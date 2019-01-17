2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları! İstanbul, Ankara, İzmir ve 7 büyükşehirde kim, hangi parti önde?

2019 yerel seçim anketleri peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli’de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul’da ise başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. “Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım” diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80 oranında ‘sadık’ olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Avrasya Araştırma’nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz’ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle: