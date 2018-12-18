2019 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, grubu adına yaptığı konuşmada, 2017 yılında yüzde 3,7 olan küresel büyümenin 2018 ve 2019 yılında da yine aynı düzeyde kalmasının beklendiğini, dünya ticaretinin büyüme hızının 2017'de yüzde 5,2'den 2018'de yüzde 4'e düştükten sonra bu eğilimi koruyarak 2019'da yüzde 3,4'e gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.

Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılı bütçesinin Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olacağını belirterek, "Bu adımla, ekonomide öngördüğümüz dengeleme, disiplin, değişim ve istikrarlı yüksek büyüme süreci arasında güçlü bir köprü kuracağız." dedi.

Küresel ticaretteki risklere karşın Türkiye'nin, ihracatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırmaya hazırlandığını vurgulayan Günay, "Küresel ticaret daralırken Türkiye'nin 2018 yılı ihracat başarısında en etkili faktörlerden biri hükümetimizin destekleridir. İhracat desteklerinin 3 milyar liraya çıkarılması, AR-GE ve tasarım merkezlerinin desteklenmesi, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, yeşil pasaport, Eximbank'ın sermayesinin artması, KGF'nin firmalarımıza sağladığı finansman ve istihdama yönelik destekler bunlardan bazılarıdır." diye konuştu.

İhracatta öncelikler ve stratejilerin değiştirildiğini, pazar çeşitliliğinin artırıldığını ve mevcut pazarlarda derinleşme faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlatan Günay, inovasyon ve Ar-Ge'nin önceliklendirilmesinin en önemli değişim olduğunu kaydetti.

Günay, YEP'te de mali disiplinin, ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunda, yerel seçimlerin olduğu bir senede hala 36,7 milyar liralık faiz dışı fazla veren bir bütçe hazırlanabilmektedir. Bir de bu kapasiteye kayıt dışı ekonomi potansiyelinin eklendiğini düşünelim. Kayıt dışı ekonomiyle verilen mücadele sonucu kayıt dışı ekonominin milli gelire oranı, 2002 yılında yüzde 32,4 iken yüzde 26'ya düşmüştür. Terörle mücadele için harcanan yaklaşık 700 milyar doların alternatif maliyetini hiç hesapladınız mı? Bu potansiyelin mevcut kapasiteye eklendiğini düşündüğümüz zaman ulaşacağımız noktayı hep birlikte hayal edebiliriz. Şu andaki ekonomik kapasitemizin yaklaşık 2 katı. Bu coğrafyada başka hangi ülke hem içeride hem dışarıda çok boyutlu ve eş zamanlı bir mücadele veriyor; askeri, ekonomik, sosyal, kültürel bir mücadele? Hiç düşündünüz mü, eğer AK Parti iktidarlarının son 16 senede ekonomik ve finansal yapılanma üzerine aldığı ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan tedbirler olmasaydı, bugün, şu anda biz nasıl bir Türkiye'ye konuşacaktık? Bunu vicdanlarınıza ve takdirlerinize bırakıyorum."