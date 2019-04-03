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2019 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe: - "Edirne genelinde AK Parti en yüksek oy oranına erişti"

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, partisinin Edirne'de oylarını artırdığını söyledi.

İl Başkanı Akmeşe, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin Edirne'de oylarını yükseltmesine rağmen merkez belediyeyi alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Oylarını artırdıklarını belirten Akmeşe, "AK Parti kurulduğundan beri hem Edirne merkezde hem Edirne genelinde en yüksek oy oranına erişti. Her ne kadar bu bizi mutlu etse de kazanamadığımız için üzüntülüyüz." dedi.

Keşan, Havsa, Lalapaşa ilçe belediye başkanlıklarını kazanmanın mutluluğunu, İpsala, Meriç ve Enez ilçelerinde de kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Akmeşe, hem teşkilatına hem de seçmenlere teşekkür etti.

İlçe ve beldelerdeki itirazlara değinen Akmeşe, "Keşan'da CHP'nin itirazı vardı, sabaha karşı itiraz değerlendirildi. Keşan'ı kazandık hayırlı olsun. 9 oyla kazandığımız Esetçe beldesinde CHP'nin bir itirazı vardı, itiraz değerlendirmesi sonu 10 oy farkla Esetçe'de AK Parti kazandı. Merkez ilçede belediye meclis üyeliklerine itirazımız vardı, onunla ilgili sayım devam ediyor. Kırcasalih beldesinde de itirazımız vardı, onunla ilgili İl Seçim Kurulu'na yine itirazımız olacak." diye konuştu.

- "Yasal sürede istifa etmediler"

Kesin olmayan sonuçlara göre İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve iki belediye meclis üyesi adayının partideki görevlerinden YSK'nın belirlediği sürede istifa etmediklerinin belirlendiğini, hem buna hem de geçersiz oylara itirazda bulunduklarını ifade eden Akmeşe, "Abdullah Naci Ünsal İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı, Erhan Küçük ile Şebnem Çelik ilçe yöneticisi olarak gözükmektedir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 33 . maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin istifalarını 15 gün içerisinde mülki idare amirlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bizim itirazımız bunaydı bekleyip göreceğiz her sonuca razıyız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz da Edirne'de 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili kapsamlı ve planlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Edirne'nin sorunlarını tespit edip projeleri vatandaşlara sunduklarını anlatan Uymaz, şunları kaydetti:

"Edirne'de yaşayan çok fazla kişiye ulaştık. Vatandaşlarımıza temas ettik, göz teması kurduk, ellerini sıktık, gönüllerine girdik, onlarla beraber bu çalışmanın içerisinde olduk. Yaklaşık 7 aylık bir çalışmaydı aday adaylığıyla birlikte 10 Aralık'tan itibaren hiç durmadan çalıştık. Bunu da herkes gördü. Bütün teşkilat kademeleriyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu seçim sonucunda herkesin gönlünü kazandığımızı, gönlüne girdiğimizi, çalışmayla ve ortaya koyduğumuz mücadeleyle de bir şeylerin değiştirilebileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum bu seçimin sonucunda."

Siyasetin içerisinde yer almaya devam edeceğini aktaran Uymaz, seçilen belediye başkanının proje ve vaatlerini yerine getirip getirmediğini takip ederek, vatandaşlara anlatmaya devam edeceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Akmeşe ve Uymaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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