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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 02:43 | Son Güncelleme

Ümraniye'de belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazandı.

AA muhabirine açıklama yapan Yıldırım, Ümraniye halkına teşekkür ederek, "Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Ümraniye Belediyesi'ni vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Gönül belediyeciliği sloganının sahada faydasını önemli ölçüde gördük." dedi.

Ümraniye'de Cumhur ittifakı ile verimli çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalıştık. Gönül belediyeciliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Hem hizmete devam edeceğiz hem de vatandaşlarımızın gönüllerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İsmet Yıldırım seçim Ümraniye Belediyesi

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