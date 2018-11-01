2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik için şu an itibariyle 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, bunlardan 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır." dedi. Akar, bakanlığının 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, hava ve füze savunma sistemleri tedariğine ilişkin de bilgi verdi. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidi karşısında Türkiye'nin hava ve füze savunmasının takviyesi amacıyla NATO'dan talepte bulunduklarını belirten Akar, bu kapsamda, 2013'ün başlarından itibaren Türkiye'nin müttefiklerince Suriye sınırına yakın bölgelere hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını hatırlattı. Halihazırda bir İspanyol Patriot ve bir İtalyan SAMP-T bataryasının Türkiye'de görev yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti: "Ülkemizin hava savunmasını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılama yönündeki çalışmalar sürmektedir. Bu süreçte öncelikle, teknoloji transferi ve ortak üretim imkanı sağlayan ve mümkün olduğu kadar erken teslim koşulu içeren seçenekler üzerinde durulmuştur. Ancak, bu gayretleri neticelendirmek mümkün olamamıştır. Gelişen olayların ortaya çıkardığı sonuçlar neticesinde zikrettiğim beklentilerimizi birbirinden ayırmak ihtiyacı hasıl olmuştur. Aciliyet arz eden hava savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri tedariki için başlattığımız süreçte belli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. 2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır."

- "Amacımız dışa bağımlılığı en az seviyeye indirmek" Akar, ayrıca teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla milli sistemleri geliştirmek üzere başlattıkları çalışmalar kapsamında, İtalya ve Fransa ortaklığı olan "EUROSAM" ile geçen yıl kasım ayında bir mutabakat muhtırası imzaladıklarını dile getirerek, sonrasında ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti sırasında "Kavram Tanımlama Sözleşmesi"nin imzalandığını anımsattı. Hedeflerinin, henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışmaları başarıyla tamamlayıp, daha uzun menzillerde Türkiye'nin kendi tasarımı olan sistemleri geliştirebilmek olduğunu vurgulayan Akar, "F-35 Programı Türkiye'nin 1999'dan bu yana çok taraflı sözleşme çerçevesinde ortağı olduğu ve tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği bir programdır. İlk iki F-35A uçağı, 21 Haziran 2018'de teslim alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş olup, 3 ve 4'üncü uçaklar ise Mart 2019'da teslim alınacaktır. İlk 4 uçağımız, 2020 sonuna kadar Türk pilotlarının eğitimi için ABD'de kalacak, müteakiben Türkiye'ye gelecektir. 5 ve 6'ncı uçaklar ise Kasım 2019'da Türkiye'ye intikal edecektir." diye konuştu.

Akar, 2018-2020 yılları arasında 13'ü pilot olmak üzere 332 personelin, eğitimlerini ABD'de alacağını, 2020'den sonra pilot ve teknik personel eğitimlerinin, 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Entegre Eğitim Merkezi'nde verileceğini bildirdi. Milli Muharip Uçak Projesi TF-X ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının, yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanacağını belirten Akar, "Amacımız, ülke savunmasının sağlanmasında dışa bağımlılığı mümkün olan en az seviyeye indirmektir." ifadesini kullandı. - "49 bin 313 personel temin edildi" Çoğunluğu doğu ile Suriye sınır bölgesinde yer alan mayınlı bölgelerin temizliğine 2004'ten itibaren devam edildiğini aktaran Akar, "Bugüne kadar 214 milyon 732 bin 307 metrekarelik mayınlı alanın 50 milyon 649 bin 739 metrekarelik bölümünün temizliği tamamlanmıştır. Mayın ve patlamamış mühimmat temizleme faaliyetleri, Özel Mayın Arama ve Temizleme, Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Birlikleriyle, bazı sivil firmalar marifetiyle yerine getirilmektedir." diye konuştu.

Akar, mayınların yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan illerin belirlenen bölgelerinde 'Mayın Risk Eğitimi' verilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hali hazırda 397 bin 762'si askeri personel, 38 bin 274'ü sivil personel olmak üzere toplam 436 bin 36 personelin görev yaptığını ifade eden Akar, şunları kaydetti: "15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş/sözleşmeli er, 424 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 15 bin 153 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 323 personel ise göreve iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016'dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle süratle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 4 bin 653 subay, 8 bin 373 astsubay, 26 bin 244 uzman/erbaş, 10 bin 43 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 bin 313 personel temin edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere açıktan alımına onay verilen bin 500 işçinin, alım işlemleri devam etmektedir."

