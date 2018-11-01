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2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesinde usul hakkında söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, görüşmelerin sonundaki bütçe oylamalarının çok hızlı yapılmasını eleştirdi.

İsmail Tatlıoğlu, "8-10 saatlik görüşmelerin sonunda siyasal tercih yapıyoruz, karar veriyoruz. Bu kararı hem biz bilelim hem de kararımızı sağlıklı verelim. Buraya, evet ya da hayır demek üzere yeminli gelmiyoruz. Oylamaların biraz daha usulüne uygun yapılmasını istiyorum." dedi.

Daha sonra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunmaya başladı.

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2019 yılı bütçesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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