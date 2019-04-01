2019 yerel seçim sonuçları

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Deniz Köken kazandı.

Deniz Köken, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililerin kutlamasına katıldı.

Oluşturulan platformda partililere seslenen Köken, seçim süreci boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Köken, "Bundan sonraki süreçte işi daha sıkı tutup, il ve ilçede daha müreffeh bir İstanbul ve Eyüpsultan inşa edeceğimizi deklare ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu işler ihmale gelmiyor." diyen Köken, şunları kaydetti:

"Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu halkımıza hissettirmemiz lazım. Sevgi, icraat gerektirir. Partimizin, ilçemizin ve ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Ne yapacaksak, birlikte yapacağız ve bu şehri birlikte ihya etmeye gayret göstereceğiz.”

