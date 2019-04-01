2019 yerel seçim sonuçları

KOCAELİ (AA) - AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, "Önümüzdeki pazartesiden itibaren kolları sıvayacağız ve tekrar çalışmaya başlayacağız çünkü biz biliyoruz ki çalışınca oluyor." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap eden Tahir Büyükakın, yerel seçimlerde bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Sahneye çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirten Büyükakın, "Her birinize selamı var. Buradaki başarıyı kendileri tebrik ettiler ve bana 'Teşkilattaki kardeşlerime selamımı iletin.' dediler." diye konuştu.

Büyükakın, alınan sonuçların şüphesiz bir başarı olduğunu dile getirerek, "Demokrasilerde kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Kaybedilen yerlerde oturup hesabımızı yaparız, nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz. İzmit Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili tüm sandıklarda itirazlarımızı da yaptık. Henüz daha seçim bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

İtiraz sonuçlarına göre kaybetmeleri halinde oturup nerede eksik yaptıklarını düşüneceklerini ifade eden Büyükakın, şöyle devam etti: