2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçeleri ele alınıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yapıyor.
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