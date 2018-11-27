2019 yerel seçimleri: AKP'nin aday tercihlerinde dikkat çeken unsurlar neler?

Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan ve Kayseri'de 5 dönem başkanlık yapması nedeniyle belediyecilik deneyimi olan isimlerden Özhaseki'nin adaylığına, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de destek verdiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olacakları günler öncesinden kulislerde konuşulan ve tıpkı İstanbul'daki tanıtım toplantısı öncesinde aday isimlerinin sızdığı gibi, grup toplantısı öncesi isimleri sızan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi Ankara, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanı Nihat Zeybekçi'yi İzmir adayı olarak açıkladı.

AKP'nin aday tercihinde dikkat çeken unsurlar ve kulislerde yapılan değerlendirmeler şöyle:

Erdoğan, İstanbul ve MHP ile ittifak yapılacak illerin adaylarını veya aday çıkarılmayacak yerleri de hafta sonu Arjantin'de yapılacak olan G20 Zirvesi dönüşünde açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda partisinin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Böylece AKP, 81 ilden 60'ında adaylarını açıklamış oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesi beklenen İstanbul için ise açıklama ikinci kez ertelendi.

Özhaseki, partisi içinde tanınmış bir isim olsa da "yerli" aday olmaması, ülkücü kökenli Eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın muhalefetin adayı olması halinde işinin kolay olmayacağı konuşuluyor.

Her ne kadar Ankara'da MHP aday çıkarmayacak olsa da, bu parti tabanından, geçmişte tanıdıkları bir isim olması ve "milliyetçilik" aidiyeti nedeniyle Yavaş'a kaymalar olabileceği yorumları da yapılıyor.

İzmir için aday gösterilen Zeybekçi'nin ise "belediyecilik" geçmişi avantaj olarak görülüyor. Ancak Zeybekci, 2014 seçimlerinde aday gösterilen Binali Yıldırım'a göre daha "iddiasız" bulunuyor. Belediyenin CHP'nin elinde olduğu İzmir'de AKP'nin belediyeyi almasına fazla ihtimal verilmiyor.

Ancak AKP yönetimi, bu ilde de oy oranını yükseltmeyi hedefliyor. 2014 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'la parti oyları açısından yükseliş ivmesi yakalayan AKP'nin, Zeybekçi ile aynı grafiği yakalayıp yakalayamayacağı merak ediliyor.

Yıldırım'a özel protokollü adaylık yolu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı kesin görünse de, açıklamanın iki kez ertelenmesi, "Kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi.