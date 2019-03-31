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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:17 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç: - "Seçim biter, geçim başlar. Kayseri'mizde seviyeli bir seçim kampanyası sürdürüldüğüne inanıyorum. Tüm parti ve adaylara teşekkür ediyorum"

KAYSERİ (AA) - Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, "Seçim biter, geçim başlar. Kayseri'mizde seviyeli bir seçim kampanyası sürdürüldüğüne inanıyorum. Tüm parti ve adaylara teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, seçim kampanyası döneminde AK Parti ve MHP il başkanlarının koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 16 ilçeden 15'ini ve büyükşehir belediyesini kazandıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Diğer seçilen başkanı dışlayan bir anlayışla değil, tüm belediyelerimizi bağrımıza basıp, şehrimize ve bölge insanına hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçim biter, geçim başlar. Kayseri'mizde seviyeli bir seçim kampanyası sürdürüldüğüne inanıyorum. Tüm parti ve adaylara teşekkür ediyorum. Kayseri'nin onuruna yakışır, demokrasi kültürüne yakışır seviyeli bir şekilde yapılan bu seçim takdir edilen bir tablo. Birileri kaybedecek birileri kazanacak ama sonuçta millet kazanmış olacak. Seçilene herkesin saygı duyması gerekir."

Açıklaması sırasında, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da Büyükkılıç'ın yanında yer aldı.

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