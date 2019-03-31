2019 yerel seçim sonuçları

ARTVİN (AA) - Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Demirhan Elçin kazandı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine oy verenlere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Artvin'de seçilen belediye başkanlarının sadece CHP'nin değil, bütün Artvin halkının belediye başkanları olacağını ifade eden Bayraktutan, "Artvin'e bahar gelecek', diyorduk, 'Artvin iyi olacak.' diyorduk. Yarın Artvin'de yeni bir başlangıç olacak. Destek veren, vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

CHP İl Başkanı Ahmet Biber de Artvin halkına teşekkür ederek, şunları belirtti:

"Cumhuriyet kenti Artvin tekrar cumhuriyetçiliğini gösterdi. Artvin tekrar CHP'ye belediye başkanlığını verdi. Artvin'e güzel hizmetler verilecek. Bize oy veren tüm insanlara teşekkür ediyorum. Artvin için, ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Buna ihtiyaç vardı. Buna katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan, CHP İl binası önünde toplanan partililer, şarkılar ve türküler eşliğinde Artvin Valiliğine kadar yürüdü. Burada kutlama yapan grup, bir süre sonra dağıldı.

