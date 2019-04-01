2019 yerel seçim sonuçları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Yücel Yılmaz kazandı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Son verilere göre, Balıkesir'de sandıkların yüzde 98'inin açıldığını aktaran Yılmaz, "Güzel bir fark var. Kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Güzel, demokratik bir süreç oldu. Kazanan Balıkesir oldu, kazanan Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm şehrin belediye başkanı olmak için pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacağız." dedi.

Daha sonra Yılmaz, partisinin Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda düzenlediği kutlamaya katıldı.

