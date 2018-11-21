2019 yerel seçimleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener, olası CHP-İYİ Parti ittifakı için ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSİ 16.00'da bir araya gelecek. İki lider yerel seçimde ittifak için yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu görüşme öncesi BBC Türkçe'ye konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hem bu gelişmeyi, hem de partileri arasındaki olası ittifaka yönelik pazarlıklarda son durumu değerlendirdi. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alan AKP ve MHP'nin tavrında, Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Meral Akşener'i ziyaret etmesi sonrası, değişiklik gözleniyor. Peki CHP ve İYİ Parti liderleri, yerel ittifak görüşmelerini nasıl değerlendiriyor, AKP ve MHP'nin yeniden masaya oturmasını nasıl yorumluyor, ittifak görüşmelerine ilişkin kulislerde neler konuşuluyor? Kılıçdaroğlu: İktidarda cephesinde panik havası var CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Salı günkü TBMM Grup Toplantısı sonrası Meclis'teki makamında BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre CHP'nin İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri, AKP ile partinin lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "korkuttu ve telaşlandırdı".

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Bahçeli'yi yeniden ittifak masasına davet etmesini, "Bizim yaptığımız atağın doğurduğu panik" sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidar cephesinde tabii bir panik havası var, kaybetme telaşı var. Ben onun farkındayım. Ama ne kadar korkarlarsa korksunlar, telaşlanırlarsa telaşlansınlar, bu seçimde kaybedecekler. Onlar da görüyor bunu. "İstanbul'u iyi yönetemediler. Bakın İstanbul'un, Ankara'nın hiçbir sorununu çözmediler. Bunların yönettiği ama herhangi bir sorununu çözdüğü yeri gösteremezsiniz. Tam tersi, var olan sorunlar arttı ve derinleşti ki, kendileri itiraf ediyorlar 'İstanbul'a ihanet ettik' diye. Dışarıdan gelenler ihanet etmediğine göre kendileri ihanet ettiler. Dolayısıyla İstanbul'un bağrına saplanmış olan ihanet hançerini çekip çıkarmak bizim görevimiz." İnce aday gösterilecek mi? Peki Kemal Kılıçdaroğlu, başta İstanbul olmak üzere bazı kritik yerlerde belediye başkan adaylarının "eğilim yoklaması" ile belirlenmesi önerisinde bulunmak için kendisinden randevu isteyen Muharrem İnce'nin adaylığı konusunda ne düşünüyor?

Kılıçdaroğlu, görüşmemizde bu konuya girmedi, kendisiyle görüşeceğini belirtmekle yetindi. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun, adaylık konusundaki en önemli kriterinin "kazanacak aday" ile yola çıkmak olduğu, kendisine muhalif olup olmamasına göre seçim yapmayacağına dikkat çekiliyor. Ancak CHP Genel Merkezi, İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy dikkate alındığında, bu performansın belediye başkanlığını almaya yetmeyeceği görüşünde. Kılıçdaroğlu'nun da yakın çevresine "İnce, 16 Nisan referandumunda elde ettiğimiz sonucu yakalayabilseydi, İstanbul'dan aday gösterme konusunda tereddüt etmezdik. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde, 16 Nisan'ın çok altına düştü" değerlendirmesi yaptığı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin bu nedenle İnce'nin adaylığını gündemden çıkardığı belirtiliyor. 16 Nisan 2017'de yapılan başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumunda İstanbul'da "Hayır" diyenler yüzde 51,35 çıkmış, "Evet" diyenler ise yüzde 48,65'te kalmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da yüzde 36,8 oranında oy almıştı.

'Mansur Yavaş, sevdiğim-saydığım başarılı bir belediye başkanı' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı için nasıl bir model öngördükleri konusunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ters düşmemeye özen gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "aday çıkarmama" gibi bir seçenek düşünmediklerini belirtirken, teknik detaylara girmemekle birlikte şu bilgileri verdi: "Tabii ki sandıkta ittifak, en güçlü ittifaktır. Yerelde adaylar, partililer birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Kimin hangi koşullarda destekleneceğine onlar daha iyi karar verebiliyorlar. Bu milletvekili seçimi değil, her belediye seçiminin kendine özgü koşulları vardır. "İYİ Parti'nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler, ona göre, başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından birisi CHP'li olur. Belediye Meclisi'nde oturup kendi aralarında karara varırlar. "Geçmişte ittifak yokken dahi seçmenimizin büyük kısmı Adana, Mersin'de gitti AKP kazanmasın diye MHP'ye oy verdi. Bunları engelleyemezsiniz. Tepede biz oturup da katı kurallara bağlı bir şey belirleyemeyiz…"

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı yönündeki sorumuza ise "Benim sevdiğim, saydığım başarılı bir belediye başkanı" yanıtını verdi. Akşener: Seçmende oluşan beklentiyi zora sokan taraf olmayacağız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de yine partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası konuşma olanağı bulduk. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede daha çok ittifak konusundaki ilkelerin oluşturulması üzerinde durulduğunu, yer ve aday isimlerinin konuşulmadığını söyledi. Akşener, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa referandumunda "Hayır" çıkan 17 büyükşehirde iş birliği yapılması üzerinde durulduğunu belirtti. CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir'de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu kaydeden Akşener, bu tabloya göre iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü söyledi. 'İnce'nin açıklamasını bir yere oturtamıyorum' Akşener, tıpkı genel seçim sürecinde olduğu gibi, "ittifak" görüşmelerinde iki tarafı da zorlayan kimi sorunlar yaşanabileceğini ancak "ittifakı zora sokan taraf olmayacaklarını" vurguladı: