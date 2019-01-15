2019 yerel seçim anket sonucunda AK Parti'nin oy oranı şaşırttı! 2009 yerel seçimlerini hatırlatan tablo

AK Parti'de yerel seçim anket çalışmaları hızlandı. Belediye başkan adaylarının tamamını bu ay sonuna kadar açıklayacak olan AK Parti, bir yandan da kamuoyu anketleriyle partinin ülke geneli ve illerdeki oy oranına yönelik çalışma yapıyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; İstanbul’da partinin oy oranının 10 puan önde olmasına karşın bazı ilçelerin kaybedilebileceği, Ankara’da ise AK Parti ve CHP adayları arasında ‘başa baş’ bir durum olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Reuters’a konuşan ve adını vermeyen bir AK Parti’li yetkili ise Ankara’nın kaybedilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

24 HAZİRAN'DA YÜZDE 8 OY KAYBI YAŞAMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde bir önceki seçime göre oy oranında yüzde 8 oranında kayıp yaşayarak yüzde 42’lere inen AK Parti’nin yaptırdığı anketler, yerel seçimde bu oranın da altına düşüleceğine işaret ediyor.