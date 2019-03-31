2019 yerel seçim sonuçları

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Okan Yanmaz kazandı.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifleri sonucunda, Akçakoca'da başkan seçildiğini açıkladı.

Tüm Akçakocalılara teşekkür eden Yanmaz, "Şu an sokaklarda olan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Süreç boyunca yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Artık Akçakoca için durmadan çalışacağız. Kadın-erkek, genç-yaşlı herkese teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yanmaz, Akçakoca için çok güzel projeleri olduğunu ve bunların her geçen gün Akçakocalıların hizmetine sunmak için çalışacağını sözlerine ekledi.

