreklendiriyor. Ancak Merkür hala kafamızı karıştırıyor. Hassasız. Özellikle iş hayatında birileri veya genel olarak insanlar iyi niyetimizi kullanıyorlar gibi. Bu bizi üzüyor. Çabalıyoruz fakat istediğimiz gibi ilerlemek kolay olmuyor. Olsun, siz yine de girişimci düşünün. Gruplarla temasta olun, güçlü insanlarla konuşun, öğrenin, bilgilenin. Kendinizi gösterin ve başarılı olacağını inanın. Bırakın duygusal konuşmaları, düşünmeyi. Bu Yeniayın size vereceği aktif enerjiyi işinize, projelerinize yönelterek başarılı olun. Sanatla ilgili bir ürün, kitap veya sergiye hazırlanabilirsiniz. Takım çalışmalarında birey olarak takdir edilirsiniz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, toplumsal hayattaki zorlukları işaret etse de, sizi kendinizi göstermeye ve başarılı olmaya itekliyor. Evet zaman zaman yaşadığımız ülkede bazı tuhaflıklar sinir bozuyor. Radikal anlamda bir değişim istiyorsunuz. Bu en çok da iş hayatında göze çarpıyor. Bu Yeniay belki yeni bir iş girişimi, görüşme, bir projeye başlama ve kendinizi gösterme çabasıdır. Hatta birden fazla işle meşgul olabilirsiniz. Bu bazen sizi yorabilir. Kafanızda fikirler oluşur, bunları yazıya, söze veya bir ürüne dönüştürmek istersiniz. Sözgelimi bir yolculuk yaparak, yeni insanlarla tanışarak deneyim sahibi olursunuz. Merkür Balık burcunda ilerliyor. Mars ikizlerde yoluna devam ediyor. Bunlar gösteriyor ki, bu Yeniayda zihin yaratıcı düşünüyor, fikirler kafamızın içinde uyanıyor. Bize kalan, bunları gösterecek bir alan, iş veya ortam bulmak. Bunu yaptığınızda insanlar sizin ne kadar başarılı olduğunuzu görecekler. Lafta kalmasın, eyleme dökülsün. Gelelim bir başka konuya. Bu Yeniayın zorlayıcı bir görünümü var. İlişkinizde sizi olgun davranmaya zorluyor. Bir yandan dışarıda başarılı olmak isterken, diğer tarafta eşin yönetici tavırları moral bozabilir. Birbirinizle konuşun ve sorumluluk paylaşımında bulunun. Yoksa anlaşmazlık yaşanabilir. Zaten hassasız ve sinirlenmeye açığız. Tatsızlık çıkmasın.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, heyecan arzusu, macera isteği ve deneyim cesaretidir. Mars-İkizlerde ilerlediği için rekabetçiyiz, isteklerimizi elde etmek için çabalıyoruz. Bir şeyler canımızı sıktığında konuşmak ihtiyacı duyabilir, hakkımızı almak için atak davranabiliriz. Ancak zihin hala geçmişte yaşanan bazı olaylara takılı gibi. Sözgelimi kaçıp kurtulmak, unutmak istediğimiz durumlar var. Belki de bu nedenle yeniliklere açığız. Bir şeyler olsun ve canlanayım diyoruz. Evet bu Yeniayın güçlü enerjisi bizi bir çok insanla temasa geçirtebilir. Bunlar iş, para veya özel nedenlerle olabilir. Kafamıza uyan, bize duymak istediklerimizi söyleyen kişilerle konuşmak rahatlatır. Birileri sırtımızı sıvazlar, bazıları destekler. Ancak gerçekler nedir? Bunları da bireysel ele almamak, tarafsız bakmak doğru olur. Seyahate çıkmak, başka bir yere yerleşmek isteğimiz artabilir. Yerinde görmek, öğrenmek, anlamak arzumuz artabilir. Dil öğrenmek için kısa bir müddet yurtdışına gidebiliriz. Bir projemiz varsa, bunun tanıtımı için uğraşabiliriz. Sorumluluk almak istemeyiz. Günlük hayatın baskı ve sıradanlığından uzak durmaya çalışırız. İşimizle ilgili bir kurs görebiliriz. Ancak birden fazla konuyla ilgilenip, hangisinde kararlı olacağınızı kestirememe durumu olabilir. Siz uzun vadeli ve geleceği olana yönelin. Hayalci düşünmeyin, gerçekleri önemseyin.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, ilişkilerimize mercek tutacak. Üstünü kapatmak yerine, buraya bak ve burada olanları önemse diyecek. Öyle halim selim bir durum değil. Kendini haklı gören birilerine laf atlatmak kolay değil. Biz de aynı şekilde kendi hakkımızı almaktan yanayız. Zihnimiz hassas düşünmeye açık. Bir yanımız bağımlı, diğer yanımız gergin. Kaçıp kurtulmak isteğimiz var ancak bu o kadar kolay değil. Mars İkizlerde ilerliyor. İşlerimizi yoluna koymak ve mevcut parasal sıkışıklığın üstesinden gelmek istiyoruz. İş ortağımızla bir sorunumuz varsa, bunu çözmek isteyeceğiz. İş sorunlarımıza çare bulmak için görüşmeler yapacağız. Birilerine ihtiyacımız olabilir. Sözgelimi bir iş ortaklığı düşünüyorsak, mutlaka güvenilir birini tercih ediniz. Çocuğunuz varsa onun geleceğini garanti altına almak isteyeceksiniz. Boşanmış bir çiftseniz yasal haklarınızı gözeteceksiniz. Bu Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, parasal-iş-ilişki ve aşk hayatınızla ilgili konuların bir hayli etkili olacağını gösteriyor. Ciddiyetle meseleleri almak gerekecek. Bu sayede başarılı olursunuz. Ajitasyonlara gelmeyin. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. İş haklarınızı önemseyin. Partnerinizle aranızda bazen bir mesafe oluşabilir. Kafanız bir yerlere takılıdır. Birbirinizle konuşun, sıkıntılarınızı dile getirin.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, ilişki hayatımızı aktif hale getiriyor. Bu kimileri için yeni bir ilişkiye başlamak, maceracı düşünmek, hızlı karar vermek anlamına gelebilir. Fakat problemli ilişkileri test edicidir. Partnerin kendine has tavırları ve kendi haklılığını kabule zorlaması can sıkıcıdır. Sözgelimi iş sorunları olabilir, işi gereği uzaklarda biridir veya sağlıklı bir ilişki değildir. Hangisi olursa olsun, aranızda bir anlaşmazlık yaşanabilir. Yeniay dedik ama, Mars-İkizlerde Merkür-Balıkta ilerliyor. Hassas düşünüyoruz, bir adım atmak istiyoruz fakat bunu yapmak kolay değil. Böyle gelmiş böyle gider diyerek bu dönemi geçirmek de mümkün, yetti artık diyerek taşların altına elinizi sokmak da mümkün. İlişkinin özü, bugüne dek yaşananlar, şartlar, cesaretiniz, sevgi saygı güven olguları sonucu belirleyecek. Bir başka önemli gelişme, yurtdışında veya farklı bir şehirde yaşama kararıdır. Kimi Teraziler, evlilik, iş veya farklı bir nedenle böyle bir tercihte bulunabilir. Tabii ki çok iyi düşünmek gerekiyor. Ancak şu var ki, bu Yeniay, ilişkilerde yaşanacak değişimlerin artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

AKREP Sevgili Akrepler, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, günlük hayatın ritmini hızlandırıyor. Bireysel hareket etme ihtiyacı yükseliyor. Zihnimizi rahatlatıcı, bedenimizi güçlendirici aktivitelere yöneleceğiz. Egzersiz yapacağız, diyetimize özen göstereceğiz. Amacımız sağlıklı yaşamak, kendimizi iyi hissetmek olacak. Mars İkizlerde ilerlediği için bu Yeniay, başkalarıyla ilişkimizi iki yönlü geliştirecek. Bazen tartışacağız, hakkımızı savunacağız, araştıracağız, bilgileneceğiz ve çıkarlarımızı düşüneceğiz. Bazen de kafamızı boşaltmak, rahatlamak isteyeceğiz. Hesabımıza uymayan bizi rahatsız eden bir şey olursa fikrimizi söylemekten kaçınmayacağız. Kişiden kişiye değişen bir duruşumuz olacak. Bize gerçekten insanca yaklaşan, empatide bulunan, iyiliğimizi düşünen kişilerle tartışmak yerine anlaşmak isteyeceğiz. Tam tersi kişilerle kıyasıya bir mücadeleye girişmekten kaçınmayız. İşimizi isteyerek, severek, içimizden geliyorsa canla başla yapacağız. Birileri zamanımızı çalıyor, bizi bir şeylere mecbur ediyorsa, buna kayıtsız kalmayacağız. İş ortamında bir şeyler değişebilir. Yenilikler olabilir. Sorumluluk almanız söylenebilir. Sıkı çalışmak gerekebilir. Yaşça ve konum itibariyle etkili kişilerle yapılacak toplantı ve görüşmelerde dikkatli olmakta yarar var. Önemli bir sağlık probleminiz varsa doktora gösteriniz. Ağır sporlardan kaçınınız.

YAY Sevgili Yaylar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, içimizdeki çocuğun kendini en güçlü şekilde ifade etme arzu ve isteğini körükler, ateşler ve öne çıkartır. Bu yönüyle hakikaten insanın kendini en iyi hissettiği zamandır. Karakteristik özellikler, duygularla birleşince insan önce kendisine ve sonra dünyaya samimiyetle yaklaşır. İçi dışı bir sözüne uygun bir kıvama gelir. Girişim, cesaret, aşk, yaratıcılık olguları baş tacıdır. Bir şeyi ortaya koymak, elde etmek, başarılı olmak istiyorsak Yeniay size ışık ve destek olur. Mars-İkizler burcunda ilerlediği için bu Yeniay, özellikle ilişkide iki yönlü düşünmeye, maceraya atılmaya, aşkı ciddiye almamak gibi dürtülere neden olsa da, Merkür-Balık burcunda aslında kişinin hassas ve sevilmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. hani söyleriz, konuşuruz, yok şunu ciddiye almam, yok bunu kafama takmak desek de buna kendimizi inanmayız. Ancak çok yakınımızda olan, ailemizden birisi, bizi gerçekten seven bir partner bu hassasiyeti çok iyi anlar. Yaptığımızla söylediğimiz arasında fark vardır. Onun için aşkı istiyoruz, şefkat ve empatiye açığız. Bunu dışa belli etmiyoruz. Bu Yeniay maddi konularda dikkatli olmamızı söylüyor. Paramızı olur olmaz şeylere harcamamak gerekir. Sözgelimi çocuklarımız varsa onlarla ilgili konularda abartılı alışverişlerden kaçınalım. Tabii ki eğlenelim, kendimizi mutlu edelim ama tutumlu olmayı bilelim. Aile meseleleri, yuvamız, geleceğimizle ilgili konularda gerçekçi olmayı bilelim.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, ev alanı içinde hakimiyetinizi kabul ettirmeye çalışacağınızı gösteriyor. Benim isteklerim, arzularım önemli diyeceksiniz. Aslında bu iktidar gücü yüksek ancak sabırlı Oğlakların biraz ters ve tepkisel davranmaları anlamı taşıyor. Sorumluluklar yoruyor. İnsan kendini kapana kısılmış gibi hissettiğinden doğal olarak isyanını belli ediyor. Şöyle de diyebiliriz. Bir çocuk gibi dilediğinizi yapmak isteğinize, hayat karşı çıktığı için tepkilisiniz. Birileri kabul eder veya etmez. Ancak şu var ki Oğlaklar bir değişim istiyorlar. Yenilik peşindeler. Belki bir yere taşınmak, farklı bir yaşam kurmak niyetindeler. Ancak bu Yeniay Merkür-Balık burcu seyir dönemiyle örtüştüğü için, zihnimiz hassas. Tamam belki tepki göstereceksiniz veya çabuk kararlar alacaksınız. Fakat bunun beden ve zihin yorgunluğundan kaynaklanıyor. Dışarıda ılımlı, yardımsever, anlayışlı konuşurken evde ve iş hayatında tepkisel davranabiliriz. Birkaç proje veya iş üzerinde çalışabilirsiniz. Sanatsal-mistik-psikolojik konularda danışmanlık verebilirsiniz. Fikirlerinizi iletişim kanallarını kullanarak yazıya, söze dökerek ifade edebilirsiniz. Bir şeyler sizi rahatsız ettiğinde, üzdüğünde yakınlarınıza söylersiniz ama yabancılara belli etmezsiniz. Evde ürettiğiniz ürünleri dışarıda farklı tarzda sergilersiniz. Serbest çalışmak istersiniz. Kimsenin sizi yönetmesine izin vermezsiniz. Tamam iyiyim ama bir yere kadar demeyi bilirsiniz.

KOVA Sevgili Kovalar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, hızlı hareket etme, çabuk karar verme, yenilikte bulunma açısından etkilidir. Ancak bu kolay mı olacak birlikte inceleyelim. Öncelikle Mars-İkizler burcunda ilerlediği için, söz ağızdan ok misali çıkmaya hazır. Kendimize göre düşünüyoruz ve birileri onaylar veya onaylamaz dert etmiyoruz. Aşk ilişkilerinde bu bize pek zarar vermez. Ne ilginç kişi, ne kadar zeki, tuttuğunu kopartan biri derler. Ancak finansal konularda bu durum hesap hatalarına, acil karar verildiği için zararlara yol açabilir. Sözler verip tutmazsak, birilerine etkileyeceğim diye kesenin ağzını açarsak pek iyi olmaz. Bu Yeniay Kova erkeklerine karizmatik bir görünüm, kadınlarına çekicilik katıyor. Karşı cins üstünde etkili olmanızı sağlıyor. çevre değişimini, yenilikler işaret ediyor ancak evdeki hesap çarşıya uymaz sözünü unutmamak gerekiyor. Yine gerçekçi olmakta yarar var. Yolculuklar iş veya özel şekilde yapılabilir. Biraz da sıradanlıktan uzak durmak içindir. Fakat sorumluluklar kendini hatırlatır. Hani yaparız ederiz de, işten güçten uzaklaşamayız. Bir teklif alabilirsiniz, bir proje veya etkinliğe katılabilirsiniz. Bu size maddi açıdan bir kazanç getirir. Kenarınıza koyun ve bol keseden harcamayın derim.

BALIK Sevgili Balıklar, 5 Nisan saat 11:50 itibariyle Koç burcunda doğacak Yeniay, kendimizi en çok aktif hissettiğimiz konu, para olacaktır. Kazanmak, kazandığımızı dilediğimiz gibi harcamak ve özgür olmak. Mars İkizlerde ilerlediği için, ev alanı içinde bir hayli hareketlilik olacaktır. Taşınmak, ofis açmak, bir ürün sergilemek, sanat veya mistik konularda danışmanlık hizmeti vermek olasıdır. Anlık spontan tepkilerde bulunuruz. Sözgelimi dışarı çıktık ve bir şeyler gördük. Düşünmeden alırız. Parasal konularda yaşça büyük kişiler bizi uyarır. Öyle hareketliyiz ki, bir işin olmayacağını veya umut olmadığını söylediklerinde anlık tepki veririz. Parayı kafamıza takmıyoruz gibi dururuz. Oysaki hassasız, güçlü olmak istiyoruz. Birilerine destek oluruz. Ancak iyi niyetimizi kullanmalarına fırsat vermemeliyiz. Hedefimizi gerçekleştirmek veya bir projemizi yürürlüğe koymak için paraya ihtiyacımız olabilir. Aileyi ilgilendiren bir meseleyi iyi niyetli çözmeye çalışırız. Sosyal medyayı çok iyi kullanırız. Kendimizi ifade ederken, edebi sözler sarfederiz. Görünen o ki bu Yeniay sizi sözel anlamda destekleyici ve parasal konularda ateşleyicidir. Plan ve projelerinizi başkalarına beğendirmek için tüm gücünüzle çalışabilirsiniz. Sabırlı olunuz, beklemeniz gerekiyorsa bekleyiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacaktır.

5 MAYIS SAAT 01:45 BOĞA BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay her görünümüyle moral ve motivasyon gücümüzü yükselticidir. Öncelikle parasal açıdan sizi enerjik kılar. Elinize para geçer. Girişimde bulunmanızı ve ilişkilerden fayda görmenizi sağlar. Hayallerinizi yazıya, söze ve esere dönüştürmenizi, bundan kazanç elde etmenizi destekler. Kendinize her anlamda güven duyarak ilerlemenizde ışık olur. İş sorunlarınıza çözüm bulmanızı sağlarken, üst konumdaki kişilerden maddi yönde fayda görürsünüz. İşinde yükselmek isteyenler için cesaret vericidir. Üstünüze düşen görevleri layıkıyla yerine getirirsiniz. Aile hayatınızda huzur ve güvence anlamında rahatlarsınız. Gelişim yolunda ivme kazanırsınız. Bir iş başvurunuz olumlu sonuçlanır. Bekar Koçların hayatına birisi girer. Bu kişi size maddi ve manevi yönden kuvvet verir. Bu Yeniayda kişisel istekler ve duygular güvence yönünden tatmin edicidir. Değerlerinizi koruma altına alırsınız. Venüs burcunuzda ilerlediği için, Yeniaydan en fazla fayda görecek burçlardan birisiniz. İlişkilerden iş hayatına, aile yaşamından mali konulara kadar fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Kendinizi kanıtlama, gücünüzü kabul ettirme, doğru zamanda doğru adımlar atmada şansınızı yüksek görüyorum.

BOĞA Sevgili Boğalar, 5 Mayıs saat 01:45 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, yılın en şanslı dönemini işaret ediyor. Ancak ufak bir uyarıda bulunayım. Lütfen geçmiş tecrübelerinizi unutmayın. Gizli saklı korkular, kaygılar, endişeler şu olumlu Yeniayı gölgelemesin. Şimdi gelelim güzel haberlere. Öncelikle girişim fırsatları açısından etkin günlerdeyiz. İlerisi adına hedef belirleme veya mevcut amacınıza dönük kararlar vermede enerjimiz yüksek. Yurtdışıyla alakalı işler, eğitim, kariyer, yeni bir yere yerleşim açısından şanslıyız. Kendimizi, yaptığımız işi, sunmak istediğimiz bir projeyi yürürlüğe koyabiliriz. Sorumluluklar üstümüzdeki baskı oluşturmaz. Çevremizle bağımız güçlenir. Huzur, güvence anlamında moralimiz yüksek olur. Kendimizi yabancı bir ortamda olsak bile, güçlü şekilde ifade ederiz. Bizi dikkate alırlar, başarılı bulurlar. Yakınlarımızı korur, kollarız. Kardeşlerimizle ilişkimiz güçlenir. Devletle alakalı iş ve girişimler olumlu sonuçlanır. Bir görev verilir, yurtdışına gideriz, bir müddet kalırız, bundan kazanç elde ederiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek gücü kendimizde buluruz. Yaratıcı düşünürüz. Başkalarına örnek oluruz. Davranışımız, duruşumuzla ağabeylik, ablalık yaparız. Gerçekçi ve elle tutulan yatırım, iş ve ilişkilere yöneliriz.

İKİZLER Sevgili İkizler, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, dönüştürücü bir etkidir. Değişimin kaçınılmaz olduğunu işaret eder. Siz de bunun farkındasınız. Sizi engelleyen ve çoğu zaman zorlayıp sıkıştıran ne varsa bunlardan kurtulmak canlanmak gerekir. Ancak siz nedense bir türlü bunları bırakmaya yanaşmadığınız için çoğu zaman sıkılıyorsunuz. O zaman gelin bu Yeniayın güçlü rüzgarıyla ileriye bakalım. Zayıflıklarınızın gölgesinde yaşamak, korkup sinmek yerine maddi-manevi açıdan güçlenmeye ne dersiniz? Bu Yeniay hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen bireyler için olumludur. Yetenekli olduğunuz alanlara yönelin. Sorumluluk almaktan kaçınmayın. Kafanızı bir şeyler karıştırmasın. Ayaklarınızın üzerinde doğrulmak için fırsatlar bu Yeniayla birlikte elinize geçecek. Siz de bir adım atın ve ilerleyin. Sizinle çıkar ilişkisinde bulunan kişilerden uzak durun. Bir şeyleri ihmal etmeyin. Sözgelimi vergiler, kredi ödemeleri, devlet veya bankalarla ilgili işleri ciddiyetle takip edin. Bu Yeniayda aşkta şanslınız. Ancak gizli saklı bir ilişkiyse, size zarar veriyorsa dikkatli. Güven ve istikrarı önemseyin. Her şeyde bunu aramakta yarar var. Bu Yeniayda size maddi yönde bir söz verilirse veya sizden birileri borç talep ederse, güvenilir kişiler mi diye mutlaka araştırın.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, yeni iş ve projelerin işaretçisi olup, maddi-manevi güvende olmanızı sağlayıcıdır. Arkadaşlıklar verimli ve kazançlı olur. Destek görürsünüz ve siz de başkalarına yardımcı olursunuz. Aynı amaç için bir araya gelinen işlerden kazanç elde edersiniz. Rakiplerinize karşı galip gelirsiniz. Girişken ve cesur oluşunuz, birilerinin dikkatini çeker. Mevcut işinize göre, daha etkili ve kazancı yüksek bir teklifle karşılaşırsınız. Tatminkar bir gelecek için çabalarsınız. Bir toplantı, etkinlik veya bir ortamda hayatınıza yeni birisi girebilir. Özellikle bekar Yengeçler için gayet olumlu bir Yeniay bu. Bu kişi başkalarının saygısını kazanmış, işinde başarılı ve duyarlı bir kişi olabilir. Ancak şunu belirteyim, 16 Mayıs tarihine kadar özellikle gizli saklı devam eden ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Yeni tanışmışsak, kimdir nedir söyledikleri ne kadar doğrudur diye anlamakta yarar var. Bu Yeniay ilişkilerde belli bir baskı ve sorumluluk almaya işarettir. Ancak aşılmayacak büyük sorunlar çıkmaz. Bilakis birbirine güvenen, sağlam birliktelikler daha da güçlenir. Maddi-manevi anlamda sizi tatmin eder. Geleceği birlikte gözden geçirirsiniz, planlar yaparsınız. Yurtdışı, eğitim, iş, yolculuklar açısından verimli bir dönemdeyiz. İş arayanların karşısına güzel fırsatlar çıkar. Bir dostunuz veya tanıdığınız bir kişi size bu konuda yardımcı olur.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, kariyer hayatımıza gerçekçi bir bakış anlamı taşıyor. Toplumsal hayatımızı, maddi durumumuzu, ilişkilerimizi dikkatle gözden geçireceğiz. Maddi güvencemizi önemseyeceğiz. Bastığımız yeri bilmek, nereye yol aldığımızı tespit etmek için bu Yeniay gayet olumludur. Kendi değerinin farkında olan, ayakta durmayı bilen kişiler, nelerin gerekli olduğunu bilerek hareket ederler. Şüphesi olanlar soru işaretleriyle vakit kaybederler. Buna gerek yok. Tabii ki şu nokta çok önemli. Çalışıp çabalıyor ve hakkınız olanı alıyorsanız sorun yok. Ancak bu durumda olmayanlar, şimdi cesaretle yeni bir iş ve değişim düşünecekler. Çalışma koşulları, maddi olanakları yerinde olan bir işe girebilirsiniz. Huzur ve güvence ihtiyacı hayatın her alanında etkili olacak. Buna göre kararlar vereceğiz. Pratik çalışacağız. Yaratıcı becerimizi ürüne, projeye ve işe dönüştüreceğiz. Kaliteli bir yaşam isteyeceğiz. İyi niyetli çabamızın karşılığını almaktan yana olacağız. Onun içindir ki, boş söze karnımız tok olacak. Hedefimize uygun kişilerle bağlantı kuracağız. İşimiz gereği bir proje üzerinde çalışabiliriz. İnsanlara danışırız, fikir alırız, konuşuruz. Kültürel ortamlara katılırız.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, gelecek planlarımızı kararlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bu istekten asla ödün vermeyeceğiz. Bir şekilde yolumuzu çizecek, kendimizi garantiye alacak, huzur ve güvencemizi önemseyeceğiz. Bu anlamda yurtdışıyla alakalı girişimler, eğitimle ilgili verilecek kararlar, akademik yönde projeler veya başka bir yere taşınmak gibi konular gündemde yer alacak. İlişki kararları da aynı şekilde ciddiye alınacak. Evlilik, iş ortaklığı veya farklı bir nedenle yeni bir yol çizebiliriz. Büyük planlar, fikirler, yatırım, daha geniş bir açıdan geleceği görmek mümkündür. Kişisel ve mesleki açıdan uzun vadeli düşünülür. Duygular, hayaller, istekler bir yanıyla hassas olsa da, aslında son derece gerçekçiyiz. Mantıklı kararlar vereceğiz. Kaliteli bir yaşam sürmekten yanayız. Eşimiz bir başka yerde yaşamak istemediğinde, bunun ne kadar yararlı ve gerekli olduğunu söyleyeceğiz. Ülkemizle bağımız kopmayacak ancak ekmeğimiz ve çıkarlarımız için bunun gerekli olduğunu bileceğiz. Yeni bir iş teklifi, fırsatıyla karşılaşabiliriz. Bekar Başaklar evliliğe dönüşebilecek bir ilişkiye adım atarlar. Evli Başaklar çocuk sahibi olmaya karar verirler. Çocukları olanlar yurtdışında okutmayı düşünebilirler. Genç Başaklar eğitim için yurtdışı veya başka bir yere yerleşebilirler.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, kaliteli bir yaşam sürme arzusunu yükseltir. Bu iş hayatımızda, günlük aktivitede, ailevi konularda, gelecekle ilgili her şeyde göze çarpar. Buna göre düşünülür, karar verilir, uygulanır. Çıkarlarımıza ters düşebilecek hiçbir şeye izin vermeyiz. Alıştığımız, rahat ettiğimiz ortamdan uzaklaşmayız. Borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi, kimden ne gibi fayda göreceğimizi hesap ederiz. Şartlar bizi buna iter. Eğer rahatımız yerinde, maddi açıdan güvencemiz tam ise, ilişkimizde ufak tefek sorunları kafamıza takmayız. Bekar Teraziler bu dönemde güçlü kişiyi tercih ederler. Kıyaslama yaparlar. Kaliteli yaşamı sunabilecek kişiye yönelirler. Gücü olanlar için yatırımlar bu dönemde uzun vadeli düşünülerek yapılır. Sözgelimi ev veya arsa almak gibi. Uygun krediler bu dönemde karşınıza çıktığında, ödeme gücünüzü aşmamasına dikkat edin. Cazip gelebilir fakat sonrasında zorlayabilir. Bir de önemli husus, ilişkinizi ilgilendiren hayati bir kararın verilmesidir. Kimi Teraziler, partnerinin iş veya finansal durumu nedeniyle başka bir şehre, ülkeye gidebilirler. Fakat ilişkisinde uzun zamandır sorunları olanlar bunu bir mazeret kabul ederek yollarını ayırabilirler. Çok iyi düşünmek, ölçüp tartmak gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim ki, bu Yeniay maddi-manevi rahatlama olduğu için, sizler de kararınızı buna göre verirsiniz.

