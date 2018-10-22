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2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim atmosferine girmeye başladı. Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, MHP ile ittifak hesaplarını değerlendirdiği görüşmede gündem yaratacak ifadeler kullandı.

2019 yerel seçimi öncesi AK Parti'den MHP'ye kötü haber!

Türkiye, yavaş yavaş yerel seçim atmosferine girmeye başladı.

Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, MHP ile ittifak hesaplarını değerlendirdi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'na bir röportaj veren Turan, "Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak’ dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir. Aksine daha da olumsuz bir sonuç çıkabilir" dedi.

Bülent Turan'la yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"- Yerel seçimlerde MHP ile nasıl bir iş birliği olacak?

Bunun zorlukları var. Çünkü, bazı illerde yerel seçimlerde MHP ili almış ama genelde 5’inci parti olmuş. Ya da AK Parti belediyeyi almış ama genel seçimlerde daha az oy almış. Dolayısıyla burada hangi partinin önde olacağı, hangi kriterin dikkate alınacağı gibi çok farklı konular var. Aynı şekilde halk, siyasette hesabi işlere izin vermez. Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak’ dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir. Aksine daha da olumsuz bir sonuç çıkabilir ve seçmenin kaçma ihtimali gündeme gelir. O nedenle masa başı hesaplar yerine toplumsal ilişki ve tabansal bir yolun daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Toplum irfanı ve toplum vicdanı bu ittifakı sağlayacaktır diye düşünüyorum."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes MHP ye gitcek şimdiye kadar akpliydim bundan sonra MHP diorum
oy oy diye diye milletin anasına ettiniz iktidar 16 senedir burda refah düzeyi dipte muhalefet zaten zavallı sümüklü biz kimlerin elindeydi şu 100 yılda bir gelen lider nerede kaldı
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