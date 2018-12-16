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2019 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesine başlandı

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. tur görüşmelerinde bugün; İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kesinhesap Kanunu Tasarısı da ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir aldı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı bütçesi Bakanlıklar görüşme

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