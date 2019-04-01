HABER

2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:38 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar: - "Ben size söz vermiştim '10 puandan fazla fark olur' demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan sonra kapanması mümkün değil"

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Ben size söz vermiştim '10 puandan fazla fark olur' demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan sonra kapanması mümkün değil." dedi.

Yaşar Kültür Merkezi önünde toplananlara seslenen Karalar, en büyük mutluluğunun kendisinin başkan olması değil, Adana'yı mutlu etmek olduğunu söyledi.

Karalar, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin ittifakı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Millet İttifakı, memleketin geleceğinin ittifakıdır. İYİ Parti kadrolarına de teşekkür ediyorum. Her ilçede yüzde 100 uyum içerisinde çalışıyoruz. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir Belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Bizi biliyorsunuz, beş yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bizim yönetimiz biçimimizin çok farklı olduğunu, onların bu konuda bizimle yarışamayacağını biliyorsunuz."

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı (3)Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı (3)
Kesimoğlu, CHP’nin adayını geride bıraktıKesimoğlu, CHP’nin adayını geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.