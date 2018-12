2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Her ile, neredeyse her ilçeye eğitim fakültesi açmaya devam ederseniz 300 bin değil, 3 milyon atanamayan öğretmen sorunu olur. Bu sorun bir an önce çözülmelidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversitesi ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçeleri üzerinde HDP milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerini aktardı.

Makine Mühendisleri Odasının, Sincan-Ankara arasında sinyalizasyon olmadığı, iletişimin telsiz ya da cep telefonu ile sağlandığı şeklinde raporunun olduğunu dile getiren Kaçmaz, iktidarın, insan hayatını önemsememiş olması nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini, savundu.

Bu kazaların basit tedbirlerle, sinyalizasyon sisteminin kurulmasıyla önlenebileceğini belirten Kaçmaz, bu kazanın ilk olmadığını, ciddiyetsiz yaklaşım devam ettiği sürece kazanın son olmayacağını ifade etti.