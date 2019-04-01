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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı.

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartepe'de başkan seçildiğini bildirdi.

"Kartepe'miz bize sahip çıktı, çok net bir oranla belediye başkanı seçtiler." diyen Kocaman, "Kocaeli'de en yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçilen bir kişi olarak onurluyum, gururluyum. Kartepeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaman, bundan sonra Kartepe'de hiç kimseyi ayırt etmeden, ilçenin tamamına istişareyle hizmet etmeye çalışacaklarını vurgulayarak, ilçenin "marka şehir" olması için hep birlikte omuz omuza çalışacaklarını dile getirdi.

Önceliklerinin her zaman turizm olacağını vurgulayan Kocaman, "Kartepe, bölgenin en güzel ilçesi, müthiş bir potansiyele sahibiz. Bütün mahallelerimizde ayrı güzellikler var. Dolayısıyla turizm önceliğimizi önemseyerek hizmet etmeye çalışacağız." diye konuştu.

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