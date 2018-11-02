2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, enerjide dışa bağımlılığının azaltılması yönündeki stratejinin gerçekleşmesine uygun adımların atılmadığını savundu.
Yapılan bazı anlaşmaların dışa bağımlılığı artırdığını öne süren Şener, Akkuyu Nükleer Santrali'yle, nükleer enerjide Türkiye'nin yüzde yüz Rusya'ya bağlı olacağını belirtti.
Şener, "Türkiye, nükleer santralleri ihtiyaç duyulan dönemde devreye sokamamıştır. Şimdi yenilenebilir enerjinin üretimiyle ilgili teknolojiler hızla gelişmektedir. Nükleer santrale başlamanın vakti mi değil mi bu tartışılmalı, gözden geçirilmelidir. Nükleer santral gibi dünyada tartışılan bir konuda fiyatları düşürmeyecek, aksine artıracak bir anlaşmanın niye yapıldığını çözümleyemiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın teknoloji transferini Türkiye'ye kazandıracak gibi görünmediğini anlatan Şener, "Dolayısıyla, dışa bağımlılık konusunda daha etkin ve dikkatli projelere geçilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.
Enerji işlerinde çevrenin korunmasının önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Şener, "Çevrenin korunması konusunda hükümetin politikalarında bir hassasiyet eksikliği olduğu düşünüyorum. ÇED raporlarının zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler çevrenin korunmasıyla ilgili hassasiyetin eksikliğini gösterecek bir durumdur." dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Enerjide bu kadar dışa bağımlılık doğru değil." ifadesini kullandı.
"Rusya ile bugün iyiyiz ama üç yıl sonra bir kavga etsek ne olacak?" diye soran Paylan, "Enerjide bu kadar dışa bağımlı olunca siyasetiniz de bağımlı olur. 'Tezek yakarız' diyemezsiniz. Enerjide bir ülkeye bu kadar bağımlı olmak doğru değil." diye konuştu.
Türkiye'nin, maden işçilerinin ölümümde avrupada birinci olduğunu belirten Paylan, bu soruna ilişkin, bakanın sunumda bir değerlendirme bulunmadığını kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın arabasını gördüğünü, bu arabanın yüz kilometrede 15-18 litre yakıt tükettiğini anlatan Paylan, "Niye 4 litre yakan bir arabaya binmiyorsunuz ya da neden hibrit bir arabaya binerek örnek olmuyorsunuz?" diye sordu.
Paylan, üst düzey bakanlık bürokratları içinde hiç kadının yer almadığını belirterek, bu konuya ilişkin de eleştiride bulundu.
- "Arz güvenliği riski"
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin enerjide ithalata bağımlı bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de birincil enerji kaynaklarında ithalat oranının yüzde 74 düzeyinde olduğunu kaydetti.
Kalaycı, "Birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 13 seviyelerinde olup halen çok düşük düzeydedir. Aslında, yenilenebilir enerji alanında, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi Türkiye ekonomisi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Avrupa'da en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerden biri olan Türkiye, bu potansiyeline göre düşük üretim yapmaktadır. Birincil enerji kaynakları içerisinde doğal gazda yaklaşık yüzde 98, petrolde ise yaklaşık yüzde 91 oranındaki dışa bağımlılık önemli bir arz güvenliği riski oluşturmaktadır. Arz güvenliği hususu ve mevsimsel talep dalgalanmaları doğal gaz depolama kapasitesinin artırılmasını zorunlu kılmıştır. Enerjinin her alanda verimliliğinin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması önem arz etmektedir. Türkiye'nin cari açığında önemli bir paya sahip olan enerji ithalatını belirli bir seviyede tutabilmesi için hem arz üzerinde hem de talep yönlü tedbirleri arka arkaya hayata geçirmesi zorunluluktur." değerlendirmesini yaptı.
Kayıp kaçakların çok boyutlu bir sorun olarak algılanarak, çözüme kavuşturulması gerektiğine değinen Kalaycı, TRT payını devam ettirmenin bunu bir vergi haline getirdiğini anlattı.
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