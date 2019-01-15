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2019 yerel seçim anket sonucunda AK Parti'nin oy oranı şaşırttı! 2009 yerel seçimlerini hatırlatan tablo

SEÇİM HABERLERİ  | 15.01.2019 07:29 | Son Güncelleme

Yerel seçim için anket haberleri peş peşe geliyor. Tüm adaylarını bu ay sonuna kadar açıklamayı planlayan AK Parti'de bir yandan da anket çalışmaları ile kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Son yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğu belirtilen ankette kararsızlar dağıtılmadan oy oranı yüzde 34 çıktı. Bu durum AK Parti'nin bugüne kadarki seçimlerde en az oy aldığı 30 Mart 2009 seçimini hatırlattı. Peki yerel seçim anketlerine göre İstanbul ve Ankara'da son durum ne? İşte tüm detaylar...

AK Parti'de yerel seçim anket çalışmaları hızlandı. Belediye başkan adaylarının tamamını bu ay sonuna kadar açıklayacak olan AK Parti, bir yandan da kamuoyu anketleriyle partinin ülke geneli ve illerdeki oy oranına yönelik çalışma yapıyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; İstanbul’da partinin oy oranının 10 puan önde olmasına karşın bazı ilçelerin kaybedilebileceği, Ankara’da ise AK Parti ve CHP adayları arasında ‘başa baş’ bir durum olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Reuters’a konuşan ve adını vermeyen bir AK Parti’li yetkili ise Ankara’nın kaybedilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

24 HAZİRAN'DA YÜZDE 8 OY KAYBI YAŞAMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde bir önceki seçime göre oy oranında yüzde 8 oranında kayıp yaşayarak yüzde 42’lere inen AK Parti’nin yaptırdığı anketler, yerel seçimde bu oranın da altına düşüleceğine işaret ediyor.

Son MYK'da sunuldu, oy oranı yüzde 38-39

Son MYK toplantısına sunulan anket sonuçlarına göre, partinin oy oranı ülke genelinde kararsızlar dağılmadan yüzde 34 oranında görünüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oranın yüzde 38-39’a çıktığı kaydedilirken, asıl seçim propagandasına başlanacağı 1 Şubat tarihinden itibaren kararsızlardaki dağılımın parti lehine ulaşacağı, ‘seçim yatırımı’ projelerin açıklanmasıyla oranın daha da artacağı hesabı yapılıyor

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI YÜZDE 52

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI YÜZDE 52
Anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sık sık ‘Cumhur İttifakı’ için hedef koyduğu yüzde 52’lik oy oranına ulaşılabileceği kaydediliyor.

2009 YEREL SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

2009 YEREL SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI
AK Parti yöneticileri, genel olarak partinin yerel seçimlerde milletvekili seçimlerinden daha az oy aldığına dikkat çekerken, partinin bugüne kadar yerel seçimlerde en az oy aldığı 30 Mart 2009 seçimi oldu. AK Parti, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 40, 2009’da yüzde 38, 2014’te ise yüzde 45 dolayında oy aldı.

İSTANBUL'DA CHP İLE PUAN FARKI 10

İSTANBUL'DA CHP İLE PUAN FARKI 10
Anketlere göre İstanbul’da AK Parti’nin 10 puan farkla seçimi kazanacağı, ancak ilçelerde sıkıntı yaşanabileceği kaydedilirken, “İstanbul’da seçimi rahat alırız ama daha fazla sayıda kaybedeceğimiz ilçe olabilir, bazı ilçelerde sıkıntı var” değerlendirmesi yapılıyor.

ANKARA'DA AK PARTİ KAYBEDEBİLİR

ANKARA'DA AK PARTİ KAYBEDEBİLİR
Ankara’da ise İstanbul kadar rahat olmadıklarını belirten parti yöneticileri, başkentte AK Parti ve CHP adayları arasında başa baş bir tablo olduğunu söylüyor. Reuters’in haberine göre ajansa konuşan üst düzey bir AK Parti’li yetkili ise Ankara’nın kaybedilme ihtimalinin olduğunu söyledi.
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