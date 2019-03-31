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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı - Çimen: - "İnşallah güzel günler Gümüşhane'yi bekliyor"

Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

Oy kullanımının ardından AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, sandıkların çoğunluğunun açılması ve sayımların ardından parti binası önünde davul ve zurna ile kutlamalara başladı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, il başkanlığı önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, Ercan Çimen'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Desteklerinden ötürü Gümüşhanelilere teşekkür eden Akgül, "Kentimiz 5 yıl daha AK belediyeciliğe 'Evet' demiştir. Yarım kalan ve devam eden projeleri Ercan başkan önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacaktır. Proje işi AK Parti'nin işidir. Ercan başkan proje dışında da gönül belediyeciliğinde Gümüşhane'nin mimarı olacaktır." dedi.

Yeniden belediye başkanı seçilen Çimen ise 5 yıldır Gümüşhane'ye ve Gümüşhanelilere büyük bir gayretle hizmet ettiğini söyledi.

Çimen, 5 yıldır Gümüşhane insanına yakışanı yaptığını, bundan sonra da yapacağını belirterek, "Bize oy veren ve vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tevazu ehli olduk. Samimiyetle, gayretle hep berber çalıştık. Bu gücü sizlerden aldım. İnşallah güzel günler Gümüşhane'yi bekliyor. Hep beraber çok çalışarak Gümüşhane'yi marka kent olarak inşa edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Celalettin Köse de Gümüşhane'de kazananın sadece Ercan Çimen ve AK Parti değil, Gümüşhane ve Gümüşhane'nin geleceği olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve partililer, kutlamalara Gümüşhane Belediyesi önündeki Fatih Parkı'nda devam etti.

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31 mart yerel seçimleri ak parti gümüşhane Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen

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