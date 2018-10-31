2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı organları kendi içinde daha güçlü ve daha bağımsız, denge ve denetleme mekanizmalarının daha etkin şekilde çalıştığı bir yapıya kavuşmuş bulunuyoruz." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçenin geneli üzerindeki görüşmeleri dün yaptıklarını anımsatarak, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyledi. Kuşoğlu, "Yapılan bir iş var ve bunun ne kadar olduğunu bile bilemiyoruz. Ondan sonra da bütçe yapıyoruz. Gerçekten utanılacak bir durumdur. Bu şekilde bir Meclis çalışması olamaz." diye konuştu. Kuşoğlu, komisyonda, geçen hafta Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin görüşmelerin kapalı oturum ile yapılmasını eleştirerek, "Bütün bütçeyi burada basına açık yaparken, Varlık Fonu ile ilgili niye kapalı oturum yapıyoruz. Neyi gizliyoruz." ifadesini kullandı. - "Kanun tekliflerimiz komisyona havale edilmiyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un sunumu sırasında sık sık "Meclis Külliyesi" demesini eleştirerek, "Meclise, 'Meclis Külliyesi' deme yetkisini kim size verdi? Meclisin neresinde yazıyor. Hangi kanun da yazıyor? Külliyenin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı; cami ile birlikte etrafındaki müştemilatı demektir. Burayı da tek bir inancın müştemilatı, yani caminin müştemilatı olarak tanımlıyorsunuz. Bu durumu kabul etmiyoruz." dedi. Yıllardır komisyona havale edilmeyi bekleyen kanun teklifleri olduğunu dile getiren Paylan, "Bizim hiçbir kanun teklifimiz komisyona havale edilmiyor. AK Parti'liler bir kanun teklifi veriyor ve 24 saat geçmeden komisyona havale ediliyor." diye konuştu. Paylan, soru önergelerinin, "kaba ve yaralayıcı sözler" nedeniyle geri iade edildiğini veya önergelerine yanıt verilmediğini söyledi. Paylan, "Meclisin itibarını korumak hepimizin görevidir. Bugün HDP'li derseniz yarın başka bir güç gelir, bütün halıyı altımızdan çeker. Bütün siyaset kurumunu berhava eder. Milletin iradesi bir bütündür, parçalanamaz. HDP'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Parti'li diye parçalanamaz." görüşünü savundu.

- "Meclis iradesi ön plana çıkarıldı" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yeni sisteme dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama, yürütme ve yargı organları kendi içinde daha güçlü, daha bağımsız, denge ve denetleme mekanizmalarının daha etkin şekilde çalıştığı bir yapıya kavuşmuş bulunuyoruz." dedi. Kalaycı, geçiş sürecinden dolayı eksiklikler veya aksayan yönlerin olabileceğini ancak gün geçtikçe yeni sistemin daha iyi anlaşılacağını herkesin göreceğini söyledi. Meclisin de anayasa değişikliği ile asıl fonksiyon ve vasfına kavuştuğuna işaret eden Kalaycı, Meclisin temsil ve yetki bakımından güçlendiğini, kanun yapımında da Meclis iradesinin ön plana çıkarıldığını vurguladı. TBMM'nin bağımsızlık savaşı kazanmış ve vatan kurtarmış ilk Meclis olduğuna işaret eden Kalaycı, "Bunun için Gazi Meclis ünvanını fazlasıyla hak etmiştir. Hamdolsun bugünkü TBMM'de ilk Meclisin emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ işgalinin durdurulmasında önemli bir rol oynamış, ikinci defa vatan kurtarıcılığı ünvanına layık olmuş Gazi Meclis, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilik ünvanını teyit etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla uygulanmaya başlandığını belirterek, yeni sistemin, Meclisin daha etkin, kuvvetler ayrılığının tahkim edildiği ve milletvekillerinin etkinliğinin daha da arttığı bir sistem olduğunu söyledi. Sistemin, güçlü bir denge ve denetim mekanizmasını da içerisinde barındırdığına işaret eden Aksu, "İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye layık olduğu dünyada ve milletler camiası içerisindeki yerini süratla alacaktır. Bize düşen milletin kararına uymak, sistemi sağlıklı bir hale getirmek ve bu amaçla da gerekli olan çalışmaları yapmaktır." dedi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de cumhurbaşkanının, Meclisteki bir partinin genel başkanı olmasının, parlamentonun bağımsız bir erk olma niteliğine zarar verdiğini ileri sürerek, "Anayasa'daki, cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmasına imkan sağlayan maddenin ülkedeki demokratik düzen açısından büyük sakıncalar teşkil ettiğini söylemek zorundayım. Böyle bir madde varken demokrasiden söz edemezsiniz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise 24 Haziran seçimlerinin bir milli iradeyi ortaya koyduğunu belirterek, buna rağmen muhalefet partilerinin de hala AK Parti'ye iktidar partisi muamelesi yaptığını söyledi. AK Parti'nin TBMM Genel Kurulunda çoğunluğu olmamasına rağmen, 18 komisyonunun 16'sında, AK Parti'nin komisyon üyelerinin yarısına sahip olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, "Genel Kurula yansımış milli iradeyi, komisyonlara yansıtamıyoruz." şeklinde konuştu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Milletimiz, Cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları, Cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı sürdürmüştür." dedi. Çelebi, Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini, 16 Nisan referandumu ile milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay verdiğini ve 24 Haziran seçimlerinde yeni sistemin ilk cumhurbaşkanının seçildiğini anımsattı.