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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Yaşar Akkuş kazandı - MHP adayı İsa Yaşar Tezel: - "Gasbedilen, çalınan hakkımızı tekrar elde etmek için her türlü hukuki mücadelemizi yürüteceğiz"

Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Yaşar Akkuş kazandı.

Akkuş, kesin olmayan sonuçlara göre, Iğdır'da kullanılan oyların yaklaşık yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanı seçildi.

Yaşar Akkuş,1981 yılında Iğdır'a bağlı Yüzbaşılar köyünde doğdu. İthalat, ihracat, tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet sürdüren Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.

- MHP seçim sonuçlarına itiraz edecek

Cumhur İttifakı'nın MHP adayı İsa Yaşar Tezel, partisinin il teşkilatı binasında düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'da seçime şaibe karıştırıldığını ve MHP olarak itirazda bulunacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı Iğdır'da bir siyasi suikast ve komploya kurban gitmiştir. Bu komplonun sahibi şer odaklarının tek bir emeli vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti devletini, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve tüm vatansever milli güçleri bilindik bir metotla mağlup etmektir. Yani alçak FETÖ terör örgütü, etnik bölücü PKK terör örgütü ve yandaşlarının iş birliği neticesinde şu anda yüzde yüz şaibeli olan bir seçim sonucunu yarattılar." diye konuştu.

Iğdır'da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kazanmaması için her yolun denendiğini söyleyen Tezel, "Seçim sonuçlarını hileli yollarla değiştirmek isteyenler şimdilik niyetlerine kavuştuklarını zannedebilirler. Bizler şahsım ve teşkilat olarak tüm itirazlarımızı delilleriyle birlikte il seçim kuruluna sunacağız. Gasbedilen, çalınan hakkımızı tekrar elde etmek için her türlü hukuki mücadelemizi yürüteceğimizi sizlerin vasıtasıyla tüm Türkiye'ye ve değerli Iğdır halkına buradan ifade ve ilan ediyorum. Elimde şu anda bir sandık numarası var, bir hane, bir adres var ve içerisinde 88 kişi var. Bir evde 88 kişi nasıl ikamet edebilir." ifadelerini kullandı.

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31 Mart HDP ığdır Yaşar Akkuş

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