2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları! İstanbul, Ankara, İzmir ve 7 büyükşehirde kim, hangi parti önde?

2019 yerel seçim anketleri peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. “Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında ‘sadık’ olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.
Avrasya Araştırma’nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz’ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:
İSTANBUL (Yüzde)
Binali Yıldırım: 44 / AK Parti
Ekrem İmamoğlu 42 / CHP
Kararsız 14
(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)
ANKARA
Mansur Yavaş: 49 /CHP
Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti
Kararsız: 11
İZMİR
CHP adayı: 63
Nihat Zeybekci: 24
Kararsız: 13
(CHP İzmir’de %70 üstü oy ile kazanacak)
BURSA
Alinur Aktaş: 36 / AK Parti
Mustafa Bozbey: 34 / CHP
Kararsız: 30
(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)
ANTALYA
Muhittin Böcek: 52 /CHP
Menderes Türel: 38 / AK Parti
Kararsız: 10
(Burada Böcek 55 uzeri bir oy ile kazanacak)
ADANA
Hüseyin Sözlü: 38 / MHP
Zeydan Karalar: 36 / CHP
Kararsız: 26
(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)
AYDIN
Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP
Mustafa Savaş: 36 / AK Parti
Kararsız: 10
BALIKESİR
İsmail Ok: 42 / İYİ Parti
Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti
Kararsız: 20
(Burada İsmail Ok MHP ve AK Parti’den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklemedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın’ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)
HATAY
Lütfü Savaş: 48 / CHP
İbrahim Güler: 36 / AK Parti
Kararsız: 16
DENİZLİ
Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti
Osman Zolan: 38 / AK Parti
Kararsız:16
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