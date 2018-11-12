2019 yerel seçimleri: İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı adaylığa ikna çabalarından ne sonuç çıktı?

İYİ Parti'ye net yanıt bir yanıt vermeyen ve CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı olmak istediği konuşulan Yavaş'ın, görüşmede de "Ankara'yı rozetsiz bir isim yönetmelidir" tavrını koruduğu öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise CHP'nin Ankara Büyükeşehir Belediye Başkan Adayı olarak adı geçen Mansur Yavaş'la bir araya gelerek, partisinden aday olması için "nabız" yokladı.

HDP'li eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştüğü bilgisi CHP ve HDP kaynakları tarafından doğrulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir hamle daha yaparak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le randevulaştı.

Yavaş ise görüşme öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden, "Ankara sıradan bir kent değil, ülkemizin başkentidir. Ankara'yı zamana ve zemine göre değişebilen, politik ihtiraslara göre okumak, bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ideolojik taassuptan uzak durup, Ankara'yı merkez almamız olduğuna inanıyorum" mesajını attı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1061922677957496832

Yavaş'la yüz yüze görüşen İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu, görüşmeyi BBC Türkçe'ye anlattı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaki görüşlerini koruduğunu belirten Ağıralioğlu, "Biz AKP ile CHP arasına sıkışmış seçmene İYİ Parti'nin siyasal dilinin iyi geleceğini düşünüyoruz. İYİ Parti bu anlamda Türk siyasetine de bir irtifa kazandırmak için iddialı girmek istiyor. Dolayısıyla biz iddiamızı Mansur Bey gibi kıymetli bir insanla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

'Gördüğüm**, mutabakatla aday olmak istiyor'**

Yavaş'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu ve adaylık konusunda ne düşündüğünü "gözlerine bakarak görmek istediğini" belirten Ağıralioğlu, "Ne gördünüz gözlerinde" sorumuza, "Süreç, biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor" dedi.