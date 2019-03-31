2019 yerel seçim sonuçları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan "Millet İttifakı"nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen, "Ben ve arkadaşlarım her zaman olduğu gibi bütün partilere eşit mesafede olan belediye başkanları olarak rozete bakmaksızın bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Köprübaşı mevkisindeki Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nin balkonundan, seçim kutlamalarına katılan vatandaşları selamladı.

Binanın önünde toplanan vatandaşlara seslenen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir halkına ve seçime katılan diğer partililere, kendisi ve arkadaşları adına teşekkür etti.

Kazasız belasız, huzur içinde bir seçim geçirdiklerini belirten Büyükerşen, "Eskişehir'e böyle bir zafer yakışırdı. Bu zaferi de sağladınız. Seçime katılan diğer adaylara da uygarca bir seçim süreci yaşanmasına katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım her zaman olduğu gibi bütün partilere eşit mesafede olan belediye başkanları olarak rozete bakmaksızın bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