AKREP Sevgili Akrepler, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, ilişkilerde karşılıklı güven, huzur ve sürekliliğin temin edileceğini gösteriyor. Gayet olumlu bir Yeniay sizleri bekliyor. Maddi güvence de aynı şekilde önemsenecek. Hayatı birlikte geçirmeye kararlı çiftlere düğün için bu tarihi veririm. Anlaşamayan, ancak birbirinden vazgeçemeyen çiftlerin arasındaki buzları eriten bir Yeniay bu. Burada önemli olan birbirinize güven duymak, sorumlulukları eşit paylaşmak, yuvanızı dış etkenlere, zorluklara karşı korumaktır. Bağlılık çok önemli. Aşkın gücü ve yarattığı sinerji çok önemli. Bu Yeniay, hiç kimsenin huzursuzluk istemediğini gösteriyor. Kendi değerini bilen, yuvasını ve ilişkisini ayakta tutmak isteyen kişiler olacağız. Enerjiler bizi böyle yönlendirecek. Tabii ki bazı çiftler buna katılmayabilir. Bunun nedeni maddi-manevi güvencenin sağlanmaması halidir. Bir çözüm yolu bulmak için iyi bir zaman olduğuna göre, bu çiftler de doğru bir karar vereceklerdir. Yaşam arzumuz, aile olgusu, iletişim, bir arada yaşamanın güzelliği, keyif aldığımız aktivitelere yönelmek bugünlerde çok değerli olacak. Önümüzdeki iki haftalık sürecin sonunda kimileri evlilik kararı verecek, kimileri iş ortaklığında bulunacak. Amaç, şefkat sıcaklık ve birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda yan yana olabilmek. İşte bu Yeniay, bunları tesis etmek açısından sizler için en güzel zamanı işaret ediyor.

YAY Sevgili Yaylar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, üretken olmak, sabırlı, kararlı hareket etmek, yaptığımızdan emin olmak, güvenceyi önemsemek için olumlu bir zamanı işaret ediyor. Günlük hayatın içinde karşılaştığımız olaylara, kişilere, birlikte çalıştığımız insanlara bakış açımız, fiziksel ve maddi ihtiyaçlara göre şekillenecek. Öncelikle güvende olmak isteyeceğiz. Keyifsiz, sağlıksız, mutsuz bir günlük hayatın bedenimize ruhumuza olumsuz etkisinin farkındayız. Onun için dikkatli, pratik ve mantıklı şekilde hareket edeceğiz. Yeniayın tüm görünümleri, ailenin dirliği, şefkat ve sevginin yüceliğini vurguluyor. Biz de buna önem vereceğiz. Empatide bulunmak, birbirimize ihtiyacımız olduğunun bilinciyle hareket etmek durumundayız. Kararlarımızı da buna göre vereceğiz. Maddi konularda elle tutulur, somut ve gerçekçi planlar yapacağız. Başkalarıyla ilişkimizde güven ve karşılıklı saygıyı önemseyeceğiz. Üretime dönük ve hakkımızı almaya istekli olacağız. Bedenimize ruhumuza önem vereceğiz. Güvenli bir işte çalışmak ve evde yaşamak için gerekli olan adımları atacağız. Durumumuz maddi açıdan uygunsa, bir ev satın alabiliriz. Kendi işimizi kurabiliriz. Borçlarımızı ödeyebiliriz. Diyet programımızı yapalım. Egzersiz yapalım. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bu Yeniay size destek olacaktır.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, her görünümüyle sizi kucaklayıcıdır. Olumlu yönleri o denli fazla ki, nereden başlasam acaba dedirtti bana. İlk önce şunu söyleyeyim. Aşkta güven olgusunun yükseldiği bir zamandayız. Çiftler birbirinin değerini bilerek, devamlılığı sağlayarak, ilişkiyi ciddi boyutlara taşıyacaklar. Evlenmek gibi. Maddi-manevi güvenceyi önemsediğimiz bu Yeniayda, huzur olgusu başımızın tacı olacak. Bunu yüreğimizde, bedenimizde hissetmek bizi mutlu edecek. Üretken olacağız. Sözgelimi toprakla uğraşmak, tohum ekmek, büyüdüğünü izlemek, kazanmak, büyütmek, süreklilik sağlamak her konuda öne çıkacak. Bastığımız yeri bileceğiz. İçimizden geçenleri dürüstlükle dile getireceğiz. Sağlıklı yaşamı önemseyecek, kilolardan kurtulmak için kendimize söz vereceğiz. Boğa burcunda oluşan bu Yeniayda iştahımız açılabilir. Şimdiden söylüyorum yürüyüşleri ihmal etmeyelim. Bu Yeniay önümüzdeki iki haftalık sürenin para kazanmak amaçlı işlere yönelmemizdeki etkisini gösteriyor. Yeteneklerimizi bir iş kolunda değerlendiririz. Hobi olarak yürüttüğümüz işleri kazanca dönüştürebiliriz. Çocuk sahibi olabiliriz. Hamile kalabiliriz. Bu anlamda tedavi görebiliriz. Çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için kararlar verebiliriz.

KOVA Sevgili Oğlaklar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, evde huzur, ailede güven, iş hayatında verimlilik ve kendimizi emniyette hissetme arzumuzu yükseltir. Bunlar olmadığında kendimizi pek mutlu hissetmeyiz. Ne istediğimizi bilmemizi, anlamamızı ve elde etmemizi sağlayacak olan bu Yeniaydır. Evimizde anlaşmazlık varsa eğer, içimize kapanabiliriz. Oysaki bu Yeniayın görünümleri çözüm bulmaya dönüktür. İş hayatındaki sorunların veya ailedeki problemlerin işimizdeki verimliliğimizi düşüreceğini bilmeliyiz. Şimdi neler yapabiliriz ona bakalım. Öncelikle olumsuz alışkanlıklardan bu Yeniayda kurtulmak gerekiyor. Sözgelimi sağlık şikayetlerimizi doktora göstermeliyiz. Bedenimize ruhumuza iyi gelecek aktivitelerde bulunmalıyız. Birbirimiz üzerinde baskı kurmak yerine aile içinde sevgi, empati ve güveni sağlamalıyız. Bu olumsuz bir Yeniay değildir. Ancak iç dünyamızda kendi haklılığımızı, kendi güvencemizi, kazancımızı önemsediğimiz zamandır. Bu bazen sorunlara yol açabilir. Sorumluluklar yorduğu için, problem duymak istemeyiz. Kendi sınırlarımıza çekiliriz. Oysaki bu Yeniayda hem finansal hem ailevi hem de iş sorunlarımızı başkalarıyla iletişimde bulunarak çözmemiz mümkündür. Mars ikizlerde, Venüs koç burcunda ilerlerken bu Yeniayın sizleri aktif edici ve rahatlatıcı gelişmeleri hediye edeceğini söyleyebilirim.

BALIK Sevgili Balıklar, 5 Mayıs saat 01:45 Boğa burcunda doğacak Yeniay, hayallerinizi gerçeğe dönüştürücü adımların atılmasını sağlayacak. Maddi güvence ihtiyacının sağlanması adına istekli olacağız. Bu isteklilik sizi yeni insanlarla tanıştıracak, kararlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu olumlu bir Yeniay. Aşk hayatınızı aydınlatıcı, dostlukları güçlendirici ve sizi umutlandırıcıdır. Pratik hareket edilir. Günlük yaşam bilinçli şekilde planlanır. Gelecek için temel atılır. Güvenliğini düşünen kişiler olarak sahip olduğunuz her şeyin kıymetini bilirsiniz. Daha iyisini elde etmek için çabalarsınız. Bir ev sahibi olmak, bir yatırımda bulunmak arzusu yükselir. Bir yere yerleşmek, gönlünüze göre yaşamak isteği hayatın her alanında etkilidir. Sizinle aynı amacı taşıyan insanlarla bir araya gelirsiniz. Ürün veya eserinizi onlara tanıtırsınız. Kişisel azminiz yüksektir. Kendinizi gösterme, ifade etme yönünde güçlüsünüz. Bu Yeniay bir tanıtım, organizasyon, teklif ve görüşmeleri müjdeliyor. Kaliteli yaşamak, güvenilir insanlarla bir arada olmak size hayırlı kapılar açar. Toprak ve su elementinin yoğunlukta olduğu görünümler somut ve elle tutulur olana sizi yöneltecek. Çevrenizdeki insanlar, yakınlarınızla olan iletişim güçlenecek. Aile bağınız sağlamlaşacaktır.

3 HAZİRAN SAAT 13:02 İKİZLER BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, aktif hareket etmenin, çevremizle bağlantı kurmanın, koşturmanın işaretçidir. Bunun nedeni yeni bir eve taşınma veya ailemizle yakından ilgilenmek içindir. Bize ihtiyaçları olabilir. Yaz dönemi başlıyor ve doğal olarak yurtdışında olanlar vatanına geri dönüyor, kimi tatil planı yapıyor, bazıları evini yenilemek istiyor. Bunları hızlıca halletmek isteyeceğiz. İş ve kazanç elde etmek amaçlı karar verebiliriz. Şu andaki mevcut yaşamımızda ufak tefek değişiklikler hoşumuza gidebilir. Yakınlarımızı ziyaret edebiliriz veya onlarla bir araya gelecek bir plan yapabiliriz. Ailevi konularda hassasız. Bir sorun varsa bunu çözmemiz gerekecek. İşimizi değiştirmek, rahat koşullarda yaşamak arzumuz yükselebilir. Sözgelimi bir ofis açmayı düşünebiliriz. Ailemizle ortak bir iş yapabiliriz. Evimizi turizm, yemek, çocuklar veya aileye dönük işler için başkalarına sezonluk kiralayabiliriz. Üretken, verimli ve pratik olacağız. Bu Yeniayda dikkat edilecek nokta, kimlerle iş veya özel amaçlı görüştüğümüzü ve bu insanların güvenilir olup olmadıklarını araştırmanızdır. Aldığımız veya verdiğimiz sözlere dikkat edelim. Kim olursa olsun, insanların iyi niyetimizi kötü şekilde kullanmalarına izin vermeyelim. Kardeşlerimiz, aile bağımızın sıkı olduğu insanlarla bu Yeniayda irtibatımız yoğun olacak. Sıkıntımızı anlayacak, bizi dinleyecek ve empatide bulunacak insanlara ihtiyaç duyacağız.

BOĞA Sevgili Boğalar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, maddi konularda çok yönlü ve aktif olacağımız zamanı işaret ediyor. Girişkeniz, enerji doluyuz, insanlarla kolayca iletişim kurabilecek güçteyiz. Kazanmanın, güven ve huzur için önemli olduğunu düşüneceğiz. Evet canlıyız, konuşuyoruz, bağlantılar kuruyoruz. Fakat hassasız, ilgi görmek isteyeceğiz. Sözgelimi sevdiğimiz kişilerin mutlu olmasını, kardeşlerimizle bağımızın güçlü olmasını dileyeceğiz. Kazanarak, yeni bir çevrede yaşamak, geleceğimizi garanti altına almak niyetindeyiz. Sosyal çevremiz ve dostlarımız son zamanlarda değişime uğramış olabilir. Para veya farklı sebeplerle bağımızı kopardığımız kişiler yerine, şimdi aklımızı başımıza toplayıp yeniden hayatı kucaklamak istiyoruz. Bu Yeniay, içimizdeki özgür kişiyi yaratma çabamızdır. Tüm ağırlıkları ortadan kaldırıp kendimize gelişimizdir. Eskiye ait anılar gözlerimizin önünde canlanır. Bunları yazıya dökeriz, sözle ifade ederiz ve insanların duymasını sağlarız. Konusunda deneyimli kişilerden destek görürüz. Biz de kendi deneyim ve tecrübemizi çeşitli ortamlarda, akademik veya farklı yollarla insanlara aktarırız. Ben bu Yeniayda size ufak bir tavsiyede bulunayım. Çevrenizle bağınızı güçlü tutun. Girişken olun ve kendinize inanın. Sizi keşfetmelerini beklemeyin. Siz kendinizi gösterin. Kazanç elde etmek böyle mümkün olacaktır.

İKİZLER Sevgili İkizler, 3 Haziran saat 13:02 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, girişimci ruhumuzu aktif hale getiriyor. İletişimde bulunarak, fırsatları zamanında değerlendirerek bu enerjiyi güce dönüştürebiliriz. İnsanlar sizin yeteneğinizi, çok yönlülüğünüzü, mevcut problemleri çözen zekanızı hayranlıkla izleyeceklerdir. Peki neler yapabiliriz? Bilgi ve tecrübemizi para kazanmak amaçlı işlere yönlendiririz. Sözgelimi iletişimle alakalı meslekler, tasarım, moda, dekorasyon, ev ve aileleri ilgilendiren işler, yazı ve söze dayalı çalışmalar, yiyecek, gayri menkulle ilgili konular bu Yeniayda öne çıkıyor. Üstümüzde baskı istemeyeceğiz. Eğer mevcut dokuz altı işimiz bizi doyurmuyorsa, yeni bir iş arayışı veya ek kazanç elde etmek amaçlı girişimde bulunabiliriz. Güvence ve geleceğin garantisi bu Yeniayda önem taşıyor. Hatır gönül işleri karın doyurmayacak. Biz sağlam bir adım atmak isteyeceğiz. Ancak benim tavsiyem garantiyi önemsemenizdir. Birileri veya bir şeyler canınızı sıkıyor diye işten ayrılmayın. Alternatifleri araştırın, mümkünse iki işi bir arada yapabilirsiniz. Baktınız ki, yeni denemeler başarılı oldu, kazandırıyor, o zaman düşünürsünüz. Daldan dala atlamamak en azından var olan işi sürdürürken diğer yöntemleri denemek yararlı olur.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, ne istediğimizi anlama ve buna göre kendimizi yönlendirme çabamızdır. Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu daha önce başlanmış işlerin yürürlüğe konması anlamı taşıdığı gibi, yeni bir plan ve projenin hazırlık aşaması da olabilir. Henüz netlik kazanmamış, belirsizlik içeren meseleleri anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. İşimizde veya özel yaşantımızda okumak, öğrenmek, bilmek arzusu yoğun olacak. Dostlarımızla konuşacağız. Bağlantılar kuracağız. Belki bir iş veya proje için bir araya geleceğiz. Sağlam ve uzun vadeli işlere yöneleceğiz. Huzurlu ortamlar, müzik, edebiyat, kaliteli yemekler, aile ilişkileri, eskiden beri tanıdığımız kişilerle beraber olmak bizi rahatlatacak. Bir yanıyla hassas düşüneceğiz. Sevdiklerimizin üzerine titreyeceğiz. Bu Yeniayda kimseyle takışmak, huzursuz olmak niyetimiz yok. Partnerimizin olgun yaklaşımı, güven vermesi, duyarlı yüreğimizi rahatlatır. Bekar Yengeçler bu Yeniayın güçlü enerjisi sayesinde biriyle tanışabilirler. Bu kişiyle yazışmak, konuşmak, bir şeyleri paylaşmak sizi mutlu eder. Malum yaz ayları geldi. Benim size tavsiyem bu ay tatile çıkın. Kitap okuyun, müzik dinleyin, yürüyüşler yapın. Tüm yılın yorgunluğunu üzerinizden atmaya çalışın. Bu anlamda enerjiniz gayet olumludur.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, canlı hevesli, aktif ve iletişime dönük yönlerimizle öne çıkmamızı sağlıyor. İnsanlarla kolayca anlaşacak, bağlantılar kuracağız. Baktık sıkıldık geriye çekilip kendimizle baş başa kalmayı da isteyeceğiz. Zaman zaman anılar zihnimizde canlanacak. Eskilerden konuşacağız. Dostlarla geçmişe ait sohbetler edeceğiz. Ailemizi, sevdiklerimizi ve özlemlerimizi, sırlarımızı, kayıplarımızı, hüzünlerimizi kendimizle baş başa kaldığımızda düşüneceğiz. Bazen yalnız kalıp düşünmek isteyeceğiz. Çoğu zaman dış dünyayla haşır neşir olacağız. Maddi açıdan doyumlu iş ve ilişkilere yöneleceğiz. Sorumluluklar ağır gelse de, işimizi gücümüzü ihmal etmeyeceğiz. Sosyal yaşamla iç içe olurken, daha özel ve daha sevgi dolu bir ilişkinin özlemini duyacağız. Bizi hayal kırıklığına uğratan, sıradan ve samimi olmayan kişilerden uzak duracağız. Özgürce hareket edecek, fikirlerimizi öne süreceğiz. Bir proje veya bir işle ilgili arşiv çalışması yapacağız. Yarım kalan işlerimizi düzenlemek, biraz da gücümüzü toplamak için tatil molası vereceğiz. Başımızdan geçen olayları veya yaşadıklarımızı yazıya dökeceğiz. Bu Yeniay kendimizi gözden geçirip toparlamak için uygundur. Pozitif insanlarla bir araya gelelim. Sıradanlıktan uzak duralım. Özgürlüğün tadını çıkarmaya bakalım. Geçmişe takılmayalım.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, iş ve toplumsal hayatımızı yeniden organize etmeye çağırıyor. Bir şeyleri başarmak için akıllıca planlara ve fikirlere ihtiyacımız var. Ofis dışı işlerimiz olabilir. Koşturabiliriz. Şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. İşe ihtiyacımız varsa, eskiden tanıdığımız kişilerle bağlantı kuracağız. Bir proje üzerinde çalışıyorsak bilgi toplayacağız. İşimizden memnun değilsek, iş arayışında bulunacağız. Destek görürüz. Ancak akıllıca hareket etmek, aynı anda birden fazla işle uğraşmamak, duygusal düşünmemek gerekiyor. Akıl alabiliriz, birilerine danışabiliriz. Görünen o ki, iş hayatı ve özel yaşantımızda birileri bizi hayal kırıklığına uğratmış. Şimdi aklımıza başımıza toplayıp neler yapabiliriz buna bakacağız. Kalıcı, uzun vadeli ve güvenilir kişilerle olacağız. Çünkü geçmişte yaşadıklarımızı unutmadık. Kendi çıkarlarını düşünen iş ortakları, partner veya insanlar bizi zor durumda bıraktılar. Yaptıklarımız unutuldu. Şimdi bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yeniayın görünümleri de bunun göstergesidir. Güvence, keyifli bir ortamda çalışma, sosyal paylaşım siteleri, blogları ve iletişim kanallarını iyi kullanma yönünde enerjimiz yüksek olacak.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, değişen şartlara göre yön belirlemede önem taşıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek, dünyayı izlemek, kendimizi tekrarlamamak gerekiyor. Özellikle iş ve kariyer konularında belli bir hassasiyet söz konusu olabilir. Özgür olmak, değişiklik yapmak ve kendimize yeni bir yön belirlemek isterken, geçmişe takılı zihnimiz bizi çelişkide bırakabilir. Buna dikkat edelim. İş veya özel ilişkilerimizde güvenilirlik çok önemli. Eğer bir ilişkide sağlamlık yoksa, güven yoksa bunu daha fazla sürdürmemeliyiz. Evlilikler de aynen böyle. Geçmişe takılmak, bağımlılık nedeniyle yanlış bir şeyi sürdürmek daha büyük yanlışlara sebep olur. Bu Yeniay bize iş hayatından ailevi konulara ve maddiyatla ilgili her şeye akıllıca bakmamız ve karar vermemiz gerektiğini söylüyor. Kendinizi özgürce ifade edeceğiniz işlere yönelin. Fırsatları değerlendirmek, sizin elinizde. Sorgulamalar olabilir. Bazen yüzleşmeler yaşarsınız. Bunların hepsi, doğru kararlar vermenizi sağlayıcıdır. Siz ne yapmak istediğinizi bilirseniz, bu Yeniay size yoldaşlık edicidir. Değişimden korkmamak, bilakis sizin için faydalı olacağını bilmek gerekir. Başka bir yere taşınmak, orada yaşamak gibi, iş veya özel(ilişki) fırsatları karşınıza çıkabilir.

AKREP Sevgili Akrepler, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, başkalarıyla maddi-manevi ilişkimize odaklanacağız. Sağlıklı, verimli ve güvenilir mi diye bakacağız. Özgür müyüz, yoksa başkalarına ihtiyacımız var mı? Parasal açıdan rahat mıyız yoksa ödemeler veya farklı sebeplerle sıkıntı yaşıyor muyuz? Duruma bakacağız ve neler yapabiliriz onu düşüneceğiz. Sözgelimi evlilik, iş ortaklığı veya birileriyle işbirliğine giderek rahatlayabiliriz. Başka bir yere taşınmayı düşünebiliriz. İmkanları daha iyi olan bir iş düşünebiliriz. İş alanımızda bir yenilik yapabiliriz. Bu Yeniayda önemli olan, yönümüzü tayin etmek ve gerçekçi bir planlama yapmaktır. Süregelen sıkıntılara veya sıkışıklığa çözüm bulmak en doğru yoldur. Evli isek, eşimizin tayin, terfi yoluyla hayatında bir değişim olabilir. Bunun üzerinde düşünürüz. Eğitimle ilgili bir gelişme olabilir. Sözgelimi okuyorsak, burs alabiliriz, uygun bir kredi alabiliriz. Önemli olan bu Yeniayda verilecek kararın, uzun ömürlü olmasıdır. Paramızın uygun iş veya konuda değerlendirilmesidir. Borcumuz harcımız varsa, bunların ödenmesidir. İlişkimizde bugünün değil, yarınların göz önüne alınmasıdır. Gerçekçi olmalıyız. Attığımız adımın farkında olursak, çok doğru karar vermiş oluruz.

