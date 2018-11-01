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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (2) - "Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin güvenliğine çalışıyoruz. 'Suriye'deki bütün kuvvetleri çekelim, Afrin'de, İdlib'de işimiz kalmadı, çıkalım.' diyebilen var mı? Bu mümkün değil" - "Esed, 1 milyona yakın insanın katili ve onlarla herhangi bir temasımız yok. Suriye halkı bizim kardeşimiz. Anayasa gerçekleşecek, arkasından seçim gerçekleşecek, Suriye'nin gerçek sahipleri duruma hakim olacaklar biz de onlara her türlü saygıyı, hürmeti göstereceğiz" - "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü girişime karşıyız. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hiçbir hakkımızın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye ve Irak'ta, Türkiye'nin güvenliğine çalışıyoruz. 'Suriye'deki bütün kuvvetleri çekelim, Afrin'de, İdlib'de işimiz kalmadı, çıkalım.' diyebilen var mı? Bu mümkün değil." dedi.

Akar, bakanlığının 2019 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

ABD'nin "PYD/YPG'ye silah vermesine" ilişkin bir soru üzerine Akar, "Uçaklarla, tırlarla oraya silah geldiğini görüyoruz da tabii burada münasebetler, dünyadaki dengeler var. Her şeyi böyle yakıp yıkıp... Herkes kızdığında karısını boşasaydı, herkes bekar kalırdı. Onun için bir şeyleri sürdürmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu bir yere kadar gidecek ama bazı sınırları da kendilerine söyledik, söylemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Akar, bedelli askerlik konusunda, "Bu konu da daimi olacak. İkide bir bedelli mi olacak, çıktı mı çıkacak mı, geldi mi geliyor mu, üç ay mı beş ay mı, 10 bin mi 5 bin mi noktasına gelmeden öngörülebilir olacak. Herkes bilecek ki bu budur. Burada en güzeli, en rahatı '20 yaşına gelen her erkek vatandaş askerlik görevini yapar' deyip kapatmak ama işte olmuyor. Bir takım ekonomik, siyasi, toplumsal, bireysel, günün getirdiği mecburiyetlerden dolayı böyle bir çözüme gidiliyor. Bu çözümü hiç olmazsa kendi içinde tutarlı, sürdürülebilir, öngörülebilir hale getirebilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk askerinin Suriye'den çıkıp çıkmayacağı ve Irak'taki pozisyonlarının ne olacağı" sorusuna Akar, "Suriye ve Irak'ta biz, Türkiye'nin güvenliğine çalışıyoruz. 'Suriye'deki bütün kuvvetleri çekelim, Afrin'de, İdlib'de işimiz kalmadı, çıkalım.' diyebilen var mı? Bu mümkün değil." dedi.

Suriye'de yeni anayasa için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, sonrasında seçimin yapılarak, Suriye'nin kendi idaresine kavuşacağını söyledi.

Irak'ın, Suriye'nin güçlü olmasının Türkiye'yi güçlendireceğini vurgulayan Akar, "Fakat diğer ülkelerle ilgili biraz dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "2012'de uçuracak İHA yoktu"

Akar, Türkiye'nin Ortadoğu politikasının bir macera olmadığının altını çizerek, "Güvenliğimiz ve savunmamız için gerekli olan neyse, kabine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerekli kararları alıyor ve uyguluyor." diye konuştu.

Suriye'de Beşşar Esed'in, 1 milyona yakın insanın katili olduğunu belirten ve rejimle herhangi bir temaslarının olmadığını ifade eden Akar, "Suriye halkı bizim kardeşimiz. Anayasa gerçekleşecek, arkasından seçim gerçekleşecek, Suriye'nin gerçek sahipleri duruma hakim olacaklar biz de onlara her türlü saygıyı, hürmeti göstereceğiz." dedi.

"Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretmesi ve kullanmasına" ilişkin bir soru üzerine Akar, şöyle konuştu:

"2012 yılında anlaşmasını ve sözleşmesini yaptığımız 10 İHA'mız vardı ve 3'ü arızalıydı. Bizim için çok hayati öneme haizdi. Anlaşması yapılan bu İHA'ların bakım saatleri geldiğinde, Mavi Marmara'dan dolayı, parasını aldıkları halde bakımını dahi yapmadılar ve bizim uçuracak tek bir İHA'mız yoktu. Bunun üzerine, zaten bu işte çalışmakta olan özel ve kamu seferber oldu, bugün bir noktaya geldik. Bu saygıdeğer bir nokta. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Şu anda silahlı ve silahsız İHA ihraç edecek duruma geldik. Bütün dost ve müttefik ülkeler talep ediyorlar. Şu anda bize yurt içinde ve dışında yaptığımız terörle mücadele harekatlarında, diğer faaliyetlerde bunların yaptığı katkı çok hayati."

- Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler

Ege'deki adalarda ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin de sorulduğu Akar, şunları söyledi:

"Gelin, oturup konuşalım' diyoruz ama tek tek değil. Türkiye ile Yunanistan arasında ne kadar problem var, kim uzmanlar oturun çözün. 'Bugün bunu, yarın onu şeklinde olmasın' diyoruz. Biz, iyi komşuluktan, barıştan, huzurdan yanayız. 'Ekonomik imkanlardan her taraf yararlansın, karşılıklı gidiş gelişler kolaylaşsın' diyoruz. Bunun dışında, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine karşı her türlü girişime karşıyız. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hiçbir hakkımızın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla burada biz, barış ve diplomasiyle çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

- FETÖ ile mücadele

FETÖ konusundaki mücadelelerine de değinen Akar, "Yeni bilgi, belge çıktığı takdirde tereddütsüz yapılması gereken neyse o işlem yapılıyor. OHAL komisyonu, mahkemeler tarafından herhangi bir şekilde suçsuzluğuna kanaat getirilen varsa, onlar da tekrar TSK'ya dönüyorlar." dedi.

Akar, FETÖ temizlendikten sonra TSK'nın kendisine verilen bütün görevleri, kalan personelin birbirine güvenmesiyle, inancı, fedakarlığı ve kahramanlığıyla yaptığını vurguladı.

Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı bütçesi komisyonda kabul edildi.

(Bitti)

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