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- "2018'de 224 subay mezun edildi" Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) Kara, Deniz, Hava Harp Enstitülerini, üç kuvvetin Harp Okullarını, Astsubay Meslek Yüksekokullarını ve Araştırma Enstitülerini bünyesine katarak, 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu anımsatan Akar, İngilizce hazırlık sınıfı konularak eğitim-öğretim süresi 5 yıla çıkarılmış olan Harp Okullarından, misafir askeri öğrenciler dahil 2018'de 224 subayın mezun edildiğini, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ise 5 bin 873 öğrencinin eğitime devam ettiğini söyledi. Akar, Astsubay Meslek Yüksekokullarından, misafir askeri öğrenciler dahil 2018'de toplam 374 astsubayın mezun olduğunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise toplam 4 bin 150 öğrencinin eğitimlere devam ettiğini kaydetti. Lisansüstü seviyede eğitim ve öğretim veren Araştırma Enstitülerinin de Ekim 2017'de eğitime başladığını anımsatan Akar, Araştırma Enstitülerinde halen 359 yüksek lisans ve 44 doktora öğrencisinin eğitime devam ettiğini dile getirdi. Kara, Deniz ve Harp Enstitülerinde, misafir askeri personel dahil 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında toplam 662 subayın karargah subaylığı (KARSU) eğitimi gördüğünü, 2018-2019 döneminde 654 subayın KARSU eğitimi göreceğini ifade etti.

KARSU eğitimini bitiren ve sınavı başarıyla geçen subayların, 2 Ekim 2018'de 1'inci dönem komuta ve kurmay eğitimine başladığını belirten Akar, 28 Haziran 2019'da tamamlanacak komuta ve kurmay eğitimine misafir askeri personel dahil toplam 245 subayın devam ettiğini aktardı. Akar, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayan Müşterek Harp Enstitüsünde misafir askeri personel dahil toplam 41 subayın eğitim gördüğünü bildirdi. - Bedelli askerlik çalışmaları Vatandaşların askerlik yoklama işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırladıkları "e-Yoklama" uygulamasının 14 Mayıs 2018'de hizmete sunulduğunu anımsatan Akar, bugüne kadar 389 bin 675 vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi. Bedelli askerlik çalışmalarına da değinen Akar, "Bedelli askerlik için şu an itibarıyla 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, bunlardan 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır. Bu vatandaşlarımızın 54 bin 36'sı temel askerlik eğitimlerini tamamlamış, 13 bin 555'i eğitimlerine devam etmektedir." dedi.

Akar, dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkan sağlandığını ifade ederek, e-devlet üzerinden yapılan askerlik işlemlerine ilişkin bilgi verdi. Şehit yakınları ve gazilere yönelik, ilgili bakanlıkların sorumluğunda maaş, iş hakkı, ücretsiz seyahat, vergi muafiyeti ve indirimleri gibi birçok hakkın sağlandığını belirten Akar, "Bu hakların iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalarımız başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak yürütülmektedir." diye konuştu.

\ - "Erbaş ve erlerin THY ile taşınması için anlaşma" TSK'nın modernizasyonu kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen tedarik faaliyetleri hakkında bilgi veren Akar, bunarın başlıcalarının "F-16 uçaklarının modernizasyonu, lazer güdüm kiti, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, lazer güdümlü roket (Cirit), tank topu mühimmatı, modüler barut, seyyar havan tespit radarı, silah tespit radarı, hava savunma erken ikaz radarı (Kalkan), ateş destek otomasyon sistemleri" olduğunu belirtti.

Akar, TSK'nin ihtiyaç duyduğu modernizasyon faaliyetleri ile diğer mal ve hizmetlerin tedarikinin daha süratli, daha kaliteli, daha güvenli ve maliyet etkin şekilde karşılanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Vatani görevini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapan erbaş ve erlerin havayolu ile taşıtılması kapsamında 29 Aralık 2012'de Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile ilk sözleşme imzalandığını anımsatan Akar, 2012'de imzalanan ilk sözleşmeden bugüne kadar 1 milyon 889 bin 409 erbaş ve erin taşındığını kaydetti. - "Üs bölgesi kurulması çalışmaları devam ediyor" Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yapacağı harekat bölgelerinde konuşlanma ihtiyaçlarına yönelik yurt içi ve sınır ötesinde üs bölgesi kurulması çalışmalarına devam edildiğini belirten Akar, "Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı'na yönelik yurt içinde 5 adet üs bölgesi, sınır ötesinde ise 4 adet üs bölgesi inşa edilmiştir. TSK unsurlarının konuşlandığı İdlib'de kurulan 12 adet gözlem noktasının yanı sıra, İdlib'e yönelik yapılacak faaliyetler için, yurt içinde, Reyhanlı'da üs bölgesi tesis edilmiş, Kumlu’da ise üs bölgesi tesisi için çalışmalar sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

TSK'nın askeri tabip ve sağlık astsubayı (Acil Tıp Teknikeri) ihtiyacını karşılamak üzere, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 225 öğrencinin (146 tıp fakültesi ve 79 sağlık astsubayı) eğitim-öğretime devam ettiğini dile getiren Akar, ayrıca, harekata katılan/katılacak birliklerde görevli uzman erbaşlara, acil tıbbi müdahale yeterliliğinin kazandırılması amacıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesince Muharip Sıhhiye ve Muharebe Cankurtaran Eğitimleri verildiğini söyledi. Akar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde konuşlu Sağlık Bakanlığına bağlı 5 hastanenin tamamının (Van, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Elazığ) ve 9 hastanenin (Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Erzurum, Yüksekova, Kilis, İskenderun, Reyhanlı, Hatay) emniyet tedbirleri alınmış bir bölümünün, güvenlik güçlerine tahsis edildiğini anlattı. - "Türkiye'nin güvenliği caydırıcı orduyla mümkün" Bakan Akar, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Harita Genel Müdürlüğü-KÜRE ve ATLAS sayısal haritacılık uygulamalarının, 2018 Kasım ayında vatandaşların hizmetine sunularak, internetteki yabancı menşeli ve milli menfaatlere uymayan haritaların kullanılması mecburiyetinin ortadan kaldırılacağını ve yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın Türkiye'de kalmasının sağlanacağını vurguladı.

Dünyada siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik alanda çok çeşitli gelişmelerin, yeniliklerin ve değişimlerin yaşandığı bu günlerde, Türk sınırlarının hemen ötesinde gerçekleşen belirsizlik, istikrarsızlık ve terör faaliyetlerinin özellikle jeostratejik konumu nedeniyle Türkiye'yi pek çok yönden etkilediğine işaret eden Akar, belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu böyle bir coğrafyada, Türkiye'nin ve milletin güvenliğinin sağlanması, ancak her an harbe hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkün olacağının altını çizdi. Akar, bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücü ve beka kabiliyeti yüksek, azami ölçüde milli sanayiye dayanan, ileri teknoloji silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, bilgi ve eğitim üstünlüğü olan, modüler, esnek ve her türlü ortamda gece-gündüz kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip bir kuvvet yapısına sahip olması gerektiğini ifade etti. Dünyada barışın tesisi ve idamesine yönelik gerçekleştirilen uluslararası harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirecek imkan ve kabiliyetlere haiz olması gerektiğini kaydeden Akar, 2019 yılı bütçe teklifi hazırlanırken, mali disiplinin sağlanması sürecine de katkıda bulunulması amacıyla, mevcut harcama programlarının kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması için gözden geçirildiğini söyledi.

- Yerli ve milli projeler Akar, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünce T-155 Kundağı Motorlu Yeni Fırtına Obüs, T-155 Modern Çekili (Panter) Obüsü, F-35 Uçağına ait F135 motorunun Depo Seviyesi Bakım Kabiliyet Kazanım, A400M Uçakları C Seviyesi Bakım Kabiliyet Kazanım, ATAK Helikopteri Fabrika Seviyesi Bakım, Leopard 2A4 tanklarına, tanksavar silahlarına karşı yetenek kazandırılması ve Seyit Onbaşı Bomba Yükleme Aracı İmalatı projelerinin yürütüldüğünü belirterek, askeri tersanelerce de MİLGEM Projesi, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin yürütüldüğünü söyledi. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığınca Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde "Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Yeni Nesil Savaş Uçağı, HÜRKUŞ, ATAK Helikopteri, Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, ANKA İHA Sistemi, Amfibi Gemi (LST), Milli Gemi (MİLGEM), Havadan Bağımsız Tahrikli (HBT) Denizaltı, Amfibi Hücum Gemisi (ANADOLU), Milli Piyade Tüfeği, ALTAY Tankı ve Zırhlı Araçlar, BORA, KASIRGA, HİSAR ve KORKUT Sistemleri, Tanksavar Silah Sistemleri, Seyyar Asker Hastaneleri ve Uydu Projelerinin sürdürüldüğünü dile getirdi.