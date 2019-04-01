HABER

2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:18 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın CHP'li Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman: - "Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi. Sisteme girildi parti il merkezimizde, ilçe merkezimizde ve 357 oyla bu seçimi kazandık"

Millet İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, "Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi. Sisteme girildi parti il merkezimizde, ilçe merkezimizde ve 357 oyla bu seçimi kazandık." dedi.

Salman, seçim sonuçlarını takip etmek üzere geldiği Yalova Adliyesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Açıklama yapmak için seçimin net sonuçlarının eline geçmesini beklediğini belirten Salman, "Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imzalı tutanakların tamamı elimize geldi. Sisteme girildi parti il merkezimizde, ilçe merkezimizde ve 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, CHP'nin belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Salman, kendisine oy veren, vermeyen tüm Yalova halkına teşekkür etti.

Önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Salman, şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesinin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 50'yi aşkın, 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse, mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."

Daha sonra Salman, adliye önünde kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı (2)
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan’ı Ekrem Yüce olduSakarya Büyükşehir Belediye Başkan’ı Ekrem Yüce oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Vefa Salman Yalova yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.