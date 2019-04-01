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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı - AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "Cumhur İttifakı olarak girmiş olduğumuz bu seçimlerde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş hayırlısıyla seçimi kazanmıştır" - Alinur Aktaş: "Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün teşkilatların seçim sürecinde canla başla çalıştığını söyledi.

Bursa halkına teşekkür eden Salman, "Cumhur İttifakı olarak girmiş olduğumuz bu seçimlerde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş hayırlısıyla seçimi kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum, Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Aktaş ise Bursa'ya güvendiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine seçim sürecinde çok desteği olduğunu dile getirdi.

Sahada çok çalıştıklarını vurgulayan Alinur Aktaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda şehrin belediye başkanı olmam hasebiyle de bazen arabada 5-10 dakikalık toplantılarla, ekip arkadaşlarımla imzaların birçoğunu bir yerden bir yere giderken atmaya çalıştım. Hep bir hayalimiz vardı; Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur, toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın."

Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "O bizim liderimiz, büyüğümüz. Biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz, çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Salman ve Aktaş, daha sonra Bursa milletvekilleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamaya katıldı.

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Alinur Aktaş Bursa yerel seçim

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