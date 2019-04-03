2019 yerel seçim sonuçları

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, partisinin Edirne'de oylarını artırdığını söyledi.

İl Başkanı Akmeşe, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin Edirne'de oylarını yükseltmesine rağmen merkez belediyeyi alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Oylarını artırdıklarını belirten Akmeşe, "AK Parti kurulduğundan beri hem Edirne merkezde hem Edirne genelinde en yüksek oy oranına erişti. Her ne kadar bu bizi mutlu etse de kazanamadığımız için üzüntülüyüz." dedi.

Keşan, Havsa, Lalapaşa ilçe belediye başkanlıklarını kazanmanın mutluluğunu, İpsala, Meriç ve Enez ilçelerinde de kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Akmeşe, hem teşkilatına hem de seçmenlere teşekkür etti.

İlçe ve beldelerdeki itirazlara değinen Akmeşe, "Keşan'da CHP'nin itirazı vardı, sabaha karşı itiraz değerlendirildi. Keşan'ı kazandık hayırlı olsun. 9 oyla kazandığımız Esetçe beldesinde CHP'nin bir itirazı vardı, itiraz değerlendirmesi sonu 10 oy farkla Esetçe'de AK Parti kazandı. Merkez ilçede belediye meclis üyeliklerine itirazımız vardı, onunla ilgili sayım devam ediyor. Kırcasalih beldesinde de itirazımız vardı, onunla ilgili İl Seçim Kurulu'na yine itirazımız olacak." diye konuştu.