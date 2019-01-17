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2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları! İstanbul, Ankara, İzmir ve 7 büyükşehirde kim, hangi parti önde?

SEÇİM HABERLERİ  | 17.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Yerel seçim anketleri yapılmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma 10 büyükşehirde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında puan farkının iki olduğu görülürken, Ankara'da ise 9 puanlık fark dikkat çekiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli'de yapılan yerel seçim anket sonucundaki detaylar...

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları! İstanbul, Ankara, İzmir ve 7 büyükşehirde kim, hangi parti önde?

2019 yerel seçim anketleri peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. “Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında ‘sadık’ olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Avrasya Araştırma’nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz’ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:

İSTANBUL (Yüzde)

Binali Yıldırım: 44 / AK Parti

Ekrem İmamoğlu 42 / CHP

Kararsız 14
(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)

ANKARA

Mansur Yavaş: 49 /CHP

Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti

Kararsız: 11

İZMİR

CHP adayı: 63

Nihat Zeybekci: 24

Kararsız: 13
(CHP İzmir’de %70 üstü oy ile kazanacak)

BURSA

Alinur Aktaş: 36 / AK Parti

Mustafa Bozbey: 34 / CHP

Kararsız: 30
(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)

ANTALYA

Muhittin Böcek: 52 /CHP

Menderes Türel: 38 / AK Parti

Kararsız: 10
(Burada Böcek 55 uzeri bir oy ile kazanacak)

ADANA

Hüseyin Sözlü: 38 / MHP

Zeydan Karalar: 36 / CHP

Kararsız: 26
(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)

AYDIN

Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP

Mustafa Savaş: 36 / AK Parti

Kararsız: 10

BALIKESİR

İsmail Ok: 42 / İYİ Parti

Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti

Kararsız: 20
(Burada İsmail Ok MHP ve AK Parti’den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklemedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın’ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)

HATAY

Lütfü Savaş: 48 / CHP

İbrahim Güler: 36 / AK Parti

Kararsız: 16

DENİZLİ

Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti

Osman Zolan: 38 / AK Parti

Kararsız:16

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
inşallah bu seçimde herkes yaptıklarının karşılığını alacak Türk milleti işini bilir nice sultanları sandığa gömmüştür tarih yazmıştır hesabını sormuştur
hı hı dediğinden
Kendi çocuklarınızın istikbali için, şimdiden 10 milyon Arap peydahlayan, ülkemizin nüfus yapısını bozan hainlere oy vermeyin.
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