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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu kazandı - AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi: "Vatandaşlarımız, diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de bizi destekledi. Oy veren, vermeyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da seçimin çok huzurlu bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Elinde şu andaki verilere göre, Trabzon'da seçime katılım oranının yüzde 80 civarında gerçekleştiğini vurgulayan Revi, "Cumhur İttifakı olarak 18 ilçeden 15'ini kazandık. Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yüzde 63 gibi bir oranla kazandık." dedi.

Haydar Revi, Trabzon'un, büyükşehirler açısından değerlendirildiğinde en fazla oy alan ilk 5 il arasında bulunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçim benim il başkanı olarak 5'inci seçimim. Vatandaşlarımız, diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de bizi destekledi. Çok huzurlu bir seçim geçirdik. Oy veren, vermeyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Hizmet belediyeciliğine, gönül belediyeciliğine samimiyet, gayret ve tevazu ile devam edeceğiz."

Revi, seçim sonuçlarının Trabzon ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

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2019 yerel seçim sonuçları AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi Trabzon

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