2019 yerel seçimlerinde 78 ilde resmi olmayan sonuçlar belirlendi

Sedat AKYILDIZ- İlkim EMİRLER/İSTANBUL, (DHA)- 31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi. Heyecan içerisinde geçen seçimlerde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.

KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.

Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.

MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDI

Geçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı.

MERSİN'DE CHP KAZANDI

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu.

22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ

78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:

PARTİLER KAZANILAN BAŞKANLIKLAR KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLAR

AK PARTİ 5 13

CHP (M.İ.) 9 1

MHP 7 4

TKP 1 -

HDP 1 5

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle: