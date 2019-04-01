2019 yerel seçim sonuçları

Kütahya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Alim Işık kazandı.

Zafer Meydanı'nda toplanan binlerce partili, gece saatlerinde seçim zaferini kutladı.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine oy veren veya vermeyen herkese hizmet edeceğini söyledi.

Yapılan seçimlerin Türkiye ve Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Işık, şöyle konuştu:

"Kütahyalı hemşehrilerimiz bu emaneti 5 yıl süreliğine bize vermiştir. Bundan dolayı bize bu güveni duyan Kütahyalı hemşehrilerimin tamamına teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra bize oy veren vermeyen ayrımı kalkmıştır. Alim Işık Kütahya'nın belediye başkanıdır. Biz, bize oy verene de vermeyene de eşit derecede hizmet edeceğiz. Allah nasip ederse, hemşehrilerimize sunduğumuz 130 başlık altındaki projelerimizi 5 yıl içerisinde tamamlamak için yoğun bir çalışma içine gireceğiz."

