2019 yerel seçim sonuçları

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldelerinde yapılan itirazlarda değişiklik olmaması nedeniyle İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmayacaklarını belirtti.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partilerinin Perşembe ve Saltukova beldelerinde İlçe Seçim Kuruluna oylarda tutarsızlık olduğu yönünde dün itirazda bulunduklarını anımsattı.

Oyların yeniden sayıldığını Perşembe ve Saltukova beldelerindeki sonuçlarda değişiklik olmadığını belirten Tosun, "Dün Çaycuma'da yapılan itirazlar değerlendirildi. Oyların sayımında az bir fark değişiklik olmuş ama sonuç değişmemiş. Bu nedenle beldelere itirazımız olmayacak. Devrek için kararı bekliyoruz." dedi.

Dün, AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldesinde oylarda tutarsızlık olduğu iddiasıyla İlçe Seçim kurullarına itirazda bulunulmuştu.

