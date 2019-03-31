2019 yerel seçim sonuçları

Uşak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, oy tasnifi sonucunda, AK Parti adayı Mehmet Çakın 50 bin 373, İYİ Parti adayı Muhammet Gür 48 bin 551 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Çakın, Uşak'ın yeni belediye başkanı oldu.

İlçe ve beldelerde resmi olmayan sonuçlara göre Eşme ilçesinde AK Parti adayı Hacı Mustafa Çetin, Banaz ilçesinde AK Parti adayı Zafer Arpacı, Ulubey ilçesinde AK Parti adayı Veli Koçlu, Karahallı ilçesinde AK Parti adayı Ali Topçu, Sivaslı ilçesinde CHP adayı Hürriyet Şafak, Kızılcasöğüt beldesinde AK Parti adayı Güngör Oral, Yeleğen beldesinde AK Parti adayı Süleyman Sarı, Selçikler beldesinde AK Parti adayı Osman Çakar, Tatar Beldesi'ni AK Parti adayı Zafer Gün, Pınarbaşı Beldesi'ni Mehmet İncekara kazandı.

Böylece Uşak il genelinde AK Parti Sivaslı ilçesinin dışında tüm belediye başkanlıklarını kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti bir önceki seçimde 50 bin 920 oy almıştı.

- Çakın'ın öz geçmişi

İlk ve orta eğitiminin ardından Kartal İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olan Çakın, evli ve iki çocuk babası.

