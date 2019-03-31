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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı - Vidinlioğlu: - "Bizde, hakkaniyet, adalet, liyakat ön planda olacak. Bundan zerre şüphe duymayın. Kastamonu'yu çok daha güzel yerlere getireceğiz"

Kastamonu Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu seçildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer, kesin olmayan sonuçlara göre Vidinlioğlu'nun kazanmasını kutladı.

Ellerinde MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar attı, tekbir getirdi. Havai fişeklerin atıldığı gösteride araç konvoyları oluşturuldu.

Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Gece gündüz çalıştıklarını belirten Vidinlioğlu, "Sayın Genel Başkanımız emaneti geri almamızı istemişti. Yüzünü kara çıkarmadık, emaneti geri aldık. Herkes canı gönülden çalıştı." dedi.

Tüm Kastamonuluların belediye başkanı olacağını dile getiren Vidinlioğlu, "Sadece MHP'lilerin değil, AK Parti'lisi, CHP'lisi, İYİ Parti'lisi, Saadet Partilisinin de belediye başkanı olacağım. Bunun sözünü veriyorum. Bizde, hakkaniyet, adalet, liyakat ön planda olacak. Bundan zerre şüphe duymayın. Kastamonu'yu çok daha güzel yerlere getireceğiz. Azimle çalışacağız." diye konuştu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da herkese teşekkür etti.

Kastamonu'nun kendilerine inandığını belirten Aydın, "Bu manevi şehri 5 yıl aradan sonra ehline emanet ettiği için Allah'a şükrediyorum. AK Parti'lilere, CHP'lilere, bütün Kastamonululara, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz milliyetçi, ülkücü hareketin genel başkanına söz verdik. Kastamonu bizi mahcup etmedi. Tüm Kastamonu'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş yüzde 45,6 oy oranı ve 27 bin 101 oyla belediye başkanlığına seçilmişti. İkinci parti olan MHP ise yüzde 45,3 oy oranı ile 26 bin 856 oy almıştı.

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