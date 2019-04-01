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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'de AK Parti'nin İzmit ilçesi, CHP'nin ise Derince ve Karamürsel ilçelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı bildirildi - AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy: - "Çalışmalar tamamlandığında Genel Merkezimiz ile yapılacak istişare ve değerlendirme sonucuna göre, İzmit belediye başkanlığı sonuçlarına itiraz edeceğiz" - CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay: - "Derince ve Karamürsel belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de AK Parti'nin İzmit ilçesinin, CHP'nin ise Derince ve Karamürsel ilçelerinin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi ile 11 ilçe belediye başkanlığı seçimlerini partisinin adaylarının kazandığını söyledi.

İzmit belediye başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP ile AK Parti arasında 9 bin 635 oy farkı olduğunu belirten Eryarsoy, "AK Parti İzmit ilçe başkanlığımız sonuçlar ile ıslak imzalı verileri karşılaştırıyor. Çalışmalar tamamlandığında Genel Merkezimiz ile yapılacak istişare ve değerlendirme sonucuna göre, İzmit belediye başkanlığı sonuçlarına itiraz edeceğiz." diye konuştu.

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin kazandığı Derince ve Karamürsel ilçeleri için itirazda bulunacaklarını belirtti.

Derince'de AK Parti ile CHP arasında bin 261, Karamürsel'de ise bin 349 oy farkı bulunduğunu aktaran Sarıbay, "Bu iki ilçede çok fazla oy farkı yok. YSK'nin açıkladığı sonuçlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün veya yarın, geçersiz oyların ve mevcut oyların yeniden sayılması için seçim kurullarına itirazımızı yapacağız." diye konuştu.

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