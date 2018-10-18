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2019 yılı bütçesi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 10:51 | Son Güncelleme

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek veriliyor.

Teklifle; genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin TL'si öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumları gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL'si öz gelir, 116 milyon 591 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 milyon TL olarak öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
2019 bütçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanlığı

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