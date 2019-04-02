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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını bildirdi

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını söyledi.

Tosun, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldesinde oylarda tutarsızlık olduğunu söyledi.

Bu 3 bölgede geçersiz oyların fazla olduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız itiraz edelim, dedi. Onun itirazları yapıldı. İl Başkanlığımızın Seçim İşleri Başkanlığı bu konuda çalışmalarını yaptı. Perşembe ve Saltukova'da az bir oy farkı var. Geçersiz oy fazla. Aynı şekilde Devrek ilçesinde de geçersiz oylar fazla. Onun için arkadaşlarımız, 'İtiraz edelim.' dediler ve itirazlar yapıldı. Çalışmalar sonrasında diğer yerlerde de itirazlar için çalışmalarımız devam ediyor. Gerçek ve net olan şeyler varsa da itirazlarımızı yapacağız."

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