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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

Karaman'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı

Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

MHP İl Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, sandıkların açılması ve sayımların ardından davul ve zurna ile kutlama yaptı.

Belediye Başkanı seçilen Kalaycı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Karaman'ı marka şehir yapacaklarını ifade eden Kalaycı, şunları söyledi:

"Bugün kazanan Karaman, kardeşlik, birlik ve beraberlik oldu. Karaman'ı hak ettiği yere taşımak için çalışacağız. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Karaman'ın güzel yarınlara yürümesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yarın Karaman'da güzel bir başlangıç olacak. Karaman'ı mutlu, huzurlu bir şehir haline getireceğiz."

MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz da seçimlerde gece gündüz çalışan partililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve partililer, kutlamalarını sürdürdü.

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Karaman MHP seçim sonuçları

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