YAY Sevgili Yaylar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, ilişkimizi her yönüyle ele almamızı sağlıyor. Verimsiz, cansız, sürekli bir tarafın idare edişiyle yürüyen beraberlik pek hoş olmaz. Yeniayın görünümleri, gerçekçi düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Partnerin iş hayatı, parasal durumu ve aranızdaki sevgi bağı tüm zorlukları aşmanızı sağlar. Bu çiftler için Yeniay, yeni kararları işaret ediyor. Sözgelimi bir yatırımda bulunmak, hisseye düşen bir paranın gelişi, bunun uygun şekilde kullanılması gibi. Kimi Yaylar için, bu evlilik işaretidir. Ancak burada ailevi durum, iş ve parasal meselelerin gerçekçi ve uzun vadeli düşünülmesinde yarar var. Problemli ilişkilerde gerginlik, laf söz veya gereksiz meselelerin büyütülmesine izin vermeyelim. Bu olumlu bir Yeniaydır. Pekala her konuda ortak bir nokta tespit edilebilir. Geçmişe takılmak, eskiyi deşelemek, bir gün öyle bir gün böyle çelişkili davranışlar çiftler arasında sorun oluşturur. Oysaki Yeniaylar, doğru tespitlerin yapıldığı ve ona göre yol belirlendiği zamanlardır. Bu enerjiyi nasıl kullanacağız size bağlıdır. Birbirinize sahip çıkın, olmuyorsa aklınızı başınıza toplayıp iyice düşünün. Doğru bir karar verebilirsiniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, iş yoğunluğu ve ilgilenmenizi gerektiren zorunlulukları işaret ediyor. Ayrıca eş veya iş ortaklarınızla alakalı hassasiyeti vurguluyor. Bir koşturmaca içindesiniz. Bu sağlık sektöründe çalışanlar için, hastalarının psikolojik ve bedensel şikayetlerinin artması anlamına gelir. Evden çalışmak veya bir ortakla ofis açmak mümkündür. Aileyi, çocukları veya güvenliği ilgilendiren alanlarda çalışabilir, yiyecek-içecek sektörü, sağlık, bakımla ilgili mesleklere meraklı olabilirsiniz. Bu Yeniay, tatile çıkmak, ailenizle bir araya gelmek, kendinizi toparlamak yönünde faydalıdır. Yorulan beden ve zihninizi rahatlatmanız iyi olur. Yeniay, aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilgili konuları olumlu yönde destekleyicidir. Sağlamlık, güven, huzur ve maddi-manevi açıdan sizi rahatlatıcı gelişmeler yaşanır. Bekar Oğlaklar hassas, duyarlı bir kişiyle tanışmanızı sağlayabilir. İlişkisi devam edenler için olumlu bir zamandır. Aranızdaki güven yükselir. Birbirinizin sıkıntı ve sorunlarında destek olursunuz. Bu Yeniayda bir şeylerin düzenlenmesi, rahatlamanız, kendinizi huzurlu hissetmeniz için başkalarının takdiri, ilgisi, sevgi ve güven olgusu çok önemlidir. Tek başınıza altından kalkmakta zorlandığınızda bir canın, bir elin sırtınızı sıvazlaması, iyi ki varsın demesi ne büyük zenginliktir. Dilerim bu Yeniay size böyle bir güzellik yaşatsın.

KOVA Sevgili Kovalar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, yetenekli olduğumuz konularda girişimci olmamızı sağlıyor. bir yerde kalmasın, ürüne, çalışmaya veya gelire dönüşsün diye düşüneceğiz. Bu Yeniayın ilk olumlu etkisi budur. Aşk olgusunun hayatımıza heyecan katmasını istediğimiz zaman dilimidir. İç dünyamızda huzur, güvence ve maddi açıdan rahatlık arzumuz yükselir. Ailemizle sorunlarımız varsa bunları geride bırakmak isteğimizdir. Farklı bir şeyler yapmak, hayatın güzelliklerini hissetmek isteriz. İlişkide sorunları çözmek değil, kendimizi mutlu etmek çabamız yüksektir. Karşımıza bizi mutlu edecek biri çıkarsa hayır demeyiz. Ancak bu ne kadar sağlıklı bir karar olur, gerçekçi olmakta yarar var. Hızlıca karar verirken, bir yanımız geçmişe takılı olabilir. Duygularımızdan emin olmalıyız. Hissettiğimiz, bizi heyecanlandıran şeyler ne kadar kalıcı. Buna bakmalıyız. Yorumun başında da belirttiğim gibi, bu Yeniay becerilerimizi bir işe, uğraşıya yönelterek kendimizi ifade etmemizi, göstermemizi sağlayıcıdır. Sizin de böyle bir isteğiniz varsa, bunu mutlaka deneyin derim.

BALIK Sevgili Balıklar, 3 Haziran saat 13:02 İkizler burcunda doğacak Yeniay, hareket özgürlüğü kazanmak için ev içinde yapılacak değişimleri işaret ediyor. Bu bir hazırlık olabilir. Taşınmak, bir bebeğin doğumu, hamilelik, ofis açmak, yaz tatili için bir yere gitmek gibi. Sonuçta bir hareketlilik, yenilik ve değişim arzusu yoğun. Tabii ki, maddi açıdan duruma bakarak, şartları göz önüne alarak bunları yapmak lazım. Her yönüyle hesabı yapalım ki, sıkıntı oluşturmasın. Bu Yeniay, maddi-manevi anlamda moral duygumuzu yükseltecek bir rahatlığın işaretçisi. Biraz önce tatilden söz etmiştim. Yıllık izni bu tarihe getirmekte yarar var. Yeni proje ve planlamalar için başlangıç tarihi olarak görebiliriz. Hem iş hem dinlenme anlamında yolculuklar olabilir. Bir taşla iki kuş vurma hali. Bu Yeniayda dikkat edilecek nokta, bir karar verirken, tüm yönleriyle ele almanız, hesabınızı iyi yapmanız ve uzun vadeli düşünmenizdir. Hadi olsun, yapalım bitsin tarzı değil, bunun artı ve eksi yönleri nedir, faydası olur mu, neler yapmak lazım diye incelemektir.

2 TEMMUZ SAAT 22:23 YENGEÇ BURCUNDA TAM GÜNEŞ TUTULMASI KOÇ Sevgili Koçlar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, çevremizle olan ilişkimizi canlandırıcı, değişimlere çabucak adapte olmamızı sağlayıcıdır. Zorluk çıkartan kişiler yerine neşelendiren, keyiflendiren insanlarla konuşmayı, görüşmeyi tercih edeceğiz. Etrafımızda böyle insanlar arayacağız. Çevre değişimine sıcak bakacağız. Bu Tutulma yaşam sevincimizi yükselten aktiviteleri işaret ediyor. Spor yaparız, eğleniriz, çocuklarımızla keyifleniriz. Çocuk sahibi olmayı düşünürüz. Ailemizin geleceği, yuvamızın huzuru bizim için kutsaldır. Zayıf yönlerimizi iyileştirmek, derin acılarımızla yüzleşmek ve kendimize gelmek isteriz. Aile olgusunun hayatımızdaki yerini sorgularız. Bunu olumsuz görmeyelim. Geçmişte yaşanmış ve bizde derin izler bırakmış olanları geride bırakıp şimdi yeni bir sayfa açarız. Bir yuva kurarız. Ev satın alırız. Paramızı doğru iş ve yatırımlarda kullanırız. Ailemizi dış etkenlere karşı koruruz. Kendimize hedef belirleriz. Amacımıza uygun ilerleriz. Her konuda güven olgusunu önemseriz. Riskli işlere kalkışmayız. Bu Tutulma, maddi-manevi anlamda karşımıza çıkacak fırsatları işaret ediyor. Biz de bunları geleceğimiz adına doğru iş ve alanda kullanacağız.

BOĞA Sevgili Boğalar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, paraya bakış açımızı farklılaştırır. Daha girişken oluruz. Daha fazla kazanmak isteriz. Durup beklemeyiz, çabucak karar veririz. İleriye dönük ticari planlamalar yaparız. Fırsatları kaçırmak istemeyiz. Değerlendirmeye çalışırız. Çünkü evimiz, ailemiz ve geleceğimiz bizim için kıymetlidir. Alış-satış, pazarlama, iletişim, yeni trendler, yatırımlar ilgimizi çeker, çabalarız, beklemeyiz. Bu tutulma gösteriyor ki, para kazanmak için enerjimiz gayet yüksek. İster yeni bir yuva kuralım veya ister yalnız yaşayalım hiç fark etmez. Biz evimiz sınırları içinde ve ailemizle ilgili konularda kendimizi güçlü görmek isteyeceğiz. Aşk, çocuklar, hayatın keyifli yanlarının tadını en çok evimizde çıkacağız. Bu Tutulma, kardeş ilişkileri başta olmak üzere, çevresel konulardaki duyarlılığımızı yükseltir. Huzur, güvence için ne gerekiyorsa yaparız. Eski sorunlara çözüm bulmak için üstümüze düşeni yaparız. Gizli ve derindeki acılarımızla yüzleşiriz. Bu bizi rahatlatır ve gücümüzü arttırır. Görünen o ki, bu Tutulma bizi parasal açıdan destekleyici, ailevi konularda güçlendirici ve eğitimden çevre ilişkilerine kadar her alanda büyümemizi, gelişmemizi sağlayıcıdır.

İKİZLER Sevgili İkizler, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, ekonomik yöndeki değişim ve yeniliklere duyulan ihtiyacı vurguluyor. Sezgilerimiz, içgüdülerimiz bize planlama ve uygulama yönünde destek veriyor. Şöyle düşüneceğiz. Benim geleceğimi parasal açıdan güvence altına almam lazım. Bunun için çabalamam ve cesur olmam gerekiyor. Hassasiyet var ama farkındalık bu Tutulmada gayet yüksek. Bu da bizi güvenlik, konfor, sağlam yatırım yapmaya sevkedecek. Bireysel amaçlar değil, ailemizin geleceği önemli olacak. Çevremizle bağlantı kuracağız. Girişken olacağız. Etrafımızı gözlemleyeceğiz. Neler yapabiliriz, neler kazandırıcı olur, bunlar üzerinde duracağız. Daha dikkatli harcamalar yapacağız. Paramız olsa bile ekonomik alışverişlere yöneleceğiz. Emlak, arazi, yiyecek, aileye dönük işler ilgimizi çekecek. Borç almak vermek konusunda daha dikkatli davranacağız. Verimli olmayan, risk taşıyan işleri iyi ayırt edeceğiz. Mars, olumlu yönde bir destek veriyor. Bu sayede attığımız adımlar başarılı sonuçlanır. Kendimize güveniriz, yaptığımıza inanırız ve güçlü adımlar atmaya çalışırız. Mevcut şartlarımız iyileşir, kenarımıza para koyarız. Hedefimizde parasal güvence olduğu için, her şeyde garantiyi önemseriz. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok diyerek, elimize geçen parayı olumlu yönde değerlendiririz. Para kazandırıcı işlere, projelere öncelik tanırız.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 2 Temmuz saat 22:23 tarihinde burcunuzda oluşacak Tam Güneş Tutulması önünüzdeki bir yıllık süreçte güvenliğinizi oluşturmak, maddi anlamda geleceği garanti altına almak amaçlı girişim, plan ve projelerin göstergesidir. Kişisel her türlü girişimde sorumluluk alarak amacınıza odaklanırsınız. Yetenekli olduğunuz alanda mücadele ederek, sıkı çalışarak başarıya ulaşırsınız. Başkalarıyla kurulan bağlantılar maddi-manevi anlamda kazandırıcı olur. Önem verdiğiniz her şeyi, savunup koruyacak güce kavuşursunuz. Sizin bilginize, tecrübenize ihtiyacı olan kişilere destek verirsiniz. Bu bir iş veya bir danışmanlık hizmeti olabilir. Kararlar kalıcı tarzda verilir, liderlik yönleriniz ön plandadır. Bu size girişimde başarı ve kazanç getirir. Çocuklarınız varsa onların eğitim hayatıyla ilgili kararlar verilir. Güvenilir insanlarla çalışılır. Bir grup veya bir topluluk içinde yer alınır. Verimsiz işlerden uzak durulur. Bir iş değişimi yaşanır. Yeni bir işe adım atılır. Dostlardan destek görülür. Gerçekçi bir şekilde kariyer, toplumsal konum ve sorumluluk olguları yeniden tanımlanır. Bildiklerimizi geliştirme, bilmediklerimizi öğrenme yönünde kişisel gelişime önem verilir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, hassas noktalarımızı vurguluyor. Hangi konularda kendimizi güçsüz, kırılgan, zayıf hissediyorsak o konularda bizi testten geçirip, olgunlaştırıyor. Biz kabul ederiz veya etmeyiz, Tutulmalar gelişim yolunda bir basamaktır. Güçlenmeniz için gereklidir. Belki çok fazla duygusalsınız, içe yöneliksiniz ve olanı olduğu haliyle kabul ediyor, mücadele etmiyorsunuz. Kaybetmek korkusu, endişeler, aşırı vericilik ve tavizler size zaman kaybettiriyor başarısız oluyorsunuz. İşte bu Tutulmada özgüven duygunuzu yeniden kazanacak, kendinizi toparlayacak, eskiyi geride bırakıp yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Mars, burcunuzda ilerlediği için cesaret ve girişim gücünüz bir hayli yüksek. İş, eğitim ve farklı alanlarda kendinizi geliştirme fırsatları bulacaksınız. Yurtdışına yerleşebilir, orada okuyabilir veya çalışabilirsiniz. Bir proje için teklif alabilirsiniz. Başarısız olurum, yanılırım, engellenirim diye kendinize mazeret aramayın. İsterseniz pekala her zorluğu aşabilecek güçtesiniz. Potansiyel gücünüzü hafife almayın. Deneyin, görün, öğrenin ve araştırın. İçinizdeki cevheri, yaşam enerjisini açığa çıkartmak için siz de gönüllü olun. Geçmişe takılmayın. Geleceğe bakın. Kendinize yeni bir hedef belirleme

BAŞAK Sevgili Başaklar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, iş ilişkilerimizde iletişimin önemini vurguluyor. Projeler için bir araya gelinebilir. Görüşmeler yapılır. Aynı zamanda başka bir teklif ve fırsat karşımıza çıkabilir. Sizin için güvence çok önemli. Bu iş, eğitim veya farklı konularda bizi garantili işlere yöneltiyor. Kazanç elde etmek amaçlı projelere sıcak bakacağız. Önemli bir iş alabiliriz. Birileriyle ortak çalışabiliriz. Geleceğimizi düşünerek hareket ederiz. Bir hazırlık dönemi olan bu Tutulmada aşırı gurur, kibir ve sürekli endişe yerine, çabalayacağız. Birileri bizi keşfedecek diye beklemeyeceğiz. Yaratıcı beceri ve yeteneklerimizi kullanacağız. Trendleri takip edeceğiz. Geçmişe takılmak yerine, yeni bir sayfa açacağız. Buna gönüllü olacağız. Yurtdışıyla bağlantılı işlerimiz olabilir. Bir topluluk içinde yer alabiliriz. Bir ürün veya projemize sponsor bulabiliriz. Ailevi konular, kardeş ilişkileri, yurdumuz, ülkümüz hassas noktalarımız olacak. Kimi Başaklar ailesiyle iş yapabilir, bazıları uzaklarda ekmeğini arayabilir. Değerlerimize sahip çıkacağız. Zorluklara dayanma gücümüzü, maddi-manevi krizlerle baş edebilmeyi öğreneceğiz. Bunlar bizi geliştirecek ve şifaya kavuşturacak. Hedefimiz için uzaklara gidebiliriz. Ülkemizden farklı bir yerde bir müddet kalabiliriz. Bu gelişim için önemli bir adımdır. Başarılı oluruz. Onun için kaygı, endişe, kibir veya gereksiz takıntılar yerine, yeniliklere açık olmanızda fayda var.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, iş hayatından ilişkilere kadar her anlamda güvence olgusuna verilen önemin göstergesidir. Bu amaçla işimiz bize bunu vermiyorsa, bazı zorluklar veya maddi anlamda sıkıntılar sürekli yolumuza çıkıyorsa, bir çözüm yolu arayacağız. Ailemizle ilişkimizden özel hayatımıza kadar her alanda buna mecburuz. Zaten gelişmeler de bunu işaret ediyor. Hedefin, kendini güvende hissedeceğin ortamı, iş hayatını ve ilişkiyi yaratmak olmalıdır diyor. Hayat bize bunu söylüyor. Başkaları senin üstünde egemen olmaya, sana neyi yapıp yapmaman gerektiğini söylemeye çalışabilir. Bu senin işine gelmeyebilir. Ancak hayat seni birilerine uymaya zorlayabilir. Bu Tutulma, prensiplerin, koruduğun değerler ve ilkelerin doğrultusunda olaylara bakmanızı sağlayacak. Birilerinin işine gelir veya gelmez. Siz bu Tutulmanın etkisiyle üzerinize yük oluşturan hiçbir şey istemeyeceksiniz. Çıkarlarınızı koruyacak şekilde kararlar vereceksiniz. Mars bugünlerde size güçlü bir destek sunacak. Hedef belirleyeceksiniz. Üstüne gideceksiniz. İlerisi adına düşünecek, adım attığınız işlerde başarıya yürüyeceksiniz. Kolay değil belki ama geleceğinizi düşünmek zorundasınız. Bu iş hayatında garantiyi, özel yaşamınızda huzur ve bireyliğinizi, parasal konularda çıkarlarınızı düşünmek anlamına geliyor. Önümüzdeki süreçte ailevi konulardan yorumunuzda sözünü ettiğim meselelere kadar her alanda kendi güvenliğinizi düşünürken, sorumluluklarınızın da farkında olacaksınız.

AKREP Sevgili Akrepler, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması,

bize olanaklar, fırsatlar getirecek. Belki başka bir şehirde veya ülkede ekmeğimizi kazanacağız. Kimi Akrepler, yüksek eğitimini tamamlayıp işe başlayacak. Bazıları evlenecek, yuva kuracak. İş hayatında olan Akrepler, bilgi ve tecrübelerini gösterme fırsatı bulacaklar. Canla başla çalışacağız. Evet çok zorlandık. Son yıllarda birileri üstümüzde dayatmada bulundu, yorulduk. Şimdi kendimizi garantiye alacağız. Maddi-manevi anlamda güçlenmemizi sağlayacak yenilikler karşımıza çıkacak. Olumlu gelişmeler yaşayacağız. Mars, şu aralar Aslan burcunda ilerliyor. Kendimizi gösterebiliriz. Yeteneklerimizi ifade edebiliriz. Bir projede yer alabiliriz. Hedefimize göre kimlerle bağlantıya geçebiliriz, bunları tespit ederiz. Hayatımıza biri girebilir. Devam eden ilişkimizde sorunlar varsa, bunları geride bırakabiliriz. Sağlıklı verimli olana yöneliriz, sıkıntılarımızın kaynağında yer alan problemleri çözmeye çalışırız. Alternatif yollar karşımıza çıkabilir. Yapacağımız iş, kuracağımız hayat doğru karar ve tercihlerimize dayanacak. Gelenek ve göreneklerimizi önemseyeceğiz. İlişkide hem güvenilirlik hem de değerlerimize saygı gösterilmesini isteyeceğiz. Yüksek eğitim veya akademik kariyer için yurtdışı veya başka bir şehre gidebiliriz. Bu gelişim için gayet olumludur. Bir işi yerinde öğrenmek, bilgilenmek için kurs görebiliriz. Başka ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olabilir, bunu işimizde kullanabiliriz.

YAY Sevgili Yaylar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, maddi-manevi güvencenin önemini vurguluyor. Bizi hem başkalarının duygularını, isteklerini dikkate almaya hem de kendi çıkarlarımızı korumaya çağırıyor. Ailemizin, eşimizin, iş ortağımızın bizden beklentileri var. Bizim de geleceğimizi kimseye eğilip bükülmeden kurmaya, yaşamaya ihtiyacımız var. Biz de bunu yapacağız. Tutulmanın bir diğer etkili yanı, miras, vergi, sigortayla ilgili konularda olacak. Hepsi güvencemiz için önemsediğimiz noktalar. Sigortasız çalışmamalıyız. Vergilerimizi zamanında ödemeliyiz. Bankada paramız varsa, risk faktörünü gözetmeli, güvencemizi önemsemeliyiz. Biriktireceğiz, bir kenarımıza para koyacağız. Gereksiz harcamalardan uzak duracağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu tutulma böyle istek ve hisler uyandıracak bizde. Zoraki değil, bilhassa çıkarlarımızı geleceğe dönük düşünmemizi sağlayacak. Yarınlarımı düşünmeliyim diyeceksiniz. İlişkilerde, iş hayatında, günlük yaşamda, adım attığınız her işte, kazancınızı göz önüne alacaksınız. Mars-Aslan burcunda ilerliyor. Bu sizin için gayet olumludur. Kendinizi geliştirmek için mücadele edersiniz. Hırslı olursunuz. organizasyon, tanıtım, seyahat, medya ve yayıncılık, sanat, spor ve her türlü etkinlikte kendinizi gösterirsiniz. Bu size ek kazançlar sağlar. Girişimci ruhunuz öne çıkıyor. Kendinize güvenecek, yarınlarınızı garantiye alacak şekilde kararlar vereceksiniz. Fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunları en iyi şekilde kullanacaksınız. Yeter ki, inanın ve istemesini bilin.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, bugünlerde yorulan bedenin ve ruhun dinlenmesinin şart olduğunu gösteriyor. İster tatile çıkın ister molalar verin ama mutlaka kendinize zaman ayırın. Tutulmanın bir diğer olgusu, ilişkilerde güven, gelecek, samimiyet gibi olgulara verdiğimiz değeri yükseltiyor. Biz olmak için, partnerin iyi niyeti, desteği, ilgisi sizin için çok önemli. Evlilik kararı biraz da buna bağlı olacak. Kimi Oğlaklar bunu bulduklarında evlenmeyi, huzur bulmayı, hayatı birlikte kotarmayı düşünecekler. Evli olanlar, çocuk sahibi olmayı, büyümeyi, gelişmeyi önemseyecekler. Sorunları olan çiftlerin sevgi, ilgi, gelecek anlamında kaygıları varsa, bu Tutulmada oturup konuşmak gerekiyor. Gelişim için bu kesinlikle şart. Biz de bunu önemseyeceğiz. Merak etmeyiniz, halledilmeyecek sorun yok. Ben ayrılık görmüyorum. Sadece halledilmesi gereken konular var. Mali konular, ailevi durum veya sadece bir tarafın bencil düşünmesi, kendini öne almasıyla problem yaşanır. Bunları birlikte aşmaya gönüllü çiftler için bu Tutulma olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Mars, şu aralar Aslan burcunda ilerliyor. Doğal olarak parasal konular çok önemli. Eş veya sevgiliniz ilgisi, sevgisi kadar, mali durumu da göz önüne alınıyor. Evlilik kararı verilirken, bu kriter ön planda tutuluyor. Sorunlar buna göre abartılıyor. Samimiyet burada önemli. Birbirinize açık olursanız huzur bulursunuz.

KOVA Sevgili Kovalar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, yaşamdan zevk aldığımız ne varsa ona yönelmemizi sağlıyor. Hani bir çocuk gibi olur ya insan, biz de bunu bedenen ve ruhen isteyeceğiz. Tatile çıkabiliriz, sağlıklı yaşamak adına kararlar verebiliriz. Tutulmanın bir başka önemli etkisi, işimizde veya genel olarak insanlara destek, yardımcı olma konusundaki duyarlılığımızdır. Böyle bir iş yapabiliriz, bu anlamda kurs verebiliriz. Çocuklar, aileleri ilgilendiren alanlarda çalışabiliriz. Yeme-içme, emlak, evde yapılan ürünlerin satışı gibi. Bu Tutulmada önemli olan, günlük hayatın düzenini sağlamak, beden ve zihin anlamında kendimizi verimli hale getirmek. Yaptığımız iş, yaşadığımız hayat buna izin vermediğinde uzaklaşırız. Bu saydığım işler size gelir getirir. Evinizden yapabilirsiniz, bir yer açabilirsiniz. İnsanların sağlıklı bir beden ve ruhla yaşamalarına destek olursunuz. Bunu siz de kendiniz için isteyeceksiniz. Anlamlı verimli işlere yöneleceksiniz. Bunlardan para kazanacaksınız. Başka bir yere taşınabilirsiniz veya farklı bir çevrede işinizi yaparsınız. Kendi beden sağlığınıza önem vereceğiniz bu Tutulmada, tekdüze bir hayatın içinde yer almayacak, rahatınızı huzurunuzu her şeyden daha çok önemseyeceksiniz. Bunu sağlamak için, işinizi, ilişkinizi, evinizi, yaşamınızı restore edeceksiniz. Mars şu aralar Aslan burcunda ilerliyor. İlişkinin canlandırılması gerekiyor. Görünen o ki, bu Tutulma bizi kendimizi getirecek, yaşantımızı düzene koyma, huzur bulma, yenilikte bulunma ihtiyacı duyacağız.

BALIK Sevgili Balıklar, 2 Temmuz saat 22:23 Yengeç burcunda oluşacak Tam Güneş Tutulması, öncelikle mal, mülk, para, taşınmaz(emlak) gibi konularda ilk etkisini gösterir. Şu aralar bir yere taşınmak veya ev içinde yapılacak işler bir hayli yoğun olur. Aslında çok önceden başlanmış şimdi bitmek üzere diyebiliriz. Bazıları için önümüzdeki bir yıllık süreçte, çocuk sahibi olmak, çocuklarınızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanır. Tedavi görebilirsiniz. Kontrollerinizi sıkı şekilde takip edersiniz. Bu tarihi, bu yöndeki kararlar için kullanın. Doktorunuza görünün. Kimi Balıklar bu süreçte, ev, aile, çocuklarla ilgili meslek ve uğraşılara yönelebilirler. Çocuklarla ilgili organizasyon, süsleme, hediyelik eşya gibi ürünler, yeme-içme, aile danışmanlığı bunlardan birkaçıdır. Şiir yazmak, hobilerinizle ilgilenmek, hamilelik-doğum gibi konularda bilgilenmek, anılarınızı kaleme almak gibi etkinlikleri sayabilirim. Huzur sizin için önemli olacak. Aşk hayatınızı olumlu yönde büyüten gelişmeler yaşanır. Aşık olabilirsiniz, kimileri geçmişte ayrıldığı kişiyle tekrar karşılaşabilir. Ailenizin seveceği, beğeneceği kişiyle hayatınızı kurabilirsiniz. Para kazanabilir, sevdiğiniz şeylere zaman ayırabilir, kendinizi mutlu edebilirsiniz. Mars şu aralar, günlük hayatınızı renklendirici, aktif edicidir. İsteklerinizi elde etmek için mücadele verirsiniz. bir şeyler yaparak para kazanmak, kendinizi göstermek arzunuz yükselir. Olumlu bir tutulma yaşayacağız ve bunlar sizin için gelişimin işaretçisi olacak.

1 AĞUSTOS SAAT 06:12 ASLAN BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, yetenek ve becerilerinizi ön plana çıkartan, dişi veya erkek olarak çekiciliğimizi yükselten olumlu bir etkidir. Aktivitelerde bulunabilir, spordan sanata kadar her alanda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Yaşamdan keyif almak isteğiniz artacak. Ancak aşkta ve parasal konularda hızlı karar vermemelisiniz. Her şey hoş gibi görünür gözünüze. Fakat bazı ufak tefek sürprizler canınızı sıkabilir. Sakin ve aklı başında olmak gerekiyor. Yeniayın özünde, egomuz aslında ön planda. Kendimizi merkezde görmek isteğimiz yoğun. Bir şeyler yapmak, keyiflenmek, üstümüzdeki yüklerden kurtulmak istiyoruz. Böyle olunca hayal kırıklığı, mecburiyetler, istemediğimiz bir şeylere zorlanmak hoşumuza gitmez. Uzak yerlere gitmek, özgür olmak, kendimizi güvende hissetmek isteriz. Deneyimlere açık oluruz. Yeni insanlarla tanışmak isteriz. İdeallerimize uygun seçimlerde bulunuruz. Kimi Koçlar yüksek eğitim kararı alırken, bir kısmı inandığı bir yolun takipçisi olur. Duygular ve isteklerin aynı potada birleştiği zamandır. 11 Ağustos tarihine kadar ailevi konular, yerleşim yerimizle ilgili değişimler üzerinde duracağız. Bizi olumlu yeniliklere iten arzular ile geçmişe bağlayan, alıştığımız düzene kilitleyen engeller arasında tercih yapacağız. Gönlümüz yeniye yer açmak olacak.

BOĞA Sevgili Boğalar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, ailenin güçlenmesi adına verilecek kararların işaretçisi olduğu gibi, evle ilgili yapılacak bir değişimin göstergesidir. Ailede hakim güç olmak, kendi alanınızı korumak ve ilişkilerinizi güçlendirmek istersiniz. Fakat ailevi konularda biraz esnek düşünmekte yarar var. Benim söylediğim doğru, verdiğim karar yerinde olur demeyiniz. Çünkü bu birilerinin hoşuna gitmez. Bu Yeniayda karşılaştığımız zorlukların üstesinde gelme inancımız yüksek. Geçmişte bir şeyler canımızı acıtmış, bizi yormuş olabilir. Hala bunların etkisinde olabiliriz. Tekrar o günlere döneceğimiz endişesi taşırız. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabamız zaman zaman tek karar veren kişi olmaya bizi yöneltir. Ancak bu Yeniayda, karar verirken başkalarının da fikrini almak gerekiyor. Sözgelimi ve satın almak veya kiralamak, yatırımda bulunmak, bir başka şehre yerleşmek gibi konuların 11 Ağustos tarihine kadar her yönüyle incelenmesi faydalı olur. Bir kısım Boğalar yazlık bir yer tutmayı, tatili orada geçirmeyi düşünebilirler. Yine söylediğim tarihte bu isteğinizi gerçekleştirirsiniz. Aileye ait bir mülkün satışı, mirasla ilgili konular, kredi çekerek bir ev satın almak gibi işleriniz olabilir. Kardeşlerinizle aranızda bu konuları konuşabilirsiniz. Aranızda sorunlar varsa bunları konuşarak birbirinizin haklarını gözeterek çözüme kavuşturursunuz.

İKİZLER Sevgili İkizler, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, amaca dönük hareket etmemizi, kendimizi ifade etmemizi, sosyal dünya ile bağımızı güçlendirmemizi, sıkıntılarımızı geride bırakacak adımlar atmamızı sağlayacak. Ancak size söylenenlere ve söylediklerinize dikkat ediniz. Çünkü bazen söyledikleriniz başkaları tarafından abartılı bulunabilir. Bu Yeniayda özellikle 11 Ağustos tarihine kadar her konuya sübjektif bir zihinle yaklaşıyoruz. Sanki birileri bir şeyler ima ediyormuş gibi geliyor. Maddi-manevi açıdan kendimizi tam güvende hissetmiyoruz. O nedenle hassasız. Hele konu paraya dayandı mı, sanki başarısızmışız gibi düşünüyoruz. Oysaki bu yanıltıcı olabilir. 11 Ağustos sonrası cesaretimiz, güven duygumuz yükselecek. O zaman girişken, ne istediğini bilen, söylenenleri bilinçli şekilde dinleyeceğiz. Eşler arasında bu tarih sonrası, Yeniayın da güçlü enerjisiyle anlaşmak, ortaklaşa hareket etmek kolaylaşacak. Bu Yeniayda, güvence özellikle parasal konularda etkili. İşimiz, ideallerimiz önemli ama bizi doyurması da çok önemli. Karşımıza fırsat çıktığında, parasal imkanlarına bakarız. Ona göre karar veririz. Yolculuk, yeni yerler görme isteği, keyifli zaman geçirme arzusu bu Yeniayda yükselir. Yaz tatilinizi bu zamana denk getirebilirsiniz. Bekarlar yeni biriyle tanışabilir, bu kişiden bir hayli etkilenirsiniz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, kişisel anlamda değerlerimize verdiğimiz önemin göstergesidir. Kaynaklarımızı doğru şekilde değerlendirmek, maddi-manevi anlamda güçlenmek ve sıkıntılarımızı geride bırakmak isteriz. Kendimizi birey olarak, sahip olduğumuz kıymetlerle ölçeriz. Doyumlu bir yaşam sürmenin yollarını araştırırız. Bu Yeniayda özellikle maddi konularda her şeyi iyice ölçüp tartmalı, aceleci karar vermemeliyiz. Ufak tefek sürprizler işleri zorlaştırabilir. Ancak merak etmeyiniz bunları aşabilecek güçtesiniz. Bu Yeniay 11 Ağustos tarihine kadar planlarınızı gözden geçirmek ve yapacaklarınızı kafanızda iyice oturtmak yönünde gelişir. O tarih sonrası maddi açıdan cesaretiniz, adım atma isteğiniz ve kazanma dürtünüz yüksek olur. Kazanmaya dönük ve kendinize güvenli şekilde karar verirsiniz. Öncelikli amacınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamda yaşamak, kazanç elde etmektir. Farklı işler, teklifler karşınıza çıkabilir. Çalıştığınız sektördeki gelişmeler, ek kazanç fırsatları yaratabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir işten haber alabilirsiniz. Hedefinizi belirler ona göre kalıcı kararlar alırsınız. Borç verilen paraların tahsilatı bu Yeniayda yapılır. Doğuştan yetenekli olduğunuz alanlarda fırsatlar karşınıza çıkar.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 1 Ağustos saat 06:12 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, bilinçli bir şekilde kendimizin ve arzularımızın farkında olmamızı sağlıyor.Neye ihtiyacımız olduğunu, bizi nelerin mutlu edeceğini biliriz. Dış görüntümüzde, ruh dünyamızda olumlu değişimler yaşanır. Dikkat edeceğimiz en önemli nokta, iş ilişkilerinde inatçı, dediğim dedik olacak tarzda hareket etmemektir. Başkaları da böyle davranabilir. Beklemeniz söylenebilir. Bunu olumsuz görmeyin. Bu Yeniay kendimizi güvende hissetmek arzumuzdur. Bu iş hayatında, çocuklarımızla ilgili konularda, başkalarıyla her türlü paylaşımda ön plandadır. Bizi duygusal düşünmeye sevkeden etkiler 11 Ağustos sonrası azalır ve hassas olduğumuz konularda güven duygumuz yükselir. O tarihe kadar çok önemli konularda duygularımızla karar vermeyelim, görelim, anlayalım. Bu Yeniayın görünümleri kabuğundan çıkmaya çalışan ve kendi hedefini çizmek isteyen bireyin mücadelesidir. Mars, burcunuzda ilerliyor ve size fiziksel anlamda güç katıyor. Hayatın keyifli ve güzel yanlarını hissetmenizde yardımcı oluyor. Plan ve projeleri yürürlüğe koymak, henüz bitmemiş işleri tamamlamak için uygun bir dönem olacak. Lider yönlerinizi her alanda gösterirsiniz. Yeni bir adım için önümüzdeki bir aylık süreç özellikle 11 Ağustos sonrası etkili olacaktır.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, bireylik duygumuzu kabul ettirmek arzumuzdur. Bizi ciddiye almalarını, önemsemeleri isteyeceğiz. Maddi-manevi anlamda güçlenmek ihtiyacımız artacak. Yaralarımızı sarmak, acılarımızı geride bırakmak için mücadele vereceğiz. Bazı ufak tefek engeller veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Beğenilmediğimizi, ciddiye alınmadığımızı düşünürüz. Her şeye garanti gözüyle bakmayalım. Şartları göz önünde bulunduralım. Bu Yeniayda ailevi meseleler, ilişkinizle ilgili konular iki yönlü etki yapabilir. Bazen duygusallaşır, geçmişe dalar, kendinizi yalnız hissedersiniz. Bazen tam tersine eğlenir, unutmaya çalışır, bugünü yaşarsınız. İlişkiler kurarsınız. Aşk yaşarsınız. Bunlar flört türü beraberlik veya gizli bir ilişki olabilir. Kimi Başaklar ise bu dönemde kendilerini iyi hissedecek aktivitelere yönelirler. Sanatçılar için olumludur. Bir oyunu sahneye hazırlamak, bir eser yazmak, plan ve projeler üzerinde çalışmak gibi. Ben bu Yeniayı, tatil yapmak için olumlu buluyorum. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, evinizde dinlenebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Yeniay, karşınıza çıkacak bir teklifin işaretçisi olabilir. Bu bir proje ise, ne kadar zamanda hazırlanacak, nasıl bir yol izlenecek, ne kadar sürecek bunlar üzerinde düşünmekte yarar var.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, sosyal ilişkileri canlandıran, topluluklar içinde kendinizi güçlü şekilde ifade etmenizi sağlayan olumlu bir etkidir. Bir hedefi gerçekleştirmek, ilişkileri güçlendirmek isteriz. Ancak bazen yanlış anlaşılmalar, hesabımıza uymayan durumlar yaşanabilir. Sözgelimi bir paraya ihtiyaç duyabiliriz. Kendimizi garantiye almak isteriz, çıkarlarımızı düşünürüz. İlişkimizde karşılıklı menfaatler çatışabilir. Bunlar Yeniayın bazı görünümlerinde öne çıkıyor. Gelelim güzel haberlere. Merkür, Venüs, Mars Aslan burcunda ilerliyorlar. Bu demektir ki, tüm gücünüzle hedefinize odaklanabilir, arzu ettiğiniz adımları atabilirsiniz. Sosyal ilişkiler bir hayli canlanacak. İnsanlar sizden olumlu söz edecekler. 11 Ağustosa kadar kariyer ve ailevi konularda hassas düşünebilirsiniz. Bu doğaldır. Ancak merak etmeyin. Bu tarih sonrası güven duygunuz yükselecek. Yenilikler yapacaksınız. Çevrenizle aranızda güçlü diyaloglar gerçekleşecek. Dostlarınızla birlikte aktivitelerde bulunabilirsiniz. Öncelikli işlere kendinizi yönlendireceksiniz. Sizin fikirlerinize uygun insanlarla bir araya geleceksiniz. Özgürce karar vereceksiniz. Demek oluyor ki, 11 Ağustos sonrası bir hayli hareketli ve olumlu. O tarihe kadar, parasal ilişkilere dikkat edelim, iş hayatında duygularımızla karar vermeyelim. İşlerimize odaklanalım.

AKREP Sevgili Akrepler, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, toplumsal hayatta kendi yerimizi, duruşumuzu belirleme ve insanlara kabul ettirme arzumuzdur. Atak olmaya çalışırız. Bizi takdir etmelerini, övmelerini, yaptığımız işi beğenmelerini bekleriz. Bu Yeniay zaten bu yönde hareket etmemizi, kararlar vermemizi sağlayacak. Bazen iş ve ilişkilerimizde benim dediğim olacak tarzı inatlaşmalar olabilir. Söylediklerimizi anlamazlar veya işlerine gelmez. Özellikle 11 Ağustos sonrası bu duruma dikkat ediniz. Aklımız başımızda olsun. İş veya özel ilişkimizde bizimle aynı düşünmeyen kişilerin baskısıyla karşılarız. Partnerimizin hayatımızdaki yerini, kişisel özelliklerini gerçekçi şekilde ele alarak, yarınlarımızı da düşünerek görmeliyiz. Evliliği düşünüyorsak buna daha fazla önem verelim. Bu insanla ileride sorun yaşar mıyım, çatışır mıyım diye bakmak gerekiyor. Yeniayın iş ve kariyer konularında etkisi daha fazla öne çıkacak. Mevcut konum, işimizle ilgili plan ve projelerimiz üzerinde duracağız. Bir yenilik düşünebiliriz. Uygun bir teklif gelirse bunu değerlendirebiliriz. İşimizden memnun isek, bu Yeniay yeni bir görev almanın, yükselmenin işaretçisidir. Görsellik, sahne sanatları, yöneticilik, eğlence hayatı gibi alanlarda başarılı oluruz. Kendimizi topluma güçlü ve kendinden emin kişi olarak yansıtırız. İnsanlar da sizi böyle görür ve tanırlar.

YAY Sevgili Yaylar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, moralinizi yükseltici, yeni kararlar almanızı, aktif yönde ilerlemenizi sağlayıcıdır. Malum yaz dönemindeyiz. Tatile çıkmak, farklı yerler, ülkeler görmek için uygun zamandır. Amacımızı biliriz, deneyimlere açık oluruz, geniş bir açıdan hayatı algılarız. Keşfederiz, bilgileniriz, kendimizi geliştiririz. Girişim ve yenilikler için sabırlı olmamız gerekebilir. Bazen işler yavaş gelişebilir. Yanlış anlamalar olabilir. Özellikle 11 Ağustos tarihine kadar parasal konularda ben hesabınızı bilmenizden yanayım. Güvende olayım derken, yanlış kararlar verip, borç alabilir, kredi çekebilirsiniz. Bunlardan uzak durmak lazım. O tarih sonrası bu Yeniayın bize verdiği güçle olumlu adımlar atacağız. Eğitim hayatında olanlar yeni bir ortama girecekler. Ancak çekinmeyiniz. Kolayca alışacaksınız. İş hayatında olanlar yeni bir teklif, görev veya projede yer alabilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanır. Tatilde karşınıza biri çıkabilir. Aşık olabilirsiniz. Hayatın keyifli, maceracı güzellikleri sizi bekliyor. Öğretim üyeliği, yöneticilik, sanatsal alanda turizm rehberliği, avukatlık, hakimlik, tiyatro-sinema gibi alanlarda bu Yeniay size rehberlik ediyor.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, başkalarıyla ilişkimizi maddi-manevi açıdan sorguladığımız dönemdir. Gururlu dururuz, kimseye taviz vermek istemeyiz. Bu olumsuz olarak görülmemeli. Yerimizi belli etmek isteyeceğiz. Bilerine eğilip bükülmek işimize gelmez. Bizi anlamalarını, takdir etmelerini, destek olmalarını bekleriz. Borçlar, harcamalar, kredi konuları gündemimizde yer alır. Bunlara olumlu yönde çözüm bulmaya çalışırız. Bazen yanlış anlamalar olabilir. Bizi hafife aldıklarını, anlamadıklarını düşünürüz. Yeniayın bir başka etkisi, partnerimizin duygusal yaklaşımları, hassas bir dönemde geçmesi ve bizim de ona destek oluşumuzdur. Ailesiyle ilgili, parasal konularda zorlanabilir. Empati yaparak onu rahatlatabilirsiniz. Tabii ki sizin de desteklenmeye, ilgiye, güvene ihtiyacınız var. 11 Ağustos sonrası Aslan burcunda gezegenler epey etkili olacak. Bu durum ödemeleriniz ve harcamalarınız için ihtiyaç duyacağınız parayı gösteriyor. Ancak olumsuz düşünmeyin. Bu güçlü enerjiler sayesinde kendinizi rahatlatacak çözümler bulacaksınız. Birileri destek verir, uygun bir kredi alınabilir, bir borç bitirilir. Tek dikkat edilecek nokta abartılı harcamalardan kaçınmaktır. Zorlanacağınız işlere kalkışmayınız. Karşınıza gerçekten iyi bir fırsat çıkarsa, birileri size yardımcı olursa, havadan para gelirse o zaman istediğiniz şeyi yaparsınız.

KOVA Sevgili Kovalar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, ilişkimizde kendimizi güçlü bir şekilde ifade etme arzumuzdur. Partnerimizin de kendine güvenen kişi olmasını isteriz. İlişkimizi bu ay gözden geçireceğiz ve bu konuya daha fazla odaklanacağız. Bazen aranızda yanlış anlaşılma veya inatlaşma olabilir. Bazen ufak tefek sürprizler can sıkabilir. Sözgelimi evli Kovalar parasal konularda aynı düşünmezler, birinin fikri diğerine uymaz. Ancak bu büyük bir sorun oluşturmaz. İleriye dönük düşünülürse doğru bir karar verilir. Aile içinde garanti, huzur, güven olgusu çok kıymetlidir. Eşler arasında bu yönde sorun varsa, halledilmelidir. 11 Ağustos tarihine kadar ailevi, iş veya ilişkinizde sübjektif düşünmeye açıksınız. O tarih sonrası ilişkinizle ilgili konularda düşüncelerinizi, kararlarınızı kendinizden emin şekilde dile getirirsiniz. Eşinizin sizinle gurur duymasını, takdir etmesini, başarılı ve değerli bir kişi olarak görmesini talep edersiniz. Bu ilişkide önemli bir dönemdir. Bekar Kovalar, kendinden emin, duruşuyla, düşünceleriyle etkileyici bir kişiyle tanışırlar. Önce bir macera veya heyecan hissiyle başlayan bu tanışma, evliliğe doğru gidebilir. Bu Yeniayda açık ve net şekilde konuşanlar, direkt davranan ve kendinden emin olanlar gayet olumlu gelişmeler yaşarlar. Tam tersine egosantrik davranan, kendini merkezde gören, bencil davranan kişiler aradıklarını bulamazlar.

BALIK Sevgili Balıklar, 1 Ağustos saat 06:12 Aslan burcunda doğacak Yeniay, iş ortamında veya günlük hayatta kendimizi merkeze koymak arzumuzdur. Kendimizi beğeniriz, ilgi görmek isteriz, bizi hafife almalarından hoşlanmayız. Bedenen ve ruhen sağlığımıza önem veririz. Bazen aşırı yoruluruz, istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalırız. Bunlar işimize gelmez. Bizi hafife aldıklarını düşünürüz. Kimi zaman da ufak tefek aksilikler yaşanır, gözümüzde büyütürüz. Bu Yeniay, bütün dikkatimizi günlük hayata yöneltiyor. Nelerle uğraşıyoruz, nelere mecbur kalıyoruz veya nasıl bir hayat yaşıyoruz? Bunları gözden geçireceğiz. Kendimizi başkalarına güçlü ve kendine güvenen kişi olarak göstermek isteyeceğiz. Kariyer hedefimize uygun olmayan bir işte çalışıyorsak, başka bir iş düşünebiliriz. Eğer bizim üstümüzde hava atan, kendini bizden üstün gören kişiler varsa, buna sabır göstermeyiz. 11 Ağustos tarihine kadar mevcut sorunlara duygusal bakabilirsiniz. O tarih sonrası girişim anlamında cesaretlisiniz. İşinden memnun olanlar, yeni bir projeye adım atabilirler. Özellikle sahne sanatları, yöneticilik, organizatörlük, güzellik-bakım-sağlıkla ilgili alanlarda başarılı işler çıkarabilirsiniz.

30 AĞUSTOS SAAT 13:38 BAŞAK BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, verimli çalışmak, para kazanmak ve ihtiyaçlarımızı karşılamak amaçlı yapılacak düzenleme ve alınacak kararların işaretçisidir. Sizi tatmin etmeyen iş veya uğraşılara son verebilir, yeni trendleri, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Belki yorulacak, daha fazla çalışacaksınız. Ancak memnun edici kazançlar elde edebilirsiniz. Alıştığınız düzenden sizi farklı bir yöne çağıran bu sese kulak vermek, anlamak gerekiyor. Görüşmeler, toplantı ve analizlerde bulunmak için uygun zamandayız. Ayrıca beden ve ruh sağlığımız için egzersiz yapabilir veya diyete başlayabiliriz. Bu Yeniayda, nasıl para kazanıyoruz ve nasıl değerlendiriyoruz bu sorulara cevap arayacağız. Belki çok fazla açılıyoruz. Gücümüzü aşan işlere kalkışıyoruz. Kendimizi gerçekçi bakacağız. Kimi Koçlar iş değiştirebilir. Olanakları daha iyi olan bir işe başlayabilirler. Bu dönemde bir çok meseleyi doğru ve yanlışlarıyla gözden geçireceğiz. Çok fazla mücadele ediyor, hakkımızı almıyorsak buna dur diyeceğiz. Aklınıza materyalist bir yaklaşım gelmesin. Sadece değerlerimiz farklılaştı. Yaşanılan tecrübeleri unutmadık. Şimdi daha dikkatliyiz o kadar. Bir şeyler değişiyor, zaman geçiyor ve hayat devam ediyor. Bizim de şartlara göre bir yön belirlememiz gerekiyor.

BOĞA Sevgili Boğalar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, istek ve arzularımızı güçlü şekilde ifade ederek elde etmemizi sağlıyor. Bize neyin iyi geleceğini biliyoruz. Bedenimizi ve ruhumuzu tüm endişelerden uzak tutarak aşkla buluşturabiliriz. Sözgelimi sevgilimizle kısa bir tatile çıkabiliriz. Çocuklarımızla veya sevdiklerimizle zaman geçirebiliriz. Önümüzdeki bir aylık süreçte sunacağımız proje veya işlerimiz varsa onları tamamlayabiliriz. Bir meseleyi endişeyle didiklemek yerine, daha rahat gözden geçirebiliriz. Yeniayın görünümleri son derece olumlu. Bize yeni yollar, değişim ve kendimize zaman ayırma fırsatları sunuyor. Katlanmak, susmak ve anlayışlı olmak zorunda değilsin diyor. Kendinizi frenlemeniz, enerjinizi bastırmanız gerekmiyor. İstemediğiniz bir şeye kendinizi zorlamayın. Hoşunuza gidiyorsa yapın. Aşık olmak, keyiflenmek, eskilerin deyimiyle felekten zaman çalmak sizin de hakkınız. Bu Yeniay tam da bu yazdıklarıma uygun gelişmelerle sizi kucaklayacak. Dengeli, ahenkli, rahat ve kendinizden emin kararlar vereceksiniz. Hayatınıza girecek bir kişi kişiliğinize olumlu yönde katkılar sunabilir. Sözgelimi saçınızın şeklini, rengini, giyim tarzınızı değiştirebilirsiniz.

İKİZLER Sevgili İkizler, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, evimiz-ailemiz ve kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamak amaçlı güvenilir işlere, uğraşılara, üretken olmaya çalışacağımız dönemi işaret ediyor. Sizi esir eden ve gereksiz yere zamanınızı çalan ne varsa onunla yüzleşecek, geride bırakacak, yeteneklerinizi verimli işlerde kullanarak yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Mazeret bulma zamanı değildir. Anılarda kalmış tüm olumsuz olayları sürekli hatırlayarak, onları besleriz. Oysaki kendimizi iyileştirmek bizim elimizde. İşte bu Yeniay tam da bu anlamda size rehberlik edecektir. Fiziksel ve ruhsal anlamda kaygılarınızı ortadan kaldıran yöntemlerle tedavi olabilirsiniz. Bir sanatsal projede yer alabilir, bir senaryo yazabilir, hayallerinizi yazıya, esere, ürüne dönüştürebilirsiniz. Başka insanlara destek sunabilirsiniz. Onların kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bir ofis açmayı veya ev ortamında özgürce çalışmayı isteyebilirsiniz. Maneviyatınızı güçlendiren, içinizdeki asıl öze ulaşmanızı sağlayan ritüellere hayatınızda yer verebilirsiniz. Toplumsal yaşamın kalabalığı yerine kendi dünyanızın sessizliğinde mutluluğu ve doyumu tadabilirsiniz. Başka bir yere taşınabilir, aileniz için yeni bir düzen kurabilirsiniz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniayda, düşüncelerimizi ifade ederek, yararlı verimli işlere yönelerek, çevremizle bağlantılar kurarak mükemmele ulaşmak isteyeceğiz. Yeniayın son derece olumlu görünümleri var. Bir yeniliğin, değişimin işaretçisi olduğunu söylemeliyim. Farklı insanlarla tanışabilir, yeni bir çevreye girebilir, gönüllü olarak insanlara yardımcı olabilirsiniz. Sözgelimi karşınıza bir proje veya fırsat çıkabilir. Bu uzun zamandır düşündüğünüz ve yapmak istediğiniz bir şeydir. Ancak cesaret edemediğiniz için vazgeçmişsinizdir. Bu Yeniay şimdi sizi bu gelişmeyle buluşturacak. Karşınıza çıkacak bir grup, kişi veya toplulukla sanatsal veya iş projesinde yer almanızı teklif edebilir. Bu proje sayesinde kendinizi şanslı, verimli ve keyifli hissedersiniz. Gelecek hayallerinize destek veren ve sizinle aynı amacı taşıyan kişilerle olmak size iyi gelecektir. Dünyaya bakış açınızı yenileyen, barışçıl, huzur ve doyumla zihninizi dolduran bu çevrede bulunmaktan zevk alabilirsiniz. Toprakla ilgilenmek, doğal ürünler yetiştirmek, bunları insanlara ulaştırmak tarzında bir yaşam kurabilirsiniz. Projenizi destekleyen kuruluş veya kişilerle bir araya gelerek network ağı oluşturabilirsiniz. Bu Yeniay bu yöndeki olumlu adımların işaretçisidir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, maddi-manevi kazançlı çıkma arzumuzu ve kendimizi verimli, üretken ve başarılı hissetme ihtiyacımızı vurguluyor. Yeniayın görünümleri bütçemizi bir muhasebeci gibi gözden geçirmemizi, analiz etmemizi sağlayacak. Elimize geçenle öncelikli ihtiyaçlarımızı alacağız. Ek kazanç olanakları araştıracağız. Durum iyi olsa bile yine de hesabımızı bileceğiz. İş görüşmelerinde en fazla üzerinde durulan husus para olacak. İşten ayrılmışsak paramızı daha idareli kullanacağız. Bu Yeniay, karşımıza olanakları iyi bir iş çıkarabilir. Aklımıza farklı bir fikir gelebilir. Bir projede geçici bir süre yer almak ve kazanç elde etmek gibi. Fırsatların ayağımıza gelmesini beklemeyiz. Biz bunları yaratırız. Tarzımız, yeteneklerimiz bize önemli kapılar açabilir. Liderlik yönlerimiz dikkat çekicidir. Daha önceki tecrübelerimiz, oluşturduğumuz müşteri portföyümüz sayesinde tekliflerle karşılaşabiliriz. Bunu biz de iş girişiminde öne sürebiliriz. Yetkin ve etkili biri olduğumuzu belirtiriz. Bu Yeniay, her şeyin detaylı şekilde ele alınmasını sağlıyor. Organize ve planlı hareket etmenin, karar vermenin göstergesi olacak. Şartlarımızı kontrol edebilecek ve yönümüzü doğru çizebileceğiz. İş ve parasal açıdan bu Yeniay profesyonel hayatımızı canlandırıcı ve buna göre kazançlı işlere atılmamızı teşvik ediyor.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 30 Ağustos saat 13:38 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, mükemmellik arzumuzu hayatın her alanında tatmin etmek, ihtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı girişim ve kararların göstergesidir. Son derece olumlu görünümlere sahip bir Yeniay yaşayacağız. Yurtdışıyla alakalı işler, eğitim olanakları veya fırsatlar size yeni kapılar açacaktır. Akademik kariyer yapmak isteyenler, erasmus programına dahil olanlar, yüksek okulu kazananlar, iş olanakları bulup başka bir şehre gidenleriniz olacaktır. Üniversite eğitimini yarıda bırakanlar şimdi devam edebilirler. Uluslararası ilişkiler, iş hukuku, yöneticilik, finansal bir alanda çalışma şansı bir adım ötenizde duruyor. Önemli bir kuruluşta görev alabilirsiniz. Bir projeyi üstlenebilirsiniz. Başka bir ülkeye göç edebilirsiniz. İthalat-ihracat alanında ticari faaliyetleriniz olabilir. Bu Yeniay, bir hukuk davasının çözümü anlamına gelir ki, bu uzun süre sonra rahatlamanız anlamına geliyor. Başka bir okuldan, diğerine yatay geçiş yapabilirsiniz. Bunları dışında bir ülkeyi ziyaret etmek, oralarda kendinizi geliştirmek olanağı bulabilirsiniz. Fırsatlar ani olarak karşınıza çıkabilir. Bu sürprizler çok hoşunuza gidebilir. Farklı bir yaşam ve çevreye dahil olabilirsiniz.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, iç dünyamızda bir şeylerin mükemmel olmadığı duygusu yaratabilir. Bu duygu beraberinde endişeler getirir. İşte bütün bu olumsuz ve gereksiz kaygılardan kurtulmak için kendimizi keşfetme sürecindeyiz. Aslında ben buna bir uyanış diyorum. Kim olduğunuzu, en derinde yatan gerçek kimliğinizin farkına varma halidir bu. Dışarıdaki üstlendiğiniz görev ve sorumlulukları bir yana koyarsak, bir de sizi siz yapan iç dünyanız var. Bu Yeniay sizi işte bu yanınızla buluşturacak. Dokunulmamış, yaşanmamış, ötelenmiş, başkaları veya bir şekilde hiç dokunulmamış o iç dünyanızı keşfetmek nasıl da rahatlatacak sizi. Sözgelimi meditasyon yapmak, yoga, çeşitli ritüeller, sizi rahatlatacak egzersizler, belki psikolojik bir destekle hafifleyeceksiniz. Başkalarıyla ilgili parasal konularda değişiklikler olabilir. Bir ortakla yolları ayırmak, eşinizin mali durumundaki değişiklik veya herhangi bir davayla ilgili mücadele verebilirsiniz. Bu olumsuz değil ama sizin özgür olmanız için gerekli düzenlemelerdir. Finansal bu değişimler size farklı kapılar açabilir. Bir kısım Teraziler için bu Yeniay, karşınıza çıkacak bir fırsat sayesinde mali anlamda güçlenme olabilir. Üstünüzdeki yükten kurtulursunuz. Bu güçlü değişim sayesinde rahatlarsınız.

AKREP Sevgili Akrepler, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, kendimizi değerli, önemli hissetmek arzumuzu işaret ediyor. Bu duygu ve ihtiyaçla ilişkiler kuracağız, verimli işlere yönelecek girişimde bulunacağız, kararlar vereceğiz. Bu Yeniayda karşınıza çıkacak kişi, farklı bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Birbirinize baskı uygulamadan, herkesin kendini özgürce ifade edeceği, değerlerine saygı göstereceği bir beraberlik olabilir. Sosyal yaşamınızda aynı türden değişimler olabilir. Seçici ve aklı başında kişilerle bağ kurarsınız. Bir iş ortaklığı gündeme gelebilir. Ancak bu ortaklıkta her madde özenle hazırlanır. Ortaklar işlerini öne alarak, ortak menfaatleri gözeterek çalışırlar. Bu Yeniayda ilişkilerinde sorunları olanlar, karşılıklı konuşacaklar. Evlilik düşünüyorsanız, bunun çok önemli bir karar olduğunu, her şeyin dikkatlice gözden geçirilmesi gerektiğini bilerek karar vereceksiniz. Ayrı ayrı bireyler olduğunuzu, birlikte yaşansa bile herkesin kendine göre özgür bir alanı olması gerektiğini düşüneceksiniz. Bu düşünceler önümüzdeki yıllarda evliliklerde çok daha etkili olacak. Biz bu Yeniayla bunun ilk örneğini yaşıyoruz. Baskı yok. Buna sıcak bakmayan ilişkilerin yürümesi zor. Beklentisiz sevmeyi öğreneceğiz. Evet biz birlikteyiz ancak bizi birbirimize bağlayan çıkarlarımız değil. Sadece bir arada olmanın paylaşıma dönük güzelliğidir diyeceğiz.

YAY Sevgili Yaylar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, iş hayatı, kariyer planlarının gözden geçirildiği zamanı işaret eder. Bunların yanı sıra, hayatımızı nasıl yaşamak istediğimizi, amacımızı, hedeflerimizi yeniden tespit edeceğiz. İş hayatımızı olumlu yönde değiştirecek gelişmeler, yenilikler gündeme gelebilir. İmkanları daha iyi olan ve maddi açıdan rahatlatıcı iş teklifi alabiliriz. Bu tekliflere biz de sıcak bakabiliriz. Günlük yaşamın şekli değişebilir. Sağlıklı gıdaları tüketiriz, yürürüz, egzersiz yaparız, kilomuzu kontrol ederiz. Teknolojiden bilhassa daha fazla yararlanırız. İşimizde kullanacağımız araç ve gereçlerin son sistem olanlarını alırız. Sağlık şikayetlerimizi ihmal etmeyeceğiz. Bu ay kontrollerimizi yaptıralım. Bu Yeniayın kariyer hayatımız üzerinde önemli bir etkisi var. Yeni projelere açığız. Duygusal düşünmüyoruz. Neyin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Başkalarına yardımcı olurken, kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Tamam işimiz gücümüz önemli ama bizim de beden ve ruh sağlığımız, mutluluğumuz önemli. Kimi Yaylar bu dönemde bir evcil hayvan sahiplenebilir, olanlar onların sağlığıyla yakından ilgilenir. 14 Eylül sonrası Merkür-Terazi burcunda ilerleyince sosyal yaşam canlanacak. Güzel dostluklar kuracağız. İş güçten biraz uzaklaşıp sevdiklerimizle konuşacağız, bir araya geleceğiz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, iş-eğitim veya özel amaçlı uzaklara gitmek arzumuzu işaret ettiği gibi, bir şeyleri kendimize göre düzenleme ihtiyacının göstergesidir. Kişisel ilgi alanlarınız, hobileriniz farklılaşabilir. Çocuk sahibi olmak veya evlat edinmek gibi konulara sıcak bakabilirsiniz. Tedavi görebilir, bu konuda son gelişmeleri araştırır, hamile kalabilirsiniz. Sanatsal ve yaratıcı yönleriniz öne çıkabilir. Farklı ve yeni bir şeyler deneyeceksiniz. Aşk, sizin kendinizi mutlu ve doyumlu hissedeceğiniz olgu haline gelecek. Alıştığınız ve artık sıradanlaşan ilişkiler yerine, farklı yönlerinizle sizi buluşturan kişiyle olmayı tercih edebilirsiniz. Bu değişim ve yenilenme önce garip bir his uyandırsa da, bunu yaşamayı isteyeceksiniz. Bu çok olumlu bir Yeniay. Yetenekleri değerlendirmede etkili bu Yeniay, el işçiliği, zanaatkarlık ürünlerin satışı, sergilenmesi yönünde etkileyicidir. Hobilerin ticarete dönüştüğü bu yönde fırsatların karşınıza çıkacağı bir dönemdir. Uzmanlaşmak için ideal bir zamandır. Eğitim aldığınız konuda akademik çalışmalar yapabilir, tez hazırlayabilirsiniz. Üniversitede branş tercihleri bu Yeniayla birlikte yapılabilir. Bir meseleyi ayrıntılı şekilde araştırmak, yurtdışıyla ilgili konularda bilgi edinmek, yerleşmek, tatile gitmek açısından bu Yeniayın güçlü enerjisinden yararlanabilirsiniz.

KOVA Sevgili Kovalar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, maddi-manevi kazanç ilişkilerinizi gözden geçirme ve aileyi ilgilendiren kararların alınmasında etkilidir. Önemli bir davanın sonuçlanmasını sağlar. Mirasın paylaşılması veya hakkınızın alınması yönünde olan işler için bu Yeniaydan yarar görebiliriz. Uygun bir kredi alarak ev sahibi olmayı isteyebiliriz. Bunun ödemelerin ayrıntılı şekilde muhasebe etmeliyiz. Bir evin satışı veya yeniden restore edilmesi mümkündür. Bu bir yenilenme ve ileriye dönük bir yatırımdır. Kimi Kovalar bu dönemde evlerini yeniden dekore edebilirler. Farklı çizgiler, değişik akımlardan yararlanırlar. Bu Yeniayda önemli olan eldeki paranın üretilmesidir. Verimli şekilde değerlendirilmesidir. Tabii ki her Kova aynı durumları yaşamıyor. Bazıları sıkıntısı nedeniyle evini satabilir. Bu bir borcun kapatılması için uzun zamandır planlanan bir şeydir. Arzu edilen teklifi geri çevirmezsiniz. Kimileri arsa satın alabilir, daha sonra evini yaptırabilir. Her şeyin titizlikle hesabının yapıldığı bu Yeniayda, yenilik arzumuz bir hayli fazla. Ancak bunu akıllıca yapmaktan yanayız. Aile içindeki maddi veya iletişimsel krizleri bu Yeniayda çözmek için herkesin payına düşeni yapması gerekir. Kimse bencil düşünmemelidir. Kaldı ki bu Yeniay, bu türden tepkilere boyun eğmeyeceğinizi gösteriyor.

BALIK Sevgili Balıklar, 30 Ağustos saat 13:38 Başak burcunda doğacak Yeniay, ilişkimizi gözden geçirme, düzene kavuşturma, duygularımızı net anlama zamanımızı işaret ediyor. Hiçbir şey gözden kaçmıyor. Sağlam ve güvenilir olan ilişkimizde olumlu gelişmeler, yenilikler yaşanır. Sorunlarımız varsa eskisi gibi katlanmak niyetinde olmayız. Özgürce fikirlerimizi açıklayacağız. Bir şey bizde soru işareti uyandırdığında bunu hemen çözmek isteyeceğiz. Çevremizle olan ilişkimiz, özellikle telefon, yazışma, sosyal medyayı kullanma açısından etkili olacak. İnsanlarla tanışacağız. Özele dönüşebilir, dostluk tarzında olabilir. Biz tanımak, anlamak isteyeceğiz. Çevremiz değişiyor. İş fırsatları, girişimleri açısından etkili bir Yeniay yaşayacağız. Araştıracağız, yazacağız, konuşacağız, bir yere bağlı kalmadan serbest çalışacağız. Bir projeye adım atabiliriz. Sanatsal alanda eserler verebiliriz. İşimizde teknolojiyi yüksek oranda kullanabiliriz. Dilimizi geliştirebilir, farklı kültüre mensup kişilerle tanışabiliriz. Hayatımıza biri girebilir. Bu kişiyle sosyal ağları kullanarak veya bir etkinlikte tanışabiliriz. Eleştirel insanlardan uzak duracağız. Kendi hakkımızı koruyacak, değer yargılarımıza saygı gösterilmesini isteyeceğiz. En yakınımız bulunan kişilerden ve partnerimizden beklentimiz bu olacak.

28 EYLÜL SAAT 21:27 TERAZİ BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniayın ilk görünümü önümüzdeki birkaç gün boyunca, düzenleme, organize etme ve uygulamaların yoğunluğunu gösteriyor. Titizleniriz. Her şeyin yerli yerinde olmasını isteriz. Mükemmel olması için çabalarız. Bu işler vaktimizi alsal da, bitecek oluşu rahatlatır. Bu Yeniay, ilişkide denge, uyum ve paylaşımın önemini vurguluyor. Biz de buna uygun hareket etmek isteriz. Ancak bu Yeniayın yöneticisi Venüs, 8 Ekim tarihinde Akrep burcuna geçecek. Bu durum, denge ve paylaşımı zorlaştırıcıdır. Bazen bir taraf ilişkiyi ayakta tutmak için baskı uygulayabilir. Özellikle problemli ilişkilerde ortayı bulmak, anlaşmak için iki kişinin de buna istekli olması gerekir. Yeniaylar karar verme süreci olduğu için, önümüzdeki iki haftalık süreçte, ilişkinizi gerçekçi şekilde gözden geçiriniz. Sizi birbirinize bağlayan duygular ve temeliniz güçlü ise anlaşmak kolay olur. Bu Yeniay, tutkulu ve derinliği olan bir ilişkiyi başlatabilir. Bekar Koçlar, hem bir arada olmanın güzelliğini yaşarlar hem de cinsel anlamda zevkin doruklarına çıkarlar. Bu Yeniayda, ilişkilerde uzlaşmaya hazırız. Evet birey olarak kendimizi ve isteklerimizi önemseyeceğiz. Fakat gerektiğinde bütünleşmenin yararlarını göz ardı etmeyeceğiz.

BOĞA Sevgili Boğalar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, güvenli ve samimiyete dayanan bir ilişkinin sizin için önemini vurgulayacak. Bu sadece özel hayatımızda değil, her konuda böyle gelişir. Siz, ileriyi planlamaktan yanasınız. Bugün görülen ufak tefek sorunlar çözülmezse, yarın yine karşıma çıkar diye düşündüğünüz için titizsiniz. Bu Yeniay, paylaşmanın, işbirliğinin, uyum yaratmanın anlamını iç dünyamızda gözden geçirmemizi sağlıyor. Benim hayatımdaki insanların önemi nedir? Benim isteklerim, arzularım doyuyor mu? Yoksa başkaları için sürekli kendimden ödün mü veriyorum diye düşüneceğiz. Bu olumsuz bir sorgulama değil. Aynı durum iş ve günlük yaşamla ilgili de yapılacak. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, nelere sahibim ve nelere ihtiyacım var? bunları tespit edip yeni kararlar vereceğiz. Yöneticiniz Venüs, 8 Ekim itibariyle Akrepte ilerleyecek. O tarihe kadar bu söylediklerim gözden geçirilip eksikler tamamlanacak, düzenlemeler yapılacak. Gerektiğinde işbirliğine açık olunacak. O tarih sonrası ikili ilişki ve ortaklıklar aynı sorgulamadan geçecek. Bir arada olmanın güzellikleri, yararları, zararları iyice düşünülerek sorunlar çözülecek. Beden ve ruh sağlığımızı önemseyeceğiz. Hakkımızı savunacağız, haksızlık eden kişi ve durumlara karşı kendimizi koruyacağız. Eğer bizim bir yanlışımız varsa kabul edecek, arınacağız.

İKİZLER Sevgili İkizler, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, kendimiz için belirlediğimiz yüksek standartların göstergesidir. Özellikle birkaç gün boyunca, evde bir şeyleri düzenleyeceğiz, taşınmak-bakım-onarım gibi işlerimizi yoluna koyacağız. Bu Yeniayın özünde, ilişki kurma arzusu, hayatın güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşma isteği yatıyor. Tek başınalıktan ziyade, işbirliği yapmak ihtiyacımız ön planda. Konfor duygumuz yüksek. Yaşamın sadece sorunlardan ibaret olmadığını, yaşanmaya değer güzellikleri olduğunu hatırlamak istiyoruz. Bunlar aşkla bizi buluşturan duygular olabilir. Bu Yeniay, ilişkileri güçlendirici, sanatla buluşturucu, sosyal yaşamı canlandırıcıdır. Devam eden ilişkileri güçlendirir, yeni başlayan ilişkileri canlandırır. Dostlarımızla bağımızı kuvvetlendirir. Projeler için bir araya gelinebilir. Rekabet olsa da, eğer karşılıklı çıkarlarımız söz konusu olursa, birlikten güç doğar diyerek el sıkışabiliriz. 8 Ekim tarihine kadar Venüs-Terazi burcu seyri bu anlamda gayet olumlu girişim ve işbirliklerini işaret ediyor. İş veya özel amaçlı bağlantılar kazandırıcı olur. 8 Ekim sonrası, bedenimizi zararlı toksinlerden arındırmalıyız. Hayatı sürekli sorgulamak, bir şeyleri zorlamak yerine doğal akışa bırakmalıyız. Bu tarihlerde ihtiraslı olabiliriz. Kazanmak, kaybetmek gibi olguları çok fazla önemseriz. Bir şeyleri kontrol altına alayım diye kendimizi yorabiliriz. İhtiyaçlarımızı elde etmek için, çok fazla çabalarız. Gevşemeyi unuturuz. Bunlara dikkat edelim.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, önümüzdeki birkaç gün boyunca günlük işlerimize ağırlık vereceğimizi işaret ediyor. Eğitim, iş, yakınlarımız, evimiz, ailemiz, yolculuk veya görüşmelerle ilgili işlerimizi planladığımız şekilde yapmak isteriz. Bu Yeniay, ailevi ilişkilerin önemini vurgulayacak. Birbirimizle uyumlu ve paylaşımcı olmanın zorlukları aşmada ne kadar kıymetli olduğunu bileceğiz. Bizim de arzumuz bu yönde olacak. Uzlaşı, güvence, güzellik, kalite, konforlu olana yöneleceğiz. İş-ev arasındaki yaşantımızı düzene koymak için kararlar verebiliriz. Sözgelimi yeni bir yere taşınmak gibi. Evimizde değişiklik yapmak, mutlu olmak gibi. Bunları yapabilecek güce sahip olmak gibi. Bütün bunlara önem vereceğiz. Malum iş yoğunluğunun, sorumlulukların yükseldiği bir dönemdeyiz. Evlenmiş olabiliriz. Belki de bu bizim iki kişilik yaşama uyum süremizi, paylaşım arzumuzu çoğaltacak. Yeniayın yöneticisi Venüs, 8 Ekim tarihine kadar arzu ettiğiniz güzellikleri yaşamanızı sağlıyor. O tarih sonrası kişisel arzular, tutku ve ihtiyaçlar ön planda olacak. İlişkimizde cinsellik belirleyici bir unsur olabilir. Bütünleşmek, bir olmak isteği yükselecek. Çocuk sahibi olmak, iki kişinin ortak arzularının sonucu değil midir? Çocuklarımız bizim parçamız olduğuna göre, bu tarih sonrası onlara ilgimiz daha da yükselir. Bunun gibi, sevdiğimiz bize ait her şeyi sahipleneceğiz. Kaybetmek değil doyuma ulaşmak isteyeceğiz.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, refahımızı maddi-manevi anlamda düşünmemizi, ona göre girişimde bulunmamızı, kararlar vermemizi sağlayacak. Burada önemli olan, kaynaklarımızı(gelirimizi) ihtiyaçlara göre planlamaktır. Yetersiz bir paramız varsa, sıkıntımızı gidermek adına mücadele veririz veya ekonomik düşünürüz. Gerçekçi olacağız. Bu Yeniayı ben olumlu buluyorum. Görünümleri, çevremizle ilişkimizi güçlendiriyor. İnsanlarla uyum ve paylaşıma dönük bağlantılar kuracağız. Nezaket ve barışçıl yaklaşımlar kazandırıcı olacak. Kimlerle nasıl konuşursak, davranırsak bunun bize faydası olur buna bakacağız. Biz de aynısını bekleyeceğiz. Bu Yeniay, çevremizde bir güzelleşme ve yenilenme, sosyal yaşamla iç içe olmayı sağlıyor. 8 Ekim tarihine kadar Venüsün güçlü ışığı bize yeni bir aşkı hediye edebilir. Güzellikleri paylaşırız. Çekiciliğimiz artar. Gözler üzerimize çevrilir. Hem başkalarıyla politik tarzda iletişim kurarız hem de bireyliğimizi ön plana alırız. Duruma ve ortama göre kendimizi ayarlarız. Nasıl olmamız gerekiyorsa ona göre duruşumuzu belirleriz. 8 Ekim sonrası ailevi ilişkilerde kontrolü elimizde tutmak isteği artar. Çıkarlarımızı biliriz. Gerekli olduğunda uzlaşırız. Evimiz korunduğumuz yerdir. Mahremiyete önem veririz. Sırlarımızı iyi muhafaza ederiz. Güçlü görünmek isteriz. Bize ait olan hiçbir şeyi kimseye kaptırmayız. Tutkuluyuz. Ailevi ve yuvamızla ilgili konularda yarar-zarar hesabını iyi yaparız.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, hedef belirlemede şansınızın yüksek olduğunu, isteklerinizi elde etmek için tüm gücünüzle mücadele edeceğinizi işaret ediyor. Mars birkaç daha burcunuzda ilerleyecek. Finansal konulardaki girişim ve kişisel atılımların göstergesi olacak. Bu Yeniayın özünde kaynaklarımızı(gelirler) güçlü ilişkiler aracılığıyla verimli hale getirmek arzusu yatıyor. Hem kendi isteklerimizi öne alarak hareket edeceğiz hem de başkalarının hayatımızdaki yerini ve önemini belirleyeceğiz. Bencillikten uzak, ortaklaşa düşünebilen kişiler bizim için kıymetli olacak. Benim sıkıntım değil, ortak sıkıntımız, benim param değil, bizim paramız diyerek dengeyi sağlayacak insanlara ihtiyacımız var. Sosyalleşeceğiz. Yeni insanlarla tanışacağız. Yeni iş olanakları yaratacağız. Bilgi ve tecrübemize göre atılımlarda bulunacağız. Paranın gücünün farkındayız. 8 Ekim tarihine kadar Venüs maddi-manevi yönde destekleyici gelişmeleri, kişi ve fırsatları, kurulacak ortaklıkları işaret ediyor. Görüşmeler yapılır, beklentilerinizi dile getirebilirsiniz. İş ve kazanç elde etme yönünde şansınız yüksek. O tarih sonrası olumlu geri dönüşler yaşanır. Başkalarından talepte bulunuruz. Bunlar kabul edilir. Başarılı adımlar atarız. Kişisel olarak çekiciliğimiz artar. Yeni biriyle tanışabiliriz.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 28 Eylül saat 21:27 burcunuzda doğacak Yeniay, bir şeyleri kafamızdan atmak, yeniye yer açmak, hayatı doğal akışına bırakmak için uygundur. Evet hala bir şeyler kafanızı kurcalıyor, zaman zaman geriliyorsunuz. Mars-Başak etkisi bunun bir sonucudur. Ancak her şeyi didiklemek, sürekli birilerinden zarar göreceğim diye kendinize yüklenmemek gerekir. Kaldı ki, bu Yeniay sizlerin üzerine doğuyor. Bırakın şu endişeleri. Gelin şimdi beraberce Yeniayı inceleyelim. Öncelikle karşı cins üzerinde olumlu bir yansımaya sahipsiniz. Bu yeni bir aşkın işaretçisi olabilir. Hayatınıza giren kişi, size arzu ettiğiniz nezaketi, sevgiyi, paylaşımı ve uyumu kazandırabilir. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı ve bitti. Şimdi yeniye yer açmak vaktidir. İlişkilerde bencilliğin geride kalacağız, dengeli ve sağlıklı beraberliğin belki de hemen yakınımızda olduğu bir zamandayız. Yaralarımızı saracak, ağırlıklardan bizi kurtaracak bir kişi için dilekte bulunalım. Niyetimiz bu yönde olsun. Venüs burcunuzda ilerliyor ve bu açıdan sizi taçlandırıyor. Fiziki ve ruhsal anlamda moraliniz yükseliyor. Bugünlerde ilişkiniz güçlenir, partneriniz size arzu ettiğiniz ilgiyi sunacaktır. 8 Ekim sonrası Akrepte ilerleyen Venüs, maddi-manevi açıdan güçlü girişim ve adımların göstergesidir. Parayı bir güç aracı olarak görürsünüz. Sizi bu yönde destekleyici kişilerle yakınlık kurarsınız.

AKREP Sevgili Akrepler, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, henüz bitirilmemiş plan ve projeler üzerinde çalışıldığı veya tamamlanmış olanların yürürlüğe konduğu zamanı işaret ediyor. Bu aralar iş veya farklı konularda yoğun olabiliriz. Tüm gücümüzle, hedefimize varmak için çabalarız. Bu Yeniay, bedensel ve ruhsal anlamda kendimize bakacağımız, yorgunluklarımızı üzerimizden atacağımız bir dönemi işaret ediyor. Güzelleşmek, bakım, kaliteli ortamlar, paylaşım ve uyum içinde yaşama arzumuz ön planda olacak. Sanatsal etkinlikler, çalışmalar, yeni ilişki ve girişimler bize kendimizi iyi hissettirir. Mümkün olduğunca iç dünyamızı, yaşadığımız ortamı canlandırıcı aktivitelere yönelelim. Belki gizli bir aşk yaşayabilir, paylaşmanın güzelliğinin tadını çıkarabiliriz. Güzel sözler duymak, yaşanan zorlukları geride bırakmamızı sağlayabilir. Uzun bir dönem çalışmışsak şimdi her şeyi bir yana koyup mola verebiliriz. Bedenimizi ve ruhumuzu dinlendiririz. Hoşumuza giden şeyler yaparız. Maksat, canlanmak olsun. 8 Ekim sonrası Venüs burcunuza geçiş yapacak. Bu son derece olumlu bir işaret. Çekiciliğiniz yükseliyor. Karşı cins üstündeki etkiniz çok daha olumlu olacak. Başkalarının dikkatini kolayca çekeceksiniz. Çıkarlarınıza uygun girişimlerde bulunacak, adımlar atacaksınız. Bir şeyi istediniz mi, onu elde etmeden asla vazgeçmeyeceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Fiziksel değişikliklere gidebilirsiniz. Saçınızın şekli ve rengi gibi. Uzun zamandır düşündüğünüz bir şeyi bu tarih sonrası yürürlüğe koyabilirsiniz.

YAY Sevgili Yaylar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, önümüzdeki birkaç gün boyunca iş yoğunluğunun artacağını gösteriyor. Dikkatli, planlı ve titiz şekilde bunlara ağırlık vereceğiz ve bitireceğiz. İş girişimi, görüşmeleri gündemde olabilir. Bunları da en kısa sürede bitirmiş olursunuz. Gelelim Yeniayın etkilerine. Ben gayet olumlu buluyorum. Sizi ortaklaşa hareket edeceğiniz ilişkilere, iş birliklerine ve paylaşımlara yöneltecek. Fırsatlar karşınıza çıkar ve siz bunları en yararlı şekilde değerlendirirsiniz. Dostlar kazanırsınız. Dost çevreniz genişler. Aynı amacı paylaşan kişilerle bağlantı kurarsınız. Sosyal ilişkiler kazandırıcı olur. Geleceğe yönelik beklentilerinize uygun grup ve ekip çalışmaları gündeme gelir. Siyaset, sanat, halkla ilişkiler, toplumsal aktiviteler, güzellik, kalite, elit yaşam, trendler aktif alanlarınız olur. Kendinizi yönlendirme gücünüz yükselir. Sizin başarınızı alkışlayan kişiler, sizinle bağlantıya geçerler. Bütün bu gelişmeler 8 Ekim tarihine kadar sizi gayet memnun edicidir. O tarih sonrası Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Bu Yeniayın bir başka özel enerjisi devreye girecek. Kimsenin bilmediği özel ve mahrem hayatımıza, ilişkilerimize odaklanacağız. Gizli bir aşk yaşamak, kaçamak yapmak ilgimizi çeker. Bize ihtiyacı olan kişilere gizli yardım ve desteklerimiz olur. Kendimizi zarar verici bir şeylerden uzak tutmaya (ilaç, kilo alımı, ilaç) çalışırız.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda doğacak Yeniayın ilk etkili görünümü, elimizdeki işlere odaklanmamızı ve detaylı çalışmamızı sağlıyor. Bundan memnun muyuz? Yoruluyoruz ve zaman aldığı için biraz gergin olsak da, altından kalkacağız. Başkalarına yardımcı olmamız gerekebilir. Yeni projeler ve hızlı çalışma temposuyla Yeniayı karşılıyoruz. İş ilişkileri önem kazanıyor. Birlikte çalışmanın, elbirliğinde bulunmanın kıymeti büyük. İnsanların birbirine nazik, adaletli, barışçıl yaklaşımı, iş verimliliğini yükseltici bir etki olacak. Biz sorumluluk alarak canla başla çalışırken, takdir edilmek isteyeceğiz. Yeni işe girenlerin uyum süreci, eskilerin dayanışma dedikleri bir dönemdeyiz. İşimizle ilgili sosyal aktivitelerin, sunumların, görüş paylaşımının yoğun olacağı bir dönemdeyiz. İş değiştirmeyi düşünenler, işinde yenilik yapmak isteyenler için de ayrıca etkili bir dönemdeyiz. İş-ailevi yaşam arasındaki dengenin önemi büyük. Ev içindeki huzurumuz biraz da işimize bağlı olacak. Venüs bu Yeniayda son derece güçlü. 8 Ekim tarihine kadar iş hayatınızla ilgili olumlu karar verme dönemindesiniz. İlişkilerinizi güçlendirebilir, isteklerinizi elde edebilirsiniz. O tarih sonrası plan ve projeler yürürlüğe konabilir, yeni işe girenler ortama uyum sağlarlar. İşinizde yükselmeler yine bu dönemde gündeme gelir. Bu Yeniayda ortak çıkarlarımız olan kişilerle ilişkimizi güçlü tutacağız. Neye ihtiyacımız olduğunu bileceğiz. Gerektiğinde baskın davranacağız.

KOVA Sevgili Kovalar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, finansal ilişkilerin detaylı ve son derece titiz şekilde ele alınmasını sağlayacak. İstenmeyen, gerilim yaratan veya bizim işimize gelmeyen durumlardan kurtulmak isteyeceğiz. Bankalarla ilgili borç veya krediler, yeni anlaşma ve sözleşmeler, davalarda karşılıklı görüşmelerin karşılıklı çıkarlar gözetilerek yapılacak. Onlar bir teklif sunacak, biz duruma bakacağız. Bu konularda anlaşmaya varılacağını söylemek isterim. Yeniayın asıl bir başka etkisi ilişkilerin güçlenmesini sağlamasıdır. Gönlümüze göre, tam da istediğimiz nitelikte olan kişiyle karşılaşabiliriz. Hayatımıza girecek bu insan gönlümüzü çabucak kazanır. Eğitim tercihlerimiz yaptıysak şimdi yoğun çalışma programımız başlıyor. Hemen uyum sağlayacağız. Yurtdışında yeni dostlar edineceğiz. Güzellik ve estetik olgularının önemsendiği, adalet ve barışın her alanda kıymetlendiği bir dönem bu. 8 Ekim tarihine kadar iş ortaklığı, özel ilişkiler, eğitim ve ticari faaliyetler gayet verimli sürecektir. Elbirliğinde bulunacağız. Yeni projelere başlanır. Yolculuklar keyifli geçer. Tanıştığımız insanlar özeldir. Girişimde bulunmuşsak 8 Ekim sonrası kolları sıvarız. Kimlerle bir araya gelinecek, nasıl bir ekip kurulacak bunları tespit ederiz.

BALIK Sevgili Balıklar, 28 Eylül saat 21:27 Terazi burcunda oluşacak Yeniay, ilişkilerde şu aralar belli bir çekişme, eleştirel yaklaşımlar görülse de, bunun nedeni ortak kaygılarımızdır. Daha iyiye daha güzele ulaşmak ihtiyacımız yoğun. Gerçekçi olmak, ufak tefek meseleleri büyütmemek gerekir. Bunlar birkaç gün içinde düzelecektir. Şimdi gelelim Yeniayın etkilerine. 8 Ekim tarihine kadar Venüs gayet güçlü ışığıyla sizleri ilişkide besliyor. Ortaklaşa hareket etmenizi sağlıyor. Dengeyi bulmak, aranızdaki tutku, sevgi ve niyete bağlı olarak gelişecektir. Benim sorunum, senin sıkıntın demeden, birbirinize destek verebilirsiniz. Anlaşmaya gönüllü olmak önemlidir. Cinsellikte sadece bedenin tatmini değil, ruhların doyması da önemlidir. Paylaşılan maddi-manevi olgular ilişkiyi zenginleştirir. Bir taraf diğerini hiç saymadan, dinlemeyi, anlamayı bilirse, sorunlar kolaylıkla çözülür. Borçlarımızı yapılandırabilir, uygun kredi bulabiliriz. Evlilik sözleşmeleri bu dönemde sıkça görülür. Çiftler ileride yaşanacak bir sorunu önlemek için böyle bir karar verebilirler. 8 Ekim sonrası Venüs-Akrep geçişi, size olumlu yönde destek verir. Eğitim, iş veya bir yere yerleşmek yönünde işlerinizi kolayca halledersiniz. Önemli bir bilgi sayesinde uzun zamandır merak ettiğiniz bir konu aydınlığa kavuşur. Başvurduğunuz bir yerden olumlu bir cevap gelir.

28 EKİM SAAT 06:39 AKREP BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, başkalarının hayatımızdaki yeri ve önemini tekrar gözden geçireceğimiz bir süreci işaret ediyor. Mali sıkışıklık veya farklı bir nedenle zorlanıyorsak, bunu aşalım diye yeni bir karar vermek daha büyük bir krize yol açabilir. Borç kapatayım diye kredi çekmek gibi. İlişkide sorunlar varsa, bunların nedenleri üzerinde düşünmek doğru bir yol olur. Fakat ayrılmak, didişmek, problem davetiye çıkartır. Zaten bu Yeniay ister istemez bir çözüm yolu aramamızı sağlayacak. Bir şekilde anlaşmak, uzlaşmak gereği duyacağız. Bu özellikle ilişkilerde öne çıkacak. Evet sıkıntılar var ama birbirimize ihtiyacımız da var diyerek mevcut sorunları aşmak isteyeceğiz. Sıkıntılarımızı paylaşacağız. Empatide bulunacağız. Ailemizi, sevdiklerimizi korumak ve kollamak isteyeceğiz. Her şeyi kontrol edeyim, benim dediğim gibi olsun, her taşın altına elimi sokayım demeyeceğiz. Evlilik, iş ortaklığı, ailevi konularda başkalarıyla düşüncelerimi paylaşarak, ortaklaşa bir çözüm bulur muyuz diye bakacağız. Kısaca bir şans daha hem kendimize hem başkalarına vereceğiz. Ancak gerçekçi olmayı da ihmal etmeyeceğiz.

BOĞA Sevgili Boğalar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, partnerimiz başta olmak üzere yasal olarak kurulan tüm ortaklık ilişkilerine odaklandığımız süreci işaret ediyor. Merkür karşıt burcunuzda gerileyeceğinden, iletişimin tek taraflı kesintiye uğraması mümkün. Bir taraf konuşmak isterken diğerinin dinlememesi sıkıntı yaratır. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa, bu dönemde geçmişte yaşanmış meseleler tekrar gündeme gelir. Bu konuda bilinçli olmakta yarar var. Evlilikle ilgili hazırlıklar bu Yeniayda tekrar gözden geçirilir ve son derece faydalıdır. Eksikler saptanır, daha once farkedilmeyen, üstü kapatılan noktalar dikkatle incelenir. Bu Yeniayda, her şeyi sağlama almak, garantili kılmak isteriz. Fakat bu konuda inatçı davranamayız. Konuşabiliriz, neler doğru ve yanlış bunları ele alabiliriz. Anlaşmak tek tarafın idare etmesiyle olmayacaktır. Her iki kişinin de sağlıklı, verimli bir ilişki için üstüne düşeni yapması gerekir. İş ortaklıkları, yasal konularda görüşmeler tekrarlanabilir. Güvence ve garanti olgusuna her konuda dikkat edilir. Düşünce farklılıklarına saygı duyulmalıdır. Çevre değişimi, kardeşlerle ilişki, yolculuk, eğitim, ticari faaliyetlerde çok dikkatli düşünmek, tekrar gözden geçirmek doğru kararlar vermek için son derece faydalıdır.

İKİZLER Sevgili İkizler, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, sağlıklı-verimli bir günlük yaşam sürebilmek için yapılacak tedavi ve gözden geçirmelerin işaretçisidir. Bu çalışma hayatımızla ilgili konuları da vurgulayacak. Merkür gerileyeceği için, başkalarının bizim üstümüzde olumlu-olumsuz etkilerine kulak kabartacağız. Üzülmek, incinmek, stres yüklenmek, uygunsuz koşullarda çalışmak, yaşamak istemeyeceğiz. Hayatın güzelliklerini keyifli yanlarını görmek niyetindeyiz. Şartlar bizi zorluyorsa alternatif yollar arayabiliriz. Neler yapabileceğimizi düşünürüz. Ruhumuza hoş gelen, bizi mutlu eden aktivitelere yöneliriz. Sağlığımız zorlanıyorsa, doktora görünmeli, iş şartları stres yaratıyorsa işverenimizle görüşmeliyiz. Fakat bütün bunlar, bir anda karar vermeye, kızmaya, çatışmaya, inatlaşmaya dönüşmemelidir. Bu Yeniay, değişim arzumuzu bir hayli vurguluyor. Böyle gitmez diye düşünüyoruz. Bir şeyler yapmalı ve canlanmalıyım diye içimizden geçiriyoruz. Gayet haklısınız. Bu istekler ihmal edilmemelidir. Insan bedenen ve ruhen istemediği ve zorlandığı bir hayatı sürdürmemeli. İşte şimdi sizler de, bu Yeniayda bu istek ve arzularınızı önemseyeceksiniz. Başkalarından talebiniz varsa, bunları uygun bir dille ifade edeceksiniz. Tabii ki geri hareket nedeniyle beklememiz, sabırlı olmamız söylenebilir. Bunu çok dert etmeyiniz. Yorulduğunuzda, bunaldığınızda içinize atmayınız, güvendiğiniz kişilerle paylaşınız.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay verimli ve yaratıcı çalışmaların, derinlikli araştırmaların ve bu yönde kendinizi ifade etmenin göstergesidir. Sevdiğimiz kişilerin hayatımızdaki önemini, ailevi değerlerin kıymetini, yaşamanın ne kadar güzel olduğunu anımsatan bir Yeniay bu. Hobilerimize zaman ayırmayı, dostlarımızla yakınlaşmayı, geleceğe dönük planlar yapmayı isteyeceğiz. Merkür gerilediği için, bu saydıklarım çok daha önemli olacak. Belki kaygılanacak, bazen kaybederim diye düşüneceğiz. Fakat merak etmeyin, geçmiş tecrübeler rehberiniz olacaktır. Ben bu Yeniayda bilinçaltınızda birikmiş ve sizi sürekli yoklayan olumsuz düşüncelerden kendinizi sıyırmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca, herkesi ve herşeyi didiklemekten vazgeçin. Her taşın altına elinizi sokmayın. Gerektiğinde konuşun, paylaşın. Kendinize zaman ayırın. Kızdığınız kişileri affedin veya sizi üzmelerine izin vermeyin. ASLAN Sevgili Aslanlar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, ailevi konular başta olmak üzere, yerleşim yerimizle ilgili gözden geçirmelerin işaretçisi olduğu gibi, iş hayatımızı da yakından ilgilendirmektedir. Birbiriyle iç içe geçen bu meseleler, Merkür geri hareketi nedeniyle bizi düşündürüyor. Ancak bunu olumsuz görmeyelim. Çünkü henüz netlike kazanmamış durumlar varsa, beklemek ve tekrar ele almak yararlı olacaktır. Biz bu Yeniayda hem güvencemizi maddi-manevi anlamda oluşturmayı hem de buna gore iş tercihinde bulunmayı isteyeceğiz. Hepsinde bir sorgulama ve sağlama alma çabası görülecek. Şu aralar Mars-Terazi burcunda ilerliyor. Biz de yakınlarımızla ilişkimizi gözden geçiriyoruz. Bir şeyler işimize gelmiyor ama mevcut koşullara elden geldiğince uyum sağlıyoruz. Belki de daha önce bir değişiklikte bulunduk, şimdi uyum süreci yaşıyoruz. Zamanla bütün bunlar yerine oturacak. Sabırlı olmak lazım. Başka bir yere taşınmak, orada yerleşmek istiyorsak, ona gore bir iş ayarlamak gerekiyor. Şartları bize uygun olana bakacağız. Araştıracağız, soruşturacağız ondan sonra karar vereceğiz. Ancak görünen o ki, bir şeyler değişiyor ve biz kendi temelimizi ve güvenliğimizi oluşturmak durumundayız. Duygularımızı, güvensizliklerimizi, ihtiyaçlarımızı gerekirse yüzleşerek, kabul ederek sağlam temelli bir gelecek inşa edebiliriz.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşeceği için, özellikle iletişimde uzlaşıya açık, karşılıklı görüşmeye istekli, çözüme yatkın olmak gerekiyor. Çıkarlarımız, kazancımız, güvencemiz için bugünlerde ne dediğimizi, ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Eğitimden girişimlere kadar, yakınlarımızla ilişkimizden ticarete dek, her anlamda hesabi düşüneceğiz. Başkalarıyla bütünleşmeye hazır ancak çıkarlarımızı da göz önüne alacağız. Öyle bir denge oluşturmalıyız ki, deyim yerindeyse pire için yorgan yakmayalım, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Aklımızı kullanalım. Gerektiğinde esnek düşünelim. Bir değişiklik hayatımızda söz konusu. Başka bir yere taşınmak, okumak, projeler anlamında yenilikler olabilir. Ancak bunların hemen gerçekleşmesi mümkün değilse, beklemekte yarar var. hani geç olsun da güç olmasın derler. İsteklerimizi ve duygularımızı, hedeflerimizi, ihtiyaçlarımızı kafamızın içinde oturtmalıyız. Kimlerle bağlantı geçmemiz gerektiğini araştırmalıyız. Bu Yeniay, bu anlamda hakikaten olumludur. Böylece doğru karar ve adımlar atılmış olur. Biraz sakin, bilinçli, zamanı göz önüne alarak hareket etmekte yarar var.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, parasal konuları çıkarlarımızı göz önüne alarak gözden geçirmemizi sağlıyor. Bununla da kalmayıp, Mars burcunuzda ilerlediği için, kişisel hedefe varmak isteğini yükseltiyor. Ancak Merkür geri hareketiyle örtüşen bu Yeniayda, harcamalara özellikle dikkat edelim. Değerlerimizi koruyalım. Bütçemizi aşan alışverişlerden kaçınalım. Mal-mülk sahibi olmaya düşkünlük artabilir. Paramız olmadığında kendimizi güçsüz ve çaresiz hissetmek mümkündür. Bunu aşmak için, riskli kararlar verebiliriz. Buna dikkat edelim. Başkalarıyla ilişkimizi (iş veya özel) garanti aracı olarak görmeyelim. Her şey değişebilir, koşullar farklılaşabilir. Biz önce kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya bakalım. Buna gore iş tercihlerimizi gözden geçirelim. Ayrıca, gücümüzü aşan sorumluluklara girmeyelim. Sözgelimi ailenizin tüm yükünü üstünüzde taşımak gibi. Bırakın onlar da sorumluluk alsın. Size güvenerek kararlar vermesinler. Sonuçta sizin de bir hayatınız var. Bu Yeniay size iş anlamında fırsatlar getirebilir. Uzun zamandır iş problemi yaşıyorsanız, gelen teklifleri değerlendiriniz. Mali ortaklıklarda eski tecrübelerinizi unutmayınız. Başkalarıyla neyi paylaşmanız ve neleri değiştirmeniz gerektiğinin tespit edileceği bir Yeniay sizi bekliyor.

AKREP Sevgili Akrepler, 28 Ekim saat 06:39 burcunuzda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşecek. Yeni bir adım atmadan once her konuda enine boyuna düşünmemiz gerekiyor. Geçmiş kararlar sorgulanacak. Özellikle ilişkilerde bu daha fazla etkili olacak. Alışkanlıklarımızı, duygularımızı başka insanlarla olan bağınızı gözden geçirmelisiniz. Evlenmeyi düşünenler, duygularınızla mantığınız arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. İç gözlemde bulunmalı, bu ilişkinin artı ve eksilerini tartmalısınız. Derinlikli düşünmeye, hislerinizi dışa karşı göstermemeye çalışabilirsiniz. Bu, kendi içinizde kararları ele alma göstergesidir. Aslında son derece faydalıdır. Size yardımcı olmak isterim. Yeniayın görünümleri gayet olumlu. Evet gözden geçirmeler doğru karar vermenizi sağlayacak. Yalnız ortada bir şey yokken, kuruntu etmek, her şeye kusur bulmak veya geçmişe takılmak mevcut güzel bir şeyi bozabilir. Onun için, bir ilişkide neleri tercih ettiğinizi belli bir esneklikte ele almak faydalı olur. Duygularınızı paylaşmak, ne istediğinizi ifade etmek, partnerinizin de istek ve duygularını anlamak, tevazu sahibi olmak yararlıdır. Bu Yeniay evlilikle ilgili hazırlıkların, evlenmeye karar vermenin, başka bir şehir veya ülkeye yerleşmenin göstergesidir. Bu konular üzerinde durulacaktır. Ancak bir şeye dikkat ediniz. Bu tarihlerde karşınıza yeni birisi veya çok eskiden tanıdığınız birisi çıkarsa mutlaka iyi düşününüz. Yukarıda yazdığım noktaları önemseyiniz. Aceleyle karar vermeyiniz.

YAY Sevgili Yaylar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, bir iç gözlem sürecidir. İnsanın geçmişte yaşadıklarını, şimdiki duygularını, endişelerini gözden geçirdiği bir zamandır. Her insanın içinde bir yerlerde saklı duran sırları, arzuları veya hayalleri vardır. Bunlar kişinin sadece kendisinin bildiği gerçekleridir. Merkür geri hareketiyle örtüşen bu Yeniay, işte bütün bunların bilinçaltından yüzeye çıktığı zamandır. Iç gözlemde bulunulur. Bu son derece faydalıdır. Gerçeklerle hayaller arasındaki çizgide, ne istediğimizi biliriz. Gereksizlerden arınıp, kendimizi canlandırırız. Kimseler bilmez ne düşündüğümüzü ancak biz neyin doğru ve yanlış olduğunu sorgulayarak, araştırarak ve kendimizle yüzleşerek tespit ederiz. Bu muazzam bir şey. Peki nelere dikkat edilmeli. Ani kararlar verilmemeli. Evet iş hayatından özel yaşantımıza kadar her konuda gerçekçi olunmalı. Karşımıza bir fırsat çıktığında veya teklif geldiğinde mutlaka düşünelim, evet veya hayır diyerek kesin sonuca bağlamayalım. Projeler için hazırlık anlamında iyi bir süreç. Perde arkası çalışmalar diyelim buna. Finansal açıdan krediler uygun dahi olsa, hesabını iyi yapalım. Şu an hoş gibi görünür ancak daha sonra sıkıntı yaratabilir. Sağlık kontrollerimizi yaptıralım. Üreme organlarımızı, böbreklerimizi, cinsel sorunlarımızı doktorumuzla görüşelim.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay hedefimizi, plan ve projelerimizi, dostluklarımızı, başkalarıyla her türlü paylaşımlarımızı gözden geçirme vaktini işaret ediyor. Merkür geri hareketiyle örtüşeceği için bu iç gözlemler son derece işinize yarar. Böylece eksi ve artıları, gözden kaçanları daha iyi tespit edersiniz. Bu bir sorgulama vaktidir. Yanlışlar doğrular ölçülür tartılır. Güvendiğiniz dostlarınız bile sizin ne düşündüğünüzü bilmezler. Çünkü bunlar size özeldir. Bu Yeniay, görünümleriyle birlikte gayet olumludur. Sadece zamana ihtiyaç var. Sözgelimi bir projeye hazırlanma, bitirme yönünde faydalıdır. Aşk hayatınızla ilgili değişim ve yeniliklerin göstergesidir. Hem sosyal yaşamı hem de özel hayatı dengeleyici gelişmelerin işaretçisidir. Şimdiye kadar düşündüklerimizi tekrar gözden geçiririz. Böylece atacağımız adımları tespit ederiz. Bir ilişkide, arkadaşlıkta iş hayatında neler istiyoruz, neler paylaşıyoruz ve neler eksik kalıyor bunlara bakacağız. Kısaca bir çeki düzen vereceğiz hayatımıza. Önceden başlanmış işlerimizi bitireceğiz. Eksikleri tamamlayacağız. Ilişkimizde olumlu gelişmeler yaşanır. Gelecek, fikirler, paylaşım ve ileriye dönük konularda anlaşmak kolaylaşır. Tabii ki sorunlar varsa, bunlara yapıcı çözüm bulunur.

KOVA Sevgili Kovalar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, iş-ev hayatıyla ilgili konuların iç gözlemde bulunularak gözden geçirileceği dönemi işaret ediyor. Merkür geri hareketiyle örtüşen bu Yeniayda, ihtiyaçlarımızı belirlemek ve ona gore iş hayatımızı gerçekçi şekilde ele almak lazım. Mevcut koşullara bakacağız. Bunlar bizim hayatımızı düzgün ve kolaylaştırıcı şartlar içeriyor mu? Işimizden memnun muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Maddi-manevi anlamda doyuyor muyuz? Buna bakacağız. Tabii ki kendi isteklerimizi ve istediğimiz hayatı biz biliyoruz. Diğerleri bize kendilerine gore şartlar sunarlar. Ama biz bu Yeniayda iyice düşünüp buna gore bir yol belirleyeceğiz. Hayat değişiyor, yaşam kimi zaman oldukça zor. Yenilik ihtiyacı her alanda göze çarpıyor. Bizim koşullarımız buna ayak uydurmuyorsa tabii ki bir çözüm bulmak gerekecek. Işte bu çözüm için, gözlemler, araştırma, sorgulamalar faydalı olacaktır. Bir yere taşınmak, bir iş değişikliğinde bulunmak mümkün. Ancak bunları çok iyi düşünmeliyiz. Ani kararlar vermemeliyiz. Değişim kaçınılmaz ancak bunun çok akıllıca yapılması gerekiyor. Ve hepsinden önemlisi, alternatifiniz iyi olmadıkça mevcut şartlarınızı bozmayınız. Onun için çok iyi düşününüz diyorum.

BALIK Sevgili Balıklar, 28 Ekim saat 06:39 Akrep burcunda doğacak Yeniay, Merkür geri hareketiyle örtüşeceği için, eğitim hayatı, inancımız, bir başka yere yerleşim, ticari faaliyetler ve yayıncılıkla ilgili konuların tekrar gözden geçirilmesi yönünde son derece faydalıdır. Hayatın içinde bazen aksayan, eksik veya yolunda gitmeyen durumlar olur. Gözümüzden kaçar bir şeyler. Işte geri hareketle örtüşen Yeniaylar, doğru karar ve ilerlemeler için iç gözlemin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Böylece doğru ve eksiksiz ilerlenir. Bir yere taşınmayı düşünüyorsak tüm şartlarıyla ele almamız lazım. Yüksek eğitimini bitirenler iş bulma konusunda bu ay özgeçmişlerinizi hazırlayınız. Hem çalışıp hem okuyanlar, sizler de bu Yeniayda planlı ve programlı gitmeyi ihmal etmeyiniz. Ticarette bu aralar piyasa şartları nedeniyle durgunluk olabilir. Tedbirli olmakta yarar var. Bu Yeniayın görünümleri çok olumlu. Sadece zamanlamada sabırlı olmak gerekiyor. Bir şeyler düzelme yolunda gidecek. Beklemekte yarar var. Karşımıza bir fırsat çıktığında veya bir teklifle karşılaştığımızda lütfen enine boyuna düşünelim. Aceleye gerek yok. İletişim, yakın çevremizle ilişkimizde empatide bulunalım. Alış-satışta hesabımızı bilelim. Hazırlık aşamasındaki işlerimize odaklanalım. Bitmiş olanları yürürlüğe koyalım ancak takibini iyi yapalım. Yeni biriyle tanışabiliriz. Aşk hayatımızda bir hareketlenme, heyecan göze çarpacaktır. Bu farklı bir şehirde veya ülkede outran biri olabilir. İyice tanımadan ilişkide önemli kararlar vermeyelim.

26 KASIM SAAT 18:06 YAY BURCUNDA YENİAY KOÇ Sevgili Koçlar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, bir yanıyla ciddiyeti, sorumlulukları vurgularken, diğer yanıyla iyimser düşünmemizi, yeniliklere heveslenmemizi sağlıyor. İş ilişkilerinde ve özel hayatımızda güvenilir ve uzun vadeli olana yönelmek gerekiyor. Bir ilişki ortaklaşa bir yaşamı sürdürmekse, o zaman tarafların sorumluluk alması gerekir. Iş hayatında geleceğe dönük düşünmek, kararlı ve hedeflerimiz konusunda kendimize güvenmemiz lazım. Inanmak ve çabalamak için bu Yeniay bize destek veriyor. Tabii ki bir Koç aktiftir ve takılıp kalmak istemez. Fakat biz iş ve ilişkilerimizde durup bir resme bakmamız yerinde olur. Böylece doğru adımlar atarız. Yaşça büyük kişilerle ilişkimiz bu Yeniayda önemli hale geliyor. Kaldı ki, yakında Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek ve bu kişilerden destek göreceğiz. Bu Yeniay, içimizdeki saklı duran özgür yanlarımızı açığa çıkartıcı bir niteliği var. tecrübelerinden ders almış Koçlar, şimdi kendileri için neyin gerekli olduğunu biliyorlar. Bu anlamda özgüven aşılayıcı bir Yeniay önümüzde duruyor. Eğitimde akademik yükseliş, ticarette yeni trendler gözdemiz olacak. Yeni yerler görmek, tanımak, keşfetmek isteği artacak. Bunlar iş hayatında, ilişkilerde olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Bilmek istiyoruz, görmek, yaşamak ve bunları mesleki anlamda hayatımızda inşa etmek. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sözü hayat buluyor dersem abartmamış olurum. Finansal konularda bu Yeniay başkalarıyla çıkar ortaklıkları kurmada size destektir. Kredi, miras, hukuksal işler olumlu sonuçlanır.

BOĞA Sevgili Boğalar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, eğitimle ilgili konuları geleceğe dönük ve akademik yönde ele almamızı sağlıyor. Hangi branşta uzmanlaşmak istiyorsak o konuda bilgi sahibi olacağız, araştıracağız. Güçlü insanlar, konusunda deneyim sahibi kişilerle bağlantı kuracağız. Öğreneceğiz, gelişeceğiz veya öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Yakında Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu gösteriyor ki, önümüzdeki bir yıllık süreç güven-cesaret ve kararlılık içeriyor. Bu Yeniayın özünde, bir dönüşüm etkisi var. Evet iyimseriz, coşkuluyuz ancak başkalarıyla ilişkimizde beslenmek ve büyümek niyetindeyiz. Yararlı olan, faydası dokunan kişiler başımızın tacı olacak. Bir şeyler yenileniyor, değişiyor ve adil şekilde pay ediliyor. Bilgece yaklaşıyoruz bir çok konuya. Fakat mantıklı davranıyoruz. Neyin ne olduğunu bilerek kararlar veriyoruz. Sözgelimi hukuki, ortaklık, finansal ve ilişkilerde bu böyle gelişiyor. Özel hayatımızda partnerimizle bakış açısı farklılığından doğan sorunları veya hukuki konuları çözmek isteyeceğiz. Sadece kendi çıkarına gore hareket eden bir partnere pek sabır göstermeyiz. O da aynı şekilde buna izin vermez. Evet bu Yeniayın özünde iyimserlik olsa da, bir çok açıdan işimizi biliyoruz.

İKİZLER Sevgili İkizler, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, başkalarıyla özel veya farklı yöndeki ilişkimizi ciddi anlamda ele almamızı sağlıyor. Bizim artık boş laflara karnımız tok. Nasıl ki, birileri sağlamlık, güvenilirlik arıyorsa aynı şekilde biz de bunu istiyoruz. O zaman bu Yeniayda finansal, hukuki, sigorta, bankalarla ilgili işlerimizi kararlı bir şekilde gözden geçireceğiz. Buna göre ilerleyeceğiz. Gizli saklı hareket eden veya bu niyette olan kişilere karşı gözümüz açık olacak. Ne alıp ne verdiğimizi bileceğiz. Yakın bir zamanda Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Biraz once yazdıklarıma benzer bakış açısı geliştireceğiz. Bu Yeniayın bir başka önemli etkisi, ilişkide tarafların iyi niyetli yaklaşımlarını gösteriyor. Henüz yeni başlayan beraberlikte coşku ve heveslilik olsa da, iç gözlemde bulunacağız. Görünene değil, ardında yatan gerçekleri bilmek isteyeceğiz. Gözümüz kara bir şeye atlamıyoruz. Evet beğenmiş, ilgimizi çekmiş olabilir. Fakat güvenirlik son derece önemsenecek. Sosyal hayatımıza önem vereceğiz. Arkadaşlıklar kıymetli olacak. Bunun yanısıra bize kattığı değerler, yararlar göz ardı edilmeyecek. Kısacası, çalışma hayatından ilişkilere kadar bu Yeniayda her şeyi anlamak, bilmek, görmek isteyeceğiz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, ilişki konularına ciddi bir bakışın ve güvenilirliği önemsemenin işaretçisidir. Bu o kadar değerli ki, yakında Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek ve yeni bir döngüyü başlatacak. Bu demek oluyor ki, bundan sonraki süreçte büyümek, gelişmek istediğimiz alan, özel ilişkiler olacak. Kararlı olacağız. Ortaklaşa bir yaşamı hangi ilkelere dayandırmamız gerektiğini tespit edeceğiz. Bugün Venüs-Oğlak burcunda seyrine başlarken, Jüpiterin bir ön provası gibi görebiliriz. Gerçekçi yaklaşımlar evlilik, iş ortaklığı gibi konular gündem maddemizde yer alıyor. Gelelim bu Yeniayın bir başka özelliğine. Özgürlük ihtiyacı günlük yaşamda ve çalışma hayatında göze çarpıyor. Bir yandan iyimser düşünüyoruz diğer taraftan fikirlerimize önem verilmesini istiyoruz. Bu Yeniay aslında biraz çelişki yaratıyor. Üç yönlü bir bakış açımız var. İlişkilerde ciddiyet ön planda. Zihnimiz biraz takıntılı düşünmeye açık, diğer taraftan iyimserlik devam ediyor. Karışık gibi duruyor ama iç gözlemde bulunacağımız kesin gözüküyor. Ona gore iş hayatı, çocuklar, ilişkimizle ilgili konularda gerçekçi bir karar vereceğiz. Yeni bir döngüyü bu ruhla karşılayacağız.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, günlük yaşamda veya sağlığımızla ilgili konularda, çalışma hayatında bir çok noktayı gerçekçi bir şekilde analiz etmemizi sağlıyor. Venüs-Oğlak burcunda bugün seyrine başlıyor. Daha sağlam ve güvenilir ilişkilere bizi yöneltiyor. Yakın bir zamanda Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Görünen o ki, bu Yeniay bir ön prova gibi. Gerekli ve gereksizleri hayatımızda belirleyeceğiz. Boşa zaman kaybetmek işimize gelmeyecek. Bastığımız yeri bilmek önemli olacak. Bu nedenle özgür aşklar, daldan dala atmalar dönemi sona eriyor. Bu Yeniay, aşk evimizde oluşacağı için bir yanıyla yine coşkulu, hevesli ve maceraya açık olduğumuzun göstergesi. Evet birisiyle tanışabiliriz, bu kişi bize heyacan katabilir. Pozitif düşünmemizi, hayatın eğlenceli yanlarını yaşama hevesimizi yükseltebilir. Fakat biraz once belirttiğim gibi, gerçekçi ve sorumluluk sahibi birey olarak işimize gücümüze odaklanmamızda yarar var. Mars ve Merkür Akrep burcunda. Ailevi konularda derinlikle düşünmenin ve hedef belirlemenin işaretçisidir. Görünen o ki, hayatımızda bir şeyler dönüşüyor, yenileniyor ancak hiç bir şey hafife alınmıyor. Kararlılık, uzun ömürlülük, hedefe yönelik tercihler günlük hayatta, sağlıkla ilgili konularda, çalışma ortamında yer almaya başlıyor.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, aşk ilişkilerini ciddiyete dönüştürücü, güvenilirliği daha fazla önemsemeyi sağlayıcıdır. Kararlı ve son derece dikkatli şekilde duruma bakarız. Yakın bir zamanda Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Venüs bugün Oğlakta seyrine başlıyor. Görünen o ki, bundan sonra ilişkide kriterlerimizi geleceğe dönük şekilde ele alacağız. Bu bir çok konuda önemsenecek. Bu Yeniay-Yay burcunda oluştuğu için tabii ki, ailevi konular başta olmak üzere yerleşim anlamında değişikliklere açığız. Belki de bir çoğunuz çoktan karar vermiş ve bu yeni adımı gerçekleştirmiş olabilir. Bir yuva kurulmuş, şimdi çocuk sahibi olmaya sıra gelmiştir. Bazılarınız bir başka şehre veya ülkeye yerleşmiş olabilirsiniz. Doğduğunuz topraklara geri dönenleriniz de vardır. Bunlar yaşanmış veya şimdi gerçekleşecek olabilir. Mars ve Merkür Akrep burcunda ilerlediği için, bu Yeniayda çevremizle ilişkimizi güçlendiriyoruz. Kafamızdaki plan ve projeleri sağlamlaştırıyoruz. Gerçekçi olacağız ve finansal konulardan aşk hayatımıza kadar her meseleyi ciddi şekilde gözden geçirip, önemli kararlar vereceğiz.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, Venüs-Oğlak geçişiyle örtüşüyor. Aİlevi konular, evimiz, anne-babalık olguları, emlakla ilgili konula ve geleceğimizle ilgili meseleler ve bunlarla ilişkili her şey ciddiyetle ele alınacak. Yeniayın farklı etkilerini göreceğiz. Bu bahsettiğim konular hariç, finansal kaynaklarımızı yapılandırma ve derinlikli şekilde ele alarak sağlamlaştırmak isteyeceğiz. Mars ve Merkür-Akrep burcunda ilerliyor. Kazandığımız ile harcadığımız arasındaki dengeyi iyi kurgulayacağız. Değerlerimizi her anlamda olmazsa olmazımız göreceğiz. Mal-mülk, güvence ihtiyacımıza uygun kararlar alacağız. Diğer bir konu, ilişkide baskın kimlikte, sadece kendine dönük bir kişiyle olmak yerine, aile hayatına önem veren, güçlü ve kendinden emin insanla olmayı tercih edeceğiz. Yakın bir zamanda Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu yeni bir dönem ve başlangıç anlamı taşıyor. Ev sahibi olmayı, geleceğimize yatırım yapmayı, anne ve babalık olgusunu önemsememizi sağlayacak. Bu konularda büyümek, gelişmek, kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Bu Yeniay, düşünce yapımızı yine pozitif kılıyor. Yeniliklere açık olmamızı sağlıyor. Çevre değişiminde bulunabiliriz. Günlük hayatta koşturmalar olur. İşlerimizi hızlıca halletmek isteriz. Yeni biriyle tanışmaktan, kazanç elde etmeye kadar bu Yeniayda önemli gelişmeler yaşayacağız.

AKREP Sevgili Akrepler, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, Venüs-Oğlak burcu seyriyle örtüşüyor. Bu durum ciddiyetin ilişkilerde öne çıkmasını sağlıyor. Öyle boş sözlere karnımız tok. Dürüstlük ve güven çok önemli. Çevremizde, günlük hayatta yanyana geldiğimiz insanlarda, eğitimde, ticarette, hatta trafikte bile kurallara önem vereceğiz. Abilik, ablalık olgularıyla yakınlarımızın yanında olacağız. Kısa bir sure sonra Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu Yeniay biraz da ön prova gibi olacak. Bu yazdığım her şey çok daha belirgin olacak. Bu Yeniayda Mars ve Merkür burcunuzda ilerliyor. Bu sağlam adımlar atmanın, kararlı olmanın ve derinlikli düşünmenin işaretçisidir. Bu Yeniay, jüpiterin pozitif ışığını yine bize sunuyor. Fakat bugünlerde parasal konularda daha dikkatli düşüneceğiz. Kazandığımızı öyle kolayca harcamayacak, yatırımlara sıcak bakacağız. Güvenceyi önemseyeceğiz. Geleceğimizi düşüneceğiz. Yeni bir karar verebiliriz. Mevcut işimizin dışında ek kazanç elde etmek amaçlı girişimlerde bulunabiliriz. Yavaş yavaş düşünce yapımız değişmeye başlıyor. Fikirlerimiz, somut adımlar atmaya yönelik olacak. İşe yarar, dişe dokunur işleri, girişimleri önemseyeceğiz.

YAY Sevgili Yaylar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle burcunuzda doğacak Yeniay, Venüs-Oğlak geçişiyle örtüşecek. Ne kazanıyoruz, nerelere harcıyoruz ve bütçemize gore hareket ediyor muyuz? Güvence olgusu bütün değerlerimiz üzerinde etkili olacak. Evet iyi niyetliyiz, pozitif kişiyiz, yaşamayı seviyoruz ama bu Yeniayda paranın önemi üzerinde bir hayli duracağız. Yakın bir zamanda Jüpiter-Oğlak burcunda ilerlecek. Onun için bu Yeniay, bir ön prova gibi bizi içten içe kaynak arayışına yöneltiyor. Finansal anlamda büyümek, gelişmek isteyeceğiz. Burcunuzda doğan bu Yeniay, yine aşkın güzelliklerini size hissettirecek. Başkaları bizi eğlenceli, keyifli, mutlu görecek. Çocuklar, aşk, hobilerimiz, yaşamın güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyeceğiz. Önemli olan moral toplamak, canlanmak ve kendimizi iyi hissetmek olacak. Aşk kapımızı çalabilir ancak yorumda sözünü ettiğim gibi, güven olgusu her şeyde önemsenecek. Mars ve Merkür Akrep burcunda ilerlediği için bu Yeniayda, zaaflarımız, tutkularımız, sırlarımızın bizi kısıtlamasına, zorlamasına izin vermeyelim. Kim ne yaparsa kendine yapar. Hayat güzel ve nefes aldığımız sürece mucizeler bizimledir. Mutlu olmak herkesin hakkıdır.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, dışarıyla her türlü ilişkimizde ciddi bir duruşun işaretçisidir. Başkaları bizi mesafeli bulabilir. Saygınlık bizim için önemli olacak. Venüs bugün burcunuzda seyrine başladığı için, bu Yeniayın etkilerinden biri de budur. Temkinli, dikkatli ve snop bir tarzımız olabilir. Bu biraz da yaş tahtaya ayak basmamak için takındığımız bir tutumdur. Yeniayın bir başka özel yanı, kendi dünyamıza çekilmek ve orada aktivitelerde bulunmaktır. Pozitif düşünmek, canlanmak, fiziki ve psikolojik olarak kendimizi arındırmak mümkündür. Hayata bir yandan şefkatli, özverili ve insani yaklaşırken diğer yanıyla aslında özgür olmadığımızı, fedakarlıklarımızın bazen nasıl da kullanıldığını düşünürüz. Sınırlarımızı çizmek isteriz. Bizi biz yapan ruhumuzu besleriz. Bu içe yönelen bir yolculuğa benzer. O gizli dünyada kötülüklere yer yoktur. Ailemiz, evimiz gizli mabedimiz gibidir. Ne kadar dimdik durmaya çalışsak da, duygulanırız fakat pes etmeyiz. Yakın bir zamanda Jüpiter burcunuzda ilerleyecek. Yenilikler yapacağız. Kendimize sağlam temelli bir yaşam kuracağız. Bu yönde olanaklarla karşılaşacak, fırsatları değerlendireceğiz. Oğlaklar hem Satürn hem de Jüpiter desteğiyle aradıkları güvenceye kavuşacaklar. Mars ve Merkür şu aralar Akrep burcunda ilerliyor. Fikirlerimizi, derin düşüncelerimizi güvendiğimiz kişilerle konuşacak, plan ve projelerimiz üzerinde çalışacağız. Bir hazırlık dönemi olarak bu Yeniay size hem içten hem dıştan besleyeceğe benziyor.

KOVA Sevgili Kovalar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, iç dünyamızda ilişkilerimizi ciddi biçimde ele almamızı sağlıyor. Evet dışarda eğlenceliyiz, pozitifiz, hayatın güzelliklerini yaşamaktan yanayız. Ancak bir yandan kafamızı kurcalayan durumlar var. İlişkide ve hayatın genelinde mutlu muyuz, her şey göründüğü gibi değil ki, bizim arzularımızı isteklerimizi o gizli dünyamızı kaç kişi anlıyor ki? Bütün bunları dışa belli etmesek de düşüneceğiz. Sağlamlık, güven bir ilişkide aradığımız kriterler olacak. Aslında bir yanıyla şöyle bir kendimize dönüp sorgulamada bulunacağız. Kendimize olan güvenimizi, cesaretimizi ve kararlılığımızı güçlendirmek için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Yakında Jüpiter-Oğlak burcunda ilerleyecek. Bugün de Venüs oğlakta seyrine başlıyor. Böylece planlar, projeler ciddi biçimde ele alınacak. Kendimizi geliştirme, iş veya özel anlamda güven altına almak için yeni fikirler üreteceğiz. Yeniay, ideallerimizi bu yönde belirleyecek pozitif enerjiyi bize sunuyor. Iş hayatından sosyal yaşama kadar her alanda kararlı olacaksınız. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Daha ciddi projeler için kolları sıvayabilirsiniz. Bir hazırlık dönemi olarak görebiliriz.

BALIK Sevgili Balıklar, 26 Kasım saat 18:06 itibariyle Yay burcunda doğacak Yeniay, güçlü kişilerle kurulan iş veya özel bağlantıların göstergesidir. Venüs bugün Oğlak burcunda ilerliyor. Bu nedenle toplumsal ilişkilerde ciddiyeti, güvenilirliği önemseyeceğiz. Organizasyonlar gündeme gelir. İş projeleri gündeme gelir. Bundan paralar kazanılır. Geleceğe yönelik planlar yapılır. Bütün bunlar yakın zamanda Jüpiter-Oğlak burcuna geçiş yaptığında çok daha etkili olacak. Siz Balıkları önemli ve güçlü projelerde göreceğiz, duyacağız. Cesaret ve kararlılıkla hedeflerinize ulaşmanız mümkün olacak. Onun içindir ki bu Yeniay mesleki değişimlerin, yeni atılımların, yeniliklerin işaretçisi olacak. Bunlar size önemli paralar kazandıracaktır. Arkadaşlıklar işe yönelik tarzda kurulacak. Bir amaca yönelik olacak. Önemli bir projenin lider gücü olabilirsiniz. Bugünlerde Mars ve Merkür Akrep burcunda ilerliyor. Derinlemesine araştırma yapacak, eğitim veya iş alanında size eğitmen, yetkili ve danışılan kişi görebiliriz.

26 ARALIK SAAT 08:13 OĞLAK BURCUNDA HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI KOÇ Sevgili Koçlar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık sürece yayılan bir etkiye sahip. Yöneticisi Satürn temel ihtiyaçlarımızı elde etmek amaçlı finansal ve mesleki konularda, yenilik ve gelişmelerin göstergesidir. Gerçekçi ve pratik yaklaşımlar bu tutulmanın özünde mevcuttur. Verimlilik önemsenir. Gerçekçi düşünülür. Çalışılır, çaba gösterilir. Para nasıl kazanılır, nasıl harcanmalıdır, birikim nasıl yapılır bunlar üzerinde durulur. Mevcut işimiz bize bu yönde bir katkı sağlamıyorsa, iş değişikliğinde bulunulur. Kariyer hayatında, maddi konularda yapılacak yeni başlangıçların işaretçisidir. Bu konular gündemde yer alacak. İş ve toplumsal yaşantımızda yarınlarımızı düşünerek kararlar vereceğiz. Disiplinli olmayı, isteklerimizi elde edebilecek adımlar atmayı, sorumluluk almayı bileceğiz. Yeteneklerimiz nedir, nasıl bir donanıma sahibiz, neleri yapabilir veya yapamayız bunları gerçekçi şekilde tespit edeceğiz. Hayalci davranmayacağız. Bu Tutulma, iş-aile-para konularını yeniden düzenleyici olacaktır. Bizim de bu yenilenmeye açık olmamız gerekiyor. Çünkü bunlar hayatımıza rahatlama, özgürlük, ilerleme yönünde rahatlıklar getirecektir.

BOĞA Sevgili Boğalar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, 6 aylık etki süresine sahiptir. Yeni plan ve projelerin eğitimden iş hayatına kadar geniş alanda ele alındığı zamandır. Satürn yönetiminde olduğu için, işinizde uzmanlaşma, tez hazırlama, başka bir yere yerleşme anlamında etkileri vardır. İyice düşünülmüş, tasarlanmış ve enine boyuna analiz edilmiş girişimler için başarı kesindir. Altı aylık bir hazırlık ve ardından uygulama anlamında işler için uygundur. Başka bir yere taşınanlar, bir işe başlayanlar, herhangi bir yenilikte bulunanlar için uyum sürecidir. Bu Tutulmanın Uranüs ve Jüpiterle olumlu görünüm yapması, heyecan verici ve size geliştirici yenilikleri işaret ediyor. Bu yenilikler yayıncılık, fikir paylaşımı, eğitmenlik, danışmanlık, temeli sağlamlaştırma, çevre değişiminde bulunma, yakınlarınızla ilişkinizi güçlendirmelerde etkili olup fikirlerinizi, yeteneklerinizi bir ürüne, çalışmaya, projeye, yazıya-söze dökmenizi sağlayıcıdır. Önceden verilmiş kararlar bu Tutulmada tekrar düzenlenebilir. Aslına sadık kalınan ancak üzerinde ufak tefek değişiklik yapılacak işler içinde uygundur. Bir ürünün dış dünyada tanıtımı ve üretime dönük geliştirilmesinde olumludur. Olgunlaştırıcı, geçmişten ziyade geleceğe dönük düşünülmesini sağlayıcı bir Tutulma dönemi sizleri bekliyor. Bütün bu gelişmeler sizi başkalarının gözünde başarılı ve takdir edilen kişi yapar.

İKİZLER Sevgili İkizler, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık sürece yayılıyor. Evlilik, iş ortaklığı veya farklı yolla başkalarıyla kurduğumuz ilişkiyi güçlendirme adına önem taşıyor. Evliysek eşimizin finansal durumu, bekar isek karşımıza çıkacak kişinin mali gücü, iş ortaklığında paylaşım gibi durumları ciddiyetle ele alacağız. Hedef belirleyeceğiz ve geleceğimizi düşüneceğiz. Eşimizle yarınlara dönük planlar yapabiliriz. Bir yatırımda bulunabilir, bir kredi çekebiliriz. Borcumuz varsa bitiririz. Evlenmeyi düşünüyorsak eş adayının hayata bakış açısından, paraya yaklaşım biçimine kadar analiz ederiz. Borçlu, işsiz, davalı veya sorunları olan kişiyle yolları ayırırız. Evlilikte problemleri ya çözüme bağlarız veya nokta koyarız. Önemli olan bugünden ziyade yarınların gerçekçi şekilde ele alınmasıdır. Zaten bu Tutulma bunları hafife almamızın önüne geçer. Sınırlarımızı biliriz, sağlam olanı tercih ederiz ve önümüzü görmediğimiz yollara sapmayız. Kredi kartı ödemelerinin geciktirilmemesi , borçların yapılandırılması, vergilerin zamanında ve usulüne uygun düzenlenmesi bu Tutulmada önem taşıyor. Zaten gelen uyarılar veya gelişmeler bunları dikkate almamızı sağlayacaktır. Yatırım demiştik, bu Tutulmada ev, arsa alabiliriz. Bunları uzun vadeli düzenleyebiliriz. Tutulmanın Uranüs ve Jüpiterle olan görünümleri, kendimizi her anlamda yenilemek ihtiyacımızı vurguluyor. Fiziksel ve psikolojik anlamda sıkıntıya gelemeyeceğiz. Özellikle finansal konularda huzursuzluk çıkartan, kafamızı yoran, hayal kırıklığı yaratabilecek kişi ve durumlar hayatımızdan çıkacak.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulmasının yansımaları önümüzdeki 6 aylık süreçte yoğun hissedilecek. Öncelikle evlilikler üzerinde etkisi çok önemli. Satürn, tutulmanın yöneticisi olduğu için hiç bir nokta hafife alınmaz. Bir ilişkide karşılıklı saygı, güven ve sevgi yoksa, sorunlar sürekli tekrarlanıyor ve siz geçiştiriyorsanız, bu Tutulma ilişkiyi sonlandırabilir. Yenilenmek, değişmek, işlemeyen bir şeyi işler hale getirmek önemlidir. Yeni bir sayfadan hayata bakılacaksa, ilişkilerin de bu anlamda restore edilmesi gereklidir. Evlenmek, birlikte hayatı kurmak bu dönemde mümkündür. Ancak her yönüyle ele alınır, yarınlara dönük düşünülerek karar verilir. Yaşça büyük veya ruhen olgun bir kişi hayatınıza girer. Evlenebilirsiniz. Evlilik hazırlıklarına başlayabilir ve tamamlarsınız. Burada önemli olan sağduyulu, olgun ve geleceğe dönük düşünmektir. Gelişimdir, form vermektir, doğru tercihte bulunmaktır. Eğer birbirinize söz veriyorsanız, bu sözün ardında durmalısınız. Güvenli bir temele oturmayan her şey sizi baskı altın alır, test eder ve düzeltmeniz için ikaz eder. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle olumlu görünümleri, evlilik, hedef belirleme, toplumsal ilişkiler, umutlarımız yönünde size heveslendirici, harekete geçirtici ve yeniye yer açmamızı sağlayıcıdır. Ben buna olumlu yönde teşvik diyorum. Bu 6 aylık süreçte partnerinizle uyumlu ve geleceğe dönük kararlar alırsınız. Hem kendi isteklerinizi hem eşinizin beklentilerini göz önüne alarak ilişkinize heyacan ve değişim katarsınız.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık dönemi kapsıyor. Sağlıklı yaşam, fiziksel ve ruhsal anlamda kendinizi yenileme ve şikayetlerinizi mutlaka doktora göstermeniz yönünde etkilidir. Sözgelimi, diyet program, kemik-diş sağlığı, romatizmal sorunlar, ruhsal anlamda sizi rahatsız eden durumların tedavisi gibi. Bunları ciddiye alalım. Diğer önemli etki, çalışma hayatınızla ilgili konuların başarılı, verimli şekilde düzenlenmesi, yeni bir hedef ve proje üzerinde her türlü analizin yapılması gerekiyor. Güvence çok önemli. Sigortasız çalışmamalı, sağlıksız koşullar altında çalışmamalısınız. Güneş Tutulması, yeni bir işe başlamak, işten ayrılmak, iş şeklinizi değiştirmek, emekli olmak gibi yeniliklerin işaretçisidir. Nasıl bir hayat sürmek istediğinizi belirlemenizi sağlayan gelişmeler yaşanabilir. Bu Tutulmada amaç, bedenin ve ruhun gerçekten istediği, memnun olacağı bir şeyi yapmaktır. Bazıları kamusal alanı bırakıp farklı bir iş düşünebilir. Yıllardır düşündüğü bir projeye başlayabilir. Sınırlarımızın farkına varacağımız ve kendimizi nerede güvenli buluyorsak o alana yöneleceğimiz bir tutulma yaşayacağız. Tutulmanın jüpiter ve Uranüs ile olan görünümleri, çalışma ve günlük hayatınızı yenileyici, psikolojik ve bedensel sağlığınızı iyileştirici, rahatlık ve özgürlüğün ön planda tutulmasını sağlayıcıdır. Sıkıntıdan kurtulmak, ferahlamak isteyeceksiniz.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, 6 aylık etki süresine sahiptir. Eğlence anlayışınıza yeni bir form kazandırır. Ciddiyet ve sorumluluk, güvenilirlik ve uzun ömürlülük her konuda önemsenir. Aşka bakış açımız da bu şekilde gelişir. Gelir-geçer aşklar yerine güçlü temeli olan ilişkiyi tercih edersiniz. Hayatınıza giren kişiden çocuk sahibi olmayı düşünürsünüz. Bir evlat edinmek gibi bir tercihiniz de olabilir. Olgunluk, bilgelik, somut bir şeyler ortaya koymak, geliştirmek ,büyütmek, verimli hale getirmek gibi kriterler baş tacınız olur. Bir hobiniz, boş zamanlarda yaptığınız bir önemli bir projeye dönüşebilir. Önemli olan sürdürebilirliktir. Hangi ilişki, uğraş, iş veya hedef olursa olsun, devamlılığını sağlamak için gayret edersiniz. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle olan görünümleri zaten bir yeniliğin, heyecan verici bir gelişmenin işaretçisidir. Bu aşkta, çocuklarla ilgili konularda, projelerde, geleceğe dönük şekilde tasarlanır ve başarılı olmak için gayret gösterilir. Zevk için yaptığımız şeyler hayati anlam taşımaya başlar. Kendi sınırlarınızın, yapabileceklerinizin farkına varırsınız. Bunu istiyorum veya şunu istemiyorum diyerek tercihlerinizi belirlersiniz. Otomatik olarak sorumluluk alırsınız. Bugüne kadar hiç düşünmediğiniz halde çocuk sahibi olmak istersiniz. Beslemek, büyütmek arzunuz yükselir. Size ait değerleri sonuna kadar savunursunuz. Görünen o ki, önümüzdeki 6 aylık süreç yaşamsal anlamda size farklı bir heyecan ve yenilik katacak. Hayırlısı diyelim.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık süreci kapsıyor. Oturduğunuz adres, yaşadığınız yer ve mekanla ilgili yeni gelişme ve değişimlerin işaretçisidir. Başka bir yere taşınabilirsiniz. Evinizi satabilirsiniz. Bir mütaahhitle anlaşıp yenileyebilirsiniz. Burada önemli olan uzun ömürlü ve sağlam değişimlerdir. Bir şeyler zorlayabilir, sorun yaratabilir, ancak mevcut durumun sürdürülmesi de mümkün değildir. Kısaca bu değişimler gereklidir, hayatidir ve geleceğe dönük şekilde düzenlenmelidir. Bir ev satın alabilir, kiraya çıkabilir, kredi çekerek kira öder gibi bir mülk edinebilirsiniz. Bir ofis açabilirsiniz, işlerinizi evden sürdürebilirsiniz. Bu Tutulma ailevi sorumluluk yükler. Evladınız, kendiniz veya aile büyüklerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanır. Orta yaşta olanlar için büyükanne-büyükbaba olmanın işaretçisidir. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle görünümleri, bizi olgunlaştırıyor, geleceğimizi düşünmeye ve hazırlamaya davet ediyor. Biz bunları görmezden gelemeyiz, duymamazlık edemeyiz. Bilakis bu değişimlerin kendimizi keşfetmemizde, güvenli bir temele oturtmamızda bir basamak atlama olarak görebiliriz.

AKREP Sevgili Akrepler, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık sürece yayılan yenilik ve değişimlerin işaretçisidir. Yeni faailyetler, etkinlik, görüşmeler ve beklenen haberlerin gelişidir. Satürn yönetiminde olan bu Tutulma, ciddi proje ve planların göstergesidir. Eğitimini bitirmiş olanlar kamu sektöründe görev alırlar. Ticarette her şey usulüne ve kurallarına göre yapılır. Köklü firmalarla çalışılır. Toplumsal saygınlık ve itibar önemsenir. Iş veya özel nedenlerle yolculuklarınız olur. Atama, tayin, terfi işleriniz sonuçlanır. Bir projede yer alabilirsiniz. Kısa bir süreliğine başka bir şehre taşınabilirsiniz. Çevrenizde değişimler olabilir. Oturduğunuz sokak, mahalle, adresten başka bir yere taşınabilirsiniz. Yazılı belge ve sözleşmelerle ilgili işleriniz sonuçlanır. Görev ve sorumluluklar hayatınızda öncelikli gelir. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle olumlu görünümleri, yeniliklerin maddi-manevi anlamda size tatmin edici olacağını gösteriyor. Bekar Akrepler evlenecekleri kişiyle karşılaşırlar. Bu yeni bir çevreye taşınmanız anlamına gelir. Temeli sağlam bu ilişki sizi olgunlaştırır, hayata bakışınızı olumlu yönde değiştirir. Hayatınıza bir form kazandırırsınız. Gelecek hedeflerinizi yeniden tayin edersiniz. Ki bunlar gayet olumludur. Yeni iş olanakları, yeni çevre, aile olmak, büyüme, güvenli bir temel üzerinde herşeyi inşa etmek kolaylaşır.

YAY Sevgili Yaylar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık sürece yayılan bir etkiye sahip. Kazancımızla ilgili konuları ciddi şekilde ele alacağız. Plan ve projelerimizi sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekecek. Mevcut şartlar yeterli gelmediği için iş değişikliğinde bulunabiliriz. Hakkımız olanı almak için mücadele vereceğiz. Bunlar olumsuz değildir. Sadece ne alıyoruz ne veriyoruz, nelere ihtiyacımız var bunları ciddi şekilde planlayacağız. Yatırım yapmayı, biriktirmeyi, tutumlu yaşamayı tercih edeceğiz. Iş teklifleri, olanaklar ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Ne kazanıyorsak ona göre planlama yapacağız. Para kazanmaya dönük hedefler belirleyeceğiz. Gerçekçi ve pratik olacağız. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle olumlu görünümleri, yeniliklerin işaretçisi ancak bunların tümü düşünülerek, analiz edilerek, artı ve eksileriyle değerlendirilerek karar verilmiş olacak. Öylesine değil, gerçekten akıllı seçimlerde bulunulacak. Tutulma Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Bize sınırlarımızı hatırlatıyor ve somut adımlar atmamızı sağlıyor. Hayalci değiliz. Bilakis iş kararları, finansal konular mercek altına alınıyor. Hayatımızda neyin önemli olduğunu bilerek adımlar atacağız. Sağlıklı yaşamayı, güven dolu bir hayatı, kimseye muhtaç olmadan yarınlarımızı garanti altına almayı düşüneceğiz. Şartları daha iyi olan bir işe girebiliriz. Teknoloji ve teknik becerilerimizi geliştiririz. Öğretmenlik yapabiliriz. Yatırım yapabiliriz. Iş şeklimiz farklılaşabilir. Bir devlet kuruluşunda çalışabiliriz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 26 Aralık saat 08:13 burcunuzda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık sürece yayılan önemli ve başarılı gelişmelerin işaretçisidir. Öncelikle arzu ve isteklerinize uygun değişimlerde bulunmanızı sağlar. Sizler her zaman sağlamlık, verimlilik ve güvenceyi önemseyen kişilersiniz. Bu Tutulma, işte buna uygun gelişmeleri hayatınıza dahil ediyor. Kendinizi verimli, sağlıklı ve huzurlu ve de doyumlu hissedeceksiniz. Yapılacak işler, atılacak adımlar, verilecek kararlar içinize sinecek. Yaşamınızda gelişen olaylar, hayatınıza dahil olan kişiler size memnun edicidir. Aşk hayatınız da aynı şekilde yenilenir. Bekar Oğlaklar aradıkları güveni her anlamda bulurlar. Devam eden ilişkiler güçlenir. Sorunlu ilişkilerde karşılıklı beklentiler farklı ve bir türlü ortak noktada buluşulmuyorsa sona erebilir. Güneş Tutulmaları bir gelişim evresidir. Önümüzdeki 6 aylık süreç bu anlamda önemli. Verimsiz, köksüz ve sağlam olmayan her şey biter. O nedenle, yeni başlayan ilişki veya devam eden ilişkiler için büyüme, gelişme olgularının tamamlanması ve sonuca bağlanması için çabalayacağız. Bu süre sonunda evlenmeye karar verebilirsiniz veya ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Olmuyorsa hoşçakal dersiniz. Bunlar yaşanması muhtemel ve doğum haritanızla örtüşen enerjilere göre sonuçlanır. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle görünümleri bize, ilişkilerde bir değişim, yenilenme sürecine girildiğini işaret ediyor. Bunun yanısıra çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında önemli gelişmeler yaşanır. Yaşları büyükse evlenirler. Eğitimden, iş hayatı ve özel yaşamlarında olumlu değişimler gündeme gelir.

KOVA Sevgili Kovalar, 26 Aralık saat 08:13 Oğlak burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, önümüzdeki 6 aylık gelişmelerin işaretçisidir. Fiziksel ve bedensel sağlığınızı güçlendirme yönünde önem taşıyor. Gereksizleri ayıklama zamanı diyebiliriz. Satürn yönetiminde bir Tutulma olduğu için sorumlulukların ağır yükü altında yorulan bedeni dinlendirmek, arındırmak gerekiyor. Çünkü böyle bir yoğunluk zamanla daha büyük sorunlara yol açar. Kariyer, başarı, ona buna hesap vermek, her şey doğru düzgün olsun diye kendinizden fedakarlık yapmak insanı yorar. Şimdi bunlara bir çözüm bulmak lazım. Işte bu Tutulma, gücünüzü aşan işlerden, yoran meselelerden, başkaları için kendinizden taviz vermenizden vazgeçmenizi söylüyor. Zaten Tutulma bunları mecburen düzenlemenizi sağlayacak. Gücünüz aşan değil yapabileceğiniz kadarını üstlenin. Daha fazlasını değil. Tutulmanın Jüpiter ve Uranüsle görünümü, aile yaşamı, yerleşim yeriniz, duyarlılıklar, çocuklar, çalışma hayatı ve günlük yaşantınızla ilgili değişimin önümüzdeki 6 aylık dönemde gerçekleşeceğini gösteriyor. Sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Başka bir yere taşınabilirsiniz. Daha özgür olacağınız bir hayat kurarsınız. Bu Tutulma bir projeye hazırlanmanın, bir işle ilgili yoğun çalışmanın, bir ofis açmanın, iş şeklinizi değiştirmenin işaretçisi olarak önümüzdeki 6 aya damgasını vuruyor. Ev yaşamı, aile ilişkileri, yeniden gözden geçiriliyor. Bu konularda önemli değişimler yaşanabilir. Ev-ofis tarzı çalışmalar gündeme gelir. Evinizi buna göre dekore ettirebilirsiniz. Size ait bir mülkü satabilirsiniz veya müteahhitle anlaşabilirsiniz. Ancak her yönüyle analiz etmenizde yarar